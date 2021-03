¡Estamos contigo!

En pleno confinamiento pandémico, estudiantes de 6º A y 6º B del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Alba Plata (Cáceres), junto a sus dos profesores tutores, Francisco Javier Rubio y Juan Antonio Durán, descubren el significado de confiar, ayudar y sentirse ayudado por los demás. Expectativas indispensables en circunstancias extremas de vulnerabilidad. La aparición de sentimientos de miedo, soledad... y estados de depresión, tristeza... se intensifica, como corrobora la reciente encuesta del CIS sobre la Salud Mental de los españoles durante la Pandemia del Covid19.

Fomentar actitudes y comportamientos solidarios y difundir mensajes de empatía adquiere un profundo y renovado sentido educativo. Las escuelas, conscientes de esta necesidad, tratan de colaborar con la formación de una ciudadanía responsable con vocación social. Una práctica pedagógica de referencia puede ser la iniciativa de enviar cartas de apoyo a los profesionales de los servicios sanitarios y a las personas mayores. Unos estaban entregando lo mejor de sí mismos en labores de cuidado; y, otras, las más vulnerables, estaban sufriendo los estragos de la pandemia.

ampliar foto Cartas de apoyo escritas por los estudiantes | JUAN ANTONIO DURÁN. CEIP ALBA PLATA (CÁCERES)

Pasadas las primeras semanas de confinamiento estudiantes y profesores de sexto curso del Colegio Alba Plata sentían la necesidad de transitar por este camino. La metodología de Aprendizaje y Servicio (ApS) les permitía trabar estudio académico y prestación social. aprendían en profundidad al tiempo que proporcionaban alegría, fuerza e ilusión por vivir.

Así nace el proyecto pedagógico #Estamoscontigo. Una iniciativa dialogada de confección y difusión de mensajes de apoyo, desplegada a lo largo del tercer trimestre del curso 2019-20. La dedicación y el entusiasmo puestos en juego hicieron posible que estos mensajes escritos, orales y en vídeo llegaran a centros hospitalarios y residencias de mayores.

ampliar foto Exposición de mensajes de escolares en el Hall de l'Hospital de Terrassa | HOSPITAL DE TERRASSA

Francisco Javier y Juan Antonio rápidamente se dieron cuenta del sentido educativo del proyecto y de su valor como recurso formativo. Les facilitaba un marco referencial próximo a la cotidianidad vital de cada estudiante y sugería tareas que, por su significado, motivaban el estudio (en una modalidad de ‘enseñanza a distancia’) de áreas curriculares como Lengua Castellana, Matemáticas o Social Science (el Colegio Alba Plata desarrolla un currículum integrado bilingüe, sustentado en el convenio MEFP-British Council).

Mapa conceptual del proyecto #estamoscontigo | Francisco Javier Rubio y Juan Antonio Durán

El proyecto abría nuevas expectativas y posibilidades para el desarrollo de una prometedora educación en valores, con repercusión directa en el bienestar de personas muy significativas para el alumnado. Reunía cualidades didácticas que hacían muy recomendable su utilización educativa. Así lo explica Juan Antonio Durán en el siguiente vídeo.

Presentación del Proyecto pedagógico de ApS #estamoscontigo | Juan Antonio Durán. CEIP Alba Plata (Cáceres)

— Juan (maestro): Buenos días, llevamos ya unas cuantas semanas de confinamiento y estoy seguro de que muchos de vosotros estaréis escuchando noticias que no son muy agradables ¿Podéis comentar alguna?

— Gonzalo (alumno): Sí profe, he oído que los hospitales están muy llenos, tanto que no pueden admitir ya más enfermos y que van a construir un hospital de campaña.

— Javier (maestro): Y... ¿Cómo creéis que lo estarán pasando las personas ingresadas en el hospital?

— Lucía (alumna): Profe, yo creo que lo están pasando fatal.

— Javier: Así es Lucía. Os proponemos un reto, visionar el vídeo que os hemos preparado y pensad si podemos hacer algo (les escriben la url del vídeo, en el chat de la plataforma online que estaban utilizando).

“Cuando se despiertan las emociones, el alumnado se entusiasma, siente alegría, placer por aquello que escucha, ve, anticipa e imagina. Si se conmueven, se interesan... están listos para aprender. Por eso vimos necesario crear este vídeo de motivación”, comentan José Antonio Durán y Francisco Rubio.

¡Estamos contigo! Francisco Javier Rubio y Juan Antonio Durán

En días posteriores...

— María (alumna): La verdad es que el vídeo me ha hecho pensar mucho y creo que podríamos escribir cartas para mandar a los hospitales. He escuchado en las noticias que muchos hospitales las están pidiendo.

— Carlos (alumno): Eso sería genial. Además, podemos escribir también cartas al resto de las personas que están luchando por este virus, médicos, limpiadoras, policías, enfermeros, dependientes...

— Juan y Javier (maestros): Eso está genial. En la plataforma de clase os colgaremos algunas indicaciones y podemos ponemos manos a la obra ¿Os parece?

— Alumnado: ¡Sí...! ¡Sí...! ¡Sí...! ¡Sí...!

Actividades de aprendizaje y de reflexión. Proyecto de Aprendizaje y Servicio #Estamoscontigo | Francisco Javier Rubio y Juan Antonio Durán. CEIP Alba Plata (Cáceres)

Elaboradas las indicaciones sobre el trabajo de redacción de las cartas y subidas a la plataforma online (en esos momentos utilizaban eScholarium de la Junta de Extremadura), por parte del profesorado se hacían llamadas a la creatividad, en la expresión e ilustración de los mensajes. Las cartas escritas se subían a dicha plataforma, se leían, debatían y argumentaban las correcciones. El producto final tenía que ser correcto y atractivo. Aseguraban, de esta manera, la mejora de los aprendizajes más académicos.

Sin olvidar que “El proyecto #Estamoscontigo nace como respuesta a los comportamientos de héroes y heroínas que estaban luchando frente a la pandemia. Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, barrenderos, personal de los supermercados, transportistas, agricultores, ganaderos, de los hospitales y de los centros de mayores... y muchas personas anónimas que daban continuas muestras de empatía y solidaridad”, manifiesta Juan Antonio Durán.

En este contexto, estudiantes y profesorado sentían que con su esfuerzo y trabajo podían ser útiles y aliviar el sufrimiento que se estaba generando. La escritura de cartas de ánimo y de agradecimiento —dirigidas a hospitales y residencias de personas mayores y difundidas en redes sociales, canales de vídeo y medios de comunicación— les ofrecía el soporte necesario.

ampliar foto Estudiantes escriben cartas solidarias | JUAN ANTONIO DURÁN. CEIP ALBA PLATA (CÁCERES)

El proyecto también obligaba a Francisco Javier y Juan Antonio a mejorar su práctica docente. La dificultad iba a ser grande. Era nuevo para ellos organizar y hacer el seguimiento de un proyecto de estas características, sin la presencia, sin el contacto, sin la mirada ‘cara’ a ‘cara’ de estudiantes y profesores. La relación entre ellos y con el conocimiento sería forzosamente distinta. La motivación para los aprendizajes era esencial y el dominio del uso educativo de herramientas de formación en línea un requisito añadido.

El acontecimiento como posibilidad educativa Jaume Martínez Bonafé El acontecimiento es una situación significativa que produce un cambio, una ruptura, un modo alternativo de construcción del saber. En el acontecimiento hay sujetos -sujetados, pero sujetos-. Sujetos que piensan, que dan que pensar, sujetos comprometidos que se arriesgan en una actuación arriesgada. ¿Qué es un aula llena de vida sino una situación arriesgada que no se deja distraer por las programaciones cerradas, prefijadas, sabidas con mucha antelación?... Martínez Bonafé, J. (2021). El acontecimiento como posibilidad educativa. Diario de la educación.

Como suele suceder en los procesos de innovación, cuando los profesionales tienen una actitud favorable al cambio y cierto dominio de nuevas herramientas de enseñanza, las exigencias de cualquier cambio son superables. En este caso, en el centro ya venían trabajando con distintas plataformas online, entre otras, la de eScholarium. Los estudiantes estaban familiarizados con algunos soportes informáticos y su grado de competencia digital era aceptable en el uso de plataformas de enseñanza-aprendizaje online, aplicaciones (apps) virtuales, realidad aumentada, web y las apps del paquete educarex que ofrece la Junta de Extremadura.

Aunque la mayor ventaja con la que contaban era una dilatada experiencia de profesores y estudiantes en el trabajo con la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). “Algo que era habitual para ellos desde 1º de Primaria y que les permitía incorporar en el día a día del aula sucesos que van ocurriendo a nuestro alrededor y hacer una enseñanza mucho más conectada con la realidad”, afirma Juan Antonio Durán.

Estudiantes de 5º curso utilizando las tecnologías en otro de los proyectos de ApS... “Sars-Cov-2... Ese es tu nombre" | Juan Antonio Durán

Si bien, en esta ocasión, optan por una metodología muy específica de la que también tenían experiencia. La metodología de aprendizaje-servicio reunía la doble condición de detectar necesidades y motivar el aprendizaje más escolar y, por otra parte, la de implicar al alumnado en la prestación de un servicio a la comunidad. Una actuación que genera bienestar y se presta en beneficio de la comunidad. Era la metodología más adecuada a la situación y propósito del proyecto.

"Enseñar no es transmitir información, pero a ver cómo se lo explicamos ahora a los administradores educativos, siempre luchando para reducir costes y simplificar los procesos". (Antonio Lafuente)

La participación de los estudiantes en la toma de decisiones fue una constante desde el primer momento. Analizaban su realidad y detectaban situaciones posibles de mejora colectiva. La reflexión individual y grupal se convertía en el recurso imprescindible. Considerar la experiencia propia y reflexionar sobre ella mejoraba su comprensión y despertaba la necesidad de actuar para transformarla. Eran habituales las sesiones de videollamadas en las que analizaban posibles acciones para abordar desde casa. En estas circunstancias, no se observaba el problema, de huida y desatención de los estudiantes en las sesiones de trabajo virtual, detectado a menudo en otras situaciones de educación online.

Cada estudiante abordaba con ilusión e interés el compromiso de redactar su carta de apoyo. El protagonismo del alumnado era una referencia en este proyecto. Además de por las razones pedagógicas esgrimidas, sus frescas y sentidas expresiones conectaban mucho mejor con el estado emocional de las personas adultas.

A continuación, ofrecemos una muestra amplia de las cartas de apoyo.

Cartas de apoyo. Proyecto de ApS #Estamoscontigo | FRANCISCO JAVIER RUBIO y JUAN ANTONIO DURÁN

En el debate se seguía insistiendo en la necesidad de avanzar en la difusión de los mensajes y, a propuesta de los estudiantes, crearon otro producto final. Elaboraron un vídeo resumen con cada una de sus cartas. Incorporaba lecturas parciales realizadas por los propios estudiantes, que grababan y remitían a sus profesores. Buscaban y utilizaron, al final, una aplicación de edición de vídeo de fácil utilización en cualquier smartphone.

El vídeo lo subieron a varios canales de YouTube para facilitar su difusión en redes sociales y que llegara rápida y fácilmente al mayor número de personas. Según comentan Francisco Javier y Juan Antonio, pronto alcanzó ciento de visitas y actualmente cuenta con 2681 visualizaciones y 187 suscritores.

Vídeo resumen de producciones de los estudiantes en el proyecto pedagógico de ApS #Estamoscontigo | Francisco Javier Rubio

Lo subieron a la página de facebook del colegio. Acordaron, además crear un código QR, con la url del vídeo, que incrustaron en cada una de las cartas remitidas.

El impacto fue muy positivo; las cartas tuvieron muy buena acogida y así se lo hicieron saber muchos profesionales, instituciones y personas particulares, pero de esto nos ocuparemos en el próximo post. En él comentaremos además otras acciones y proyectos de continuidad como el “Sars-Cov-2…Ese es tu nombre”.

El proyecto #Estamoscontigo consiguió recientemente el Premio Ciudad de Cáceres. Aprendizaje-Servicio y Objetivos de Desarrollo Sostenible en el XIII Encuentro Estatal, organizado, entre otras entidades, por la Red Española de Aprendizaje-Servicio.

Entrega de premios en el XIII Encuentro Estatal de Aprendizaje | GRUPO APS EXTREMADURA

Continuará...

Nuestro agradecimiento a la comunidad educativa del CEIP Alba Plata de Cáceres por dar cabida a este tipo de experiencias innovadoras y de manera especial a los estudiantes por su colaboración y dedicación a un propósito tan loable como manifestar su apoyo y solidaridad hacia los más vulnerables.