Neumáticos preparados para su quema en las colinas que rodean el pueblo de Kosturino, cerca de la ciudad de Strumica. Los trabajadores locales dicen que prefieren quemar las ruedas porque son muy baratos. Por la carga de un camión pagan 100 euros. Para obtener 15 toneladas de producto queman entre 500 y 700 piezas. En las tiendas se puede comprar cinco kilos de cal por 2,5 euros.

El impacto de este procedimiento tradicional de producción de cal es devastador para el medio ambiente, ya que produce daños irreversibles en el ecosistema. Según los ecologistas, las estaciones de control de la calidad del aire no alcanzan todo el país, y en muchos casos no funcionan bien. En consecuencia, las mediciones probablemente estén por debajo de las cifras reales. No hay estudios extensos y detallados sobre los grandes contaminadores de estos valles.