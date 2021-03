Necesitamos esta mini nevera para cosméticos de color pastel que hemos encontrado en Amazon

Había leído mucho acerca de este tipo de mini frigoríficos en Internet (nos lo contaron ya hace tiempo nuestras compañeras de S Moda) y, sobre todo, me había enamorado de un sinfín de imágenes inspiradoras en las que aparecían como elemento decorativo o, mejor aún, como el gran aliado para mantener los cosméticos frescos y en perfecto estado. Pero lo cierto es que, vistas las opiniones de los expertos -“Para que un cosmético llegue a las calle tiene que pasar muchos tests que demuestren que se conserva perfectamente a temperatura ambiente y que no se descompone”, según el doctor Dennis Gross- y valorados los elevados precios que mantenían este tipo de neveras pequeñas hasta ahora, había desechado la idea de hacerme con una de ellas.

Sin embargo y a pesar de aquella decisión, llevo meses colocando mis parches y mascarillas, mi crema anticelulítica y mi contorno de ojos en la nevera de mi cocina junto a los yogures y los calabacines, y guardando mi rodillo de jade y mi piedra Gua Sha en una bolsa de plástico para congelar alimentos… Así que ha llegado el momento y, para ayudarme con la decisión, ha aparecido entre mis búsquedas de Amazon esta mini nevera de la marca Create Ikohs que, además de ser preciosa y de colores pastel, es barata.

Función frío/calor y diseño compacto y retro

Lo primero que llama la atención de este mini firgorífico es su estética: está disponible en color amarillo vainilla, verde menta y rosa palo, tres colores pastel que la convierten en un objeto de estilo retro que apetece mucho colocar en cualquier rincón de casa. Además, como es habitual en este tipo de productos, tiene un tamaño mini y apto para adaptarse a casi todos los huecos y superficies disponibles, así como para llevar en el coche durante los viajes de verano. Con una capacidad de cuatro litros, mide solo 21x26x27 centímetros.

Aunque mi enamoramiento ha venido motivado por mi obsesión por la cosmética y la usaré como nevera para esos productos que requieran guardarse en frío, cabe destacar que también cuenta con función calor para utilizar con otros fines como mantener comida caliente cuando vayas de picnic. Situación, por cierto, para la que es ideal, porque además de incluir un cable que se conecta a la corriente de casa, también incluye uno apto para cargar en el coche y llevarla a todos tus viajes.

Me gusta especialmente, además, que su diseño vintage no se haya olvidado de un apoyo para bebidas y un asa que la hace súper cómoda de transportar.

¿Es necesaria una mini nevera para guardar las cremas?

Como comentábamos un poco más arriba y teniendo en cuenta lo que indican los expertos, cremas y maquillaje están fabricados para mantenerse cuidados y en buenas condiciones a temperatura ambiente. Sin embargo, como nos cuenta Raquel González, directora técnica de marcas como Perricone y Medik8, entre otras: "La mejor temperatura estable para los cosméticos es entre los 13 y los 15 grados para su perfecta conservación. Si un mini frigrofíco se programa para que enfríe el producto pero no baje más allá de los 12-13 grados y es, además, un espacio seco y que protege el producto de la luz, entonces habremos creado el ambiente perfecto para optimizar su formulación y sus resultados". Así que, ¿cuáles son esos productos que conviene conservar en una mini nevera como esta?

Brumas y sprays faciales Las brumas, mist y pulverizadores que refrescan, hidratan y reconfortan la piel, especialmente en los meses más cálidos, se han convertido en un producto muy popular en los últimos años. En especial en este, porque ayudan a aliviar los daños causados por el uso de la mascarilla. Nuestra selección: el spray con Aloe Vera, hierbas y agua de rosas de Mario Badescu (con más de 26.000 reviews en Amazon). Compra por 19,89€ en Amazon Mascarillas y parches Si hay algún producto que vale la pena guardar en el frigorífico son las mascarillas y parches para ojos. A sus beneficios tonificantes y rearfirmantes se añadiría el del frío y funcionarían como una cura detox completa. Nuestra selección: set de 10 mascarillas faciales de hidrogel (antiestrés, purificante, calmante, iluminadora y détox) de Find. Compra por 16,99€ en Amazon Contornos de ojos El frío ayudará también a mejorar la efectividad de los contornos de ojos, que tratan de combatir bolsas y ojeras. Su poder descongestionante colaborará contrayendo los vasos sanguíneos y reduciendo así la hinchazón. Nuestra elección: contorno de ojos con retinol de YEOUTH. Compra por 19,95€ en Amazon Cremas reductoras y anticelulíticas Igual que hemos hecho toda la vida con el after sun, cualquier crema corporal será mucho más efectiva en frío porque conseguirá activar antes la circulación y refrescar las piernas y pies cansados. Nuestra elección: crema anticelulítica hidratante de Elifexir. Compra por 8,34€ en Amazon Rodillos y piedras Aquí es donde más sentido cobraría la refrigeración al tratarse de un accesorio de masaje que permanece inalterable independientemente de la temperatura. Al usarlos en frío, su superficie fresca y suave ayuda a estimular el drenaje (por lo que reduce la hinchazón) e ilumina la piel al aumentar la circulación y el flujo sanguíneo. Nuestra elección: pack de rodillo de jade y piedra Gua Sha de Arclogy. Compra por 13,99€ en Amazon

5 estrellas y favorita de influencers

Sabemos que Create Ikohs es una de las marcas favoritas de celebrities e influencers. Fabrica pequeños electrodomésticos, como las exitosas freidoras de aire caliente entre muchos otros, y ha dado en el clavo de nuevo con sus diseños en colores pastel de estas mini neveras.

Además, las usuarias de Amazon que ya la han comprado, le han otrogado una puntuación de cinco estrellas:

"Hola, yo la utilizo en casa para cosmética, y muy contenta con ella, por el momento. Hace menos de un mes que la compré".

"Me la han regalado por mi cumpleaños y ha sido un total acierto!! Me ha encantado. Soy fotógrafa y va genial para guardar los carretes. No hace ruido y en la puertita me guardo mi chocolate que se mantiene fresco y no se derrite. Estoy deseando probarla en el coche este verano. 100% recomendada".

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 3 de marzo de 2021.

