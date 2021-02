El Mar Menor de ‘La Asomada’

Fue a finales del curso 2017/18, cuando una serie circunstancias impulsaron al alumnado de la clase de 5ºA del Colegio Público La Asomada de Cartagena (Murcia), junto a su maestro tutor, Francisco Ruiz Salmerón, a poner en marcha un metódico trabajo de estudio e indagación con el que fundamentaron más de 200 medidas para la mejora de las condiciones de vida de un ecosistema próximo y único, en grave peligro, como el Mar Menor.

A modo de ejemplo, citamos algunas...

• Limpiar los fondos marinos (con buzos o prestando esnórquel a patrullas de bañistas) y la superficie (con barcos, dando paseos a bañistas voluntarios que irán con pinzas y bolsas grandes)

• Colocar filtros verdes de plantas en todo el contorno del Mar Menor para absorber las avenidas de las riadas

• Eliminar diques artificiales innecesarios y renovar la circulación de las aguas del mar

• Favorecer amarras y plazas en los puertos a las embarcaciones de vela, remos, solares o con algún tipo de fuente de energía renovable.

• Limitar la presencia humana en las playas por la noche y en horas crepusculares, salvo espacios habilitados, para facilitar anidamientos de la Caretta Caretta (Tortuga Boba)

Dibujos de los estudiantes sobre sus propuestas para la mejora de la vida en el Mar Menor | CEIP LA ASOMADA

Pero, empecemos por el principio. El submarino de un cartagenero

En este curso 2017/18 andaban enfrascados en tareas de cuidado del huerto del colegio, planteadas desde la “Comisión del Huerto”, dirigida por la maestra Gema Bastida. Voluntariamente se empleaban a fondo al mediodía todos los miércoles. Su interés no estaba solo en plantar y recolectar. Eran conscientes de que estaban aprendiendo, al tiempo que disfrutaban con descubrir una avispa, una mariposa o una mariquita, oler una fragancia u observar que una de las tomaterashabía germinado.

Los ciclos de la naturaleza les servían de referencia curricular. Las estaciones del año permitían secuenciar los aprendizajes y que tuvieran más sentido. Los eventos y los procesos ecológicos actuaban de guía de vida y formación. Estudiaban La Berrea en otoño, como parte del ciclo vital de los ciervos para encontrar pareja. Descubrían larvas, pupas o incluso insectos adultos que pasaban el invierno en estado de letargo. Se alegraban con el nacimiento en primavera de los polluelos de especies como el Picapinos. El verano era el momento de cruzar los dedos y esperar que las tortugas bobas anidaran en alguna de las playas de Murcia.

En este hábitat repleto de referencias los estudiantes echaban en falta el significado de vivir próximos al Mar Mediterráneo, al Mar Menor... El mar y las especies que lo habitan formaban parte de sus tradiciones familiares. No era extraño, que la invención del submarino por un cartagenero, como Isaac Peral, llamara su atención y desearan construir una réplica. Se daba la circunstancia añadida de que, en ese curso, algunos docentes habían participado en una actividad formativa, coordinada por la profesora Ana Belén Martínez, sobre “Historia local y regional en las aulas”. Los vientos les venían de cara.

Hicieron la réplica del submarino con materiales reutilizados. Reunieron los necesarios y demostraron que podían construir, con muchas dosis de imaginación, una maqueta de manera sostenible.

Réplica del submarino de Isaac Peral, construida por estudiantes de 5º A | COLEGIO PÚBLICO LA ASOMADA. CARTAGENA (MURCIA)

El día de playa tuvo que anularse. La laguna salada era una “sopa verde”

Pero llegó un momento de shock que lo cambió todo. Como años anteriores, al acercarse el final de curso, anticipaban que pasarían juntos un día fuera del centro. Albergaban la ilusión de disfrutarlo jugando en la arena de la playa Los Nietos, en el Mar Menor. Se montarían en el tren de la antigua Red de Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) de Cartagena hasta el Mar Menor.

Ilusionados con esta salida, de pronto, a pocos días de llevarla a cabo, les informan de que el viaje y el día de playa tenían que anularse.

— Fran (alumno): “Maestro, ¿por qué no podemos ir a Los Nietos? si lo tenemos ya todo preparado…”

— Pacorro (Francisco Ruiz,maestro): “Fran, las autoridades nos avisan de que la calidad del agua no es apta para el baño. A mí y a Juan Antonio (maestro tutor de 5ºB), unos compañeros maestros, nos recomiendan que es mejor no ir. Debemos evitar picores o pasar calor sin poder bañarnos”.

— Jared (alumno): “Pero maestro, era la última excursión del año y nos íbamos a bañar…”

— Riham (alumno): “Entonces ya no nos vamos a ningún sitio.... ¡Jo...! ¡Qué pena!”

Disponiendo de poco tiempo y capacidad de maniobra decidieron, no obstante, que iban a salir, que podrían visitar otro sitio de interés. Acordaron acudir a la Asamblea Regional de Murcia y conocer el edificio y funcionamiento del parlamento autonómico, cuya sede se encuentra precisamente en Cartagena. Eran conscientes, sin embargo, de que aquella no era la visita con la que se habían ilusionado.

Una vez en el edificio de la Asamblea Regional, sentados en corro en el Patio de los ayuntamientos, ocupando el espacio central, se entabló una conversación que despertó su interés. La guía profesional que los acompañaba les explicaba que... la soberanía residía en el pueblo y que por iniciativa propia podían proponer medidas legislativas capaces de transformar su entorno...

ampliar foto Diálogo en el Patio de los ayuntamientos en la sede de la Asamblea Regional de Murcia | COLEGIO PÚBLICO LA ASOMADA. CARTAGENA (MURCIA)

— Román (alumno): “Entonces, ¿nosotros podemos crear leyes o cambiar algún problema de nuestro barrio o de nuestra ciudad?”

— Guía: “Así es. Se puede llevar a la Asamblea Regional una Iniciativa Legislativa Popular, con la que recoger firmas para debatir un problema o estudiar un cambio en la legislación...”.

Cambiar lo que no es justo. Hay que ‘darle aire’ a la laguna

Este mensaje que les trasladada la guía no pasó desapercibido. De esta manera empezaba a tomar cuerpo una autentica aventura de estudio e indagación sobre el Mar Menor. Juntos y desde el conocimiento, mejorarían la salud de su laguna salada.

Boaventura de Sousa Santos "Lo peor es que, si bien la crisis pandémica puede revertirse o controlarse de alguna manera, la crisis ecológica ya es irreversible y ahora solo queda intentar mitigarla. Pero resulta aún más grave el hecho de que ambas crisis están vinculadas". De Sousa Santos, Boaventura (2020) La cruel pedagogía del virus. Buenos Aires: CLACSO

De vuelta a clase, seguía estando muy presente en su ánimo la frustrada salida a Los Nietos. La conversación mantenida en la sede de la Asamblea Regional les impulsaba a hacer algo, a pensar en alguna iniciativa. Empezaron por preguntarle a su maestro cómo podían conocer con detalle las razones que impedían bañarse en la laguna salada.

Empezaron por abordar el significado de algunos fenómenos adversos como el de la eutrofización del Mar Menor. La proliferación de vegetación que lleva consigo el exceso de nutrientes que se vierten en sus aguas, la consiguiente disminución de penetración de la luz solar, la reducción, por tanto, del oxígeno disuelto en el agua y el lógico aumento del número de peces muertos que aparecen en las orillas. “La pandemia de COVID-19 ha promovido mayor comprensión (...) del hecho de que el bienestar humano está amenazado por la pérdida de especies y la degradación de ecosistemas” (Informe de Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica, ONU).

Visionaron imágenes y vídeos sobre este proceso de acelerado deterioro y destrucción de la vida.

ANSE y WWF alertan sobre la situación límite del Mar Menor wwftv

Quedaron impresionados por la gravedad de la situación, pero querían saber más. Estos momentos, de final de curso, les daban cierto margen para estudiar los componentes medioambientales del problema, su dependencia de determinadas tradiciones culturales, circunstancias paisajísticas, turísticas y agrícolas.

Comenzaron con una actividad curricular que no procedía de un libro de texto, sino que era consecuencia del interés despertado por estudiar su entorno. Podían reflexionar individual y colectivamente sobre lo que estaba ocurriendo en la albufera murciana.

La tarea se iniciaba con la lectura de una noticia del diario La Verdad. La analizaron y ordenaron en categorías todo lo que les resultaba sugerente. Terminaban proponiendo medidas para cada uno de los problemas apuntados.

Este trabajo incorporaba, además, la realización de una encuesta a personas de su entorno sobre un tema que sabían era de su preocupación. El proceso colectivo de recogida, ordenación y puesta en común de observaciones, propuestas y comentarios los animaba a seguir profundizando, investigando y compartiendo. Todos los días hacían una puesta en común sobre declaraciones, valoraciones y nuevos aprendizajes.

La recopilación de esta prometedora información los llevó a crear y organizar cuatro grupos de trabajo que abordarían otros cuatro grandes ámbitos de estudio y de reivindicación referidos a la mejora de las condiciones para la vida en el Mar Menor:

Lucha contra la contaminación

Protección de los ecosistemas y recuperación de fauna y flora

Equilibrio entre desarrollo humano y conservación de la naturaleza: La sostenibilidad del Mar Menor

Promoción de un turismo responsable

Tras dos semanas de intensa recopilación de información en casa, en el vecindario, en el colegio, en el autobús, en el barrio, en el parque… consiguieron formular en clase una amplísima relación de propuestas. “¡Quedamos sorprendidos del buen trabajo que habíamos sido capaces de hacer y del gran número de propuestas!”, afirma Francisco Ruiz.

La calidad y el buen sentido de los enunciados los animaron a enviárselas a las autoridades regionales. El penúltimo día del curso, grabaron un vídeo con los dibujos que habían realizado de cada propuesta, incorporando, además, algunas voces de los estudiantes presentando las que consideraban más relevantes.

El trabajo lo llamaron “Propuestas para mejorar el Mar Menor y La Manga”.

Soluciones y Propuestas para el Mar Menor y La Manga | Quinto A - CEIP La Asomada

Pronto recibieron respuesta y el último día de clase, tres días después de grabar el vídeo, recibían mensajes...

El Director General del Mar Menor les felicitaba por la calidad de sus propuestas y asumía la puesta en marcha inmediata de una de ellas: Reducir el uso de los plásticos en los chiringuitos

Desde la Presidencia del Gobierno de la Región de Murcia, se les comunicaba que a comienzos del nuevo curso escolar 2018/19 acudirían al Colegio a conocer su trabajo y estudiar sus propuestas

Desde la Presidencia de la Asamblea Regional de Murcia les felicitaron por el trabajo desarrollado

En estas últimas e intensas tres semanas de junio, nuestros estudiantes tuvieron que hace frente a un sinfín de situaciones nuevas. Mejorarían su expresión oral y escrita, serían capaces de fundamentar sus propuestas y que fuesen comunitarias y realizables, trabajarían con rigor y tenacidad y vivirían la emoción de las posibles consecuencias de su iniciativa.

El propósito era trabajar juntos, con muchos, a ser posible con todos, para logar un Mar Menor limpio y poder recuperarlo. Se marcharon de vacaciones muy ilusionados, aunque la tarea no había hecho más que empezar.

Durante el verano participaron en un reportaje en Tele Cartagena

Soluciones para la contaminación en el Mar Menor | Tele Cartagena

Sabían lo que querían. Acogida en los medios de comunicación

Acudieron, además, a la radio en dos ocasiones para explicar la experiencia. En la primera, el maestro tutor (Francisco Ruiz) estuvo en la emisora Onda Regional y posteriormente, acudió a esta misma emisora con 3 estudiantes y 1 padre de la clase.

Las propuestas tuvieron también mucho eco en otra prensa regional, en un periódico quincenal (Salud 21) que, sobre salud y medio ambiente’, se reparte en todos los centros sanitarios de la región murciana. En el blog El Click Verde’, uno de los espacios ‘online’ más influyentes a nivel regional sobre Medio Ambiente.

ampliar foto Las propuestas tuvieron mucho eco en la prensa regional | COLEGIO PÚBLICO LA ASOMADA. CARTAGENA (MURCIA)

Esta acogida los llevó a pensar en que estas buenas ideas y el trabajo desplegado, debían seguir teniendo recorrido el próximo curso, cuando cursaran sexto de Primaria.

“Entre julio y agosto recopilé las ideas que faltaban y preparé un dossier más completo sobre lo que habían trabajado y comencé a difundir sus propuestas en los perfiles que creé en rrss con el usuario El Mar Menor de los Niños, @nuestromarmenor en Twitter, también en Facebook e Instagram”, manifiesta Francisco Ruiz.

A continuación facilitamos parte de este dossier. Específicamente lo que hacía referencia a un resumen de más de 100 propuestas categorizadas en torno a los problemas que identificaron como barreras para conseguir la salud del Mar Menor.

El Mar Menor ‘pasa’ a ser un proyecto de sexto de Primaria

El ajetreado verano del 2018, en el que un proyecto de la clase de 5ºA “se había hecho famoso”, dio paso al comienzo de un nuevo curso que empezaba con buen pie y con mucha ilusión. Chicos y chicas querían volver cuanto antes al colegio.

El primer día de clase el presidente de la Región de Murcia y la Consejera de Educación acudían al Colegio La Asomada a inaugurar el nuevo curso académico. Cumplían la promesa, hecha en junio, de visitar el Colegio y conocer de primera mano el proyecto “El Mar Menor de los Niños”.

ampliar foto El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, visita el Colegio de Educación Infantil y Primaria ‘La Asomada’, con motivo del inicio del curso escolar en Cartagena | GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Ese mismo día, las cámaras de la televisión autonómica “La 7 Televisión Región de Murcia”, grabaron una selección de las propuestas de los estudiantes que saldrían en antena los domingos, dentro de la sección de “El Tiempo”, con Isabel Escribano, que se llamaría “Salvemos el Mar Menor”.

Los alumnos de 6° A del colegio La Asomada, de Cartagena @NuestroMarMenor , van a tener una sección semanal en #eltiempo de @La7_tv. Se lo merecen. Por sus 134 propuestas de mejora para el #MarMenor #salvemoselMarMenor. Todos los domingos pic.twitter.com/j5LQvP286k — Isabel Escribano (@Isabelscribano) September 16, 2018

Todo el colegio se contagió de este trabajo y apostó por un proyecto colectivo que denominaron “Tierra en las Manos”, pretendiendo ser más sostenible y adoptando como referencia los cuatro bloques de proyecto del Mar Menor.

Desde entonces en el Colegio, a la entrada, se muestra un cartel con las equivalencias de las áreas curriculares y los citados bloques de problemas del Mar Menor.

La “Patrulla verde” que animaba a recoger residuos en los recreos y a no tirarlos, pasó a transformarse en el cuerpo de los “Ecodelegados” con reuniones mensuales para tratar aspectos como la plantación de árboles, el cuidado de la biodiversidad y la reducción de residuos en el almuerzo.

El Colegio Público La Asomada, a pesar de estar a unos 15 kilómetros de la laguna salada, se había convertido en el “Colegio del Mar Menor”.

ampliar foto Cartel a la entrada del colegio | COLEGIO PÚBLICO LA ASOMADA. CARTAGENA (MURCIA)

Necesitamos conocer la andadura de esta aventura de estudio y acción ecologista y de sus secuelas hasta la actualidad. El espacio de un post no es suficiente. Continuará...

* Francisco Ruiz Salmerón Expósito es maestro de Primaria con las especialidades de Educación Física, Inglés y Francés. Ha ejercido de Fisioterapeuta en el Servicio Murciano de Salud, en la Consejería de Educación con alumnos con necesidades educativas especiales y en París, en dos hospitales de la APHP (Sistema de Salud Francés). Ha sido Decano del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas entre 2007-2010. Es Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Desde 2016, está ejerciendo de maestro, primero en el CEIP La Asomada (Cartagena) y después en CEIP Nuestra Señora del Paso en La Ñora (Murcia).



** Expresamos nuestro agradecimiento ala comunidad educativa del CEIP La Asomada por dar cabida a este tipo de experiencias innovadoras y de manera especial a los estudiantes por su colaboración y dedicación a un propósito tan loable como devolverle la salud al Mar Menor.