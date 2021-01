Probamos los mejores esterilizadores de copas menstruales de 2021

Nuestra compañera Laura Pajuelo llevó a cabo una comparativa de copas menstruales como alternativa fácil de emplear, cómoda de llevar y ecológica frente a las compresas y los tampones que usan las mujeres cuando tienen el periodo. En EL PAÍS Escaparate también hemos hablado largo y tendido sobre la conveniencia de usar este tipo de accesorios femeninos y los porqués de pasarse a esta opción. [Puedes leer aquí una explicación en profundidad de la mano de nuestra editora de belleza].

¿Para qué sirve un esterilizador de copas menstruales?

Ahora bien, para garantizar el mantenimiento de este producto de higiene íntima es importante limpiarlo: conviene hacerlo cada vez que lo vayas a utilizar y cuando lo guardes para la próxima vez. Lo habitual es coger un cazo e introducir la copa en agua durante unos minutos para desinfectarla. Sin embargo, existe una alternativa mucho más práctica pensada específicamente para ello: son los esterilizadores, que al igual que las copas menstruales, suelen estar fabricados con silicona de grado médico para evitar la acumulación de gérmenes.

¿Qué modelos de esterilizadores de copas menstruales hemos elegido?

Para realizar esta comparativa, hemos seleccionado cinco propuestas disponibles en Amazon que acumulan una gran cantidad de valoraciones por parte de sus usuarias. Son las siguientes: AvaLoona Esterilizador (9,25), Mimacup Mimaclean (8,75), Sileu Clean Esterilizador Plegable (9), So Cup Esterilizador Plegable (8) y Pixie Cup (9,25).

Al analizarlos, se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

- Material: lo aconsejable es que en su fabricación se haya utilizado un 100% de silicona de grado médico porque este material es hipoalergénico y frena la aparición de bacterias, entre otras ventajas.

- Diseño: todos poseen un diseño plegable por si quieres llevar el esterilizador en tus desplazamientos. No obstante, se aprecian algunas diferencias en este mecanismo, pues en algunos modelos es más sencillo que en otros.

- Tapa: lo ideal es que la tapa sea lo más hermética posible.

- Experiencia de uso: ¿cumple el producto con lo prometido?

Plegables y construidas en silicona: así las hemos probado

Cada uno de estos esterilizadores se ha probado con la copa menstrual Intimina Lily Cup Compact. Las pruebas han consistido en llenar con agua cada uno de estos, siempre siguiendo las recomendaciones de sus fabricantes, poner la copa y ya en el microondas seleccionar el tiempo y la potencia indicadas.

Ha resultado una comparativa muy reñida porque todos los ellos han cumplido con su función. Sin embargo, tras puntuar cada uno de los criterios valorados en sus respectivos análisis, dos de ellos han obtenido la puntuación más alta. Son los modelos de esterilizadores AvaLoona y Pixie Cup, ambos fabricados en silicona de grado médico, un diseño plegable eficaz y con una experiencia de uso que destaca sobre el resto.

Esterilizador de copa menstrual AvaLoona

Su estética es un calco de la copa menstrual Mimacup Mimaclean. Puedes escoger entre los colores rosa y verde, y como cabría esperar, en su fabricación se ha utilizado silicona de grado médico. Por lo tanto, cuando la sostienes, las impresiones que transmite su calidad son buenas. Su diseño ligero y estructura plegable han respondido a nuestras expectativas.

Lo primero que hicimos, al igual que con sus adversarias, fue limpiarla con un poco de agua y jabón antes de utilizarla. Por otra parte, el fabricante, sugiere al igual que hacen otras marcas, añadir al agua donde hierves la copa menstrual unas gotitas de vinagre para evitar en el futuro la posible aparición de cal. El último paso es llenar el esterilizador que ofrece una buena capacidad de almacenaje y programar cinco minutos el microondas a una potencia máxima de unos 800 vatios.

El cierre de la tapa del esterilizador AvaLoona de copas menstruales nos ha parecido de los mejores y el producto desempeña bien su función, aunque como sucede con otros modelos de su clase es posible que derrame un poco de agua. Se puede utilizar también con pastillas de esterilización.

Nuestra elección I Su diseño es ligero y el esterilizador ofrece una buena capacidad de almacenaje. Está disponible en varios colores.

Estirilizador de copa menstrual Pixie Cup

Silicona de grado médico (con las ventajas que esta proporciona al ser un material hipoalergénico y carente de cualquier componente químico) para un esterilizador disponible en color turquesa que gracias a su diseño llama enseguida la atención. Puede utilizarse con prácticamente cualquier copa menstrual y la capacidad interior de que dispone es correcta.

Esta silicona se ha trabajado muy bien y su diseño plegable ha resultado el más cómodo y práctico si comparamos su mecanismo con el resto de propuestas, por lo que se maneja estupendamente. Asimismo, el cierre hermético de su tapa deja buenas impresiones desde el primer instante. El esterilizador Pixie Cup de copas menstruales se introduce en el microondas y en apenas cinco minutos completas el proceso de limpieza de la copa menstrual.

Nuestra elección II Su diseño es muy vistoso y se puede usar en cualquier tipo de copa menstrual. La capacidad interior es óptima y su mecamismo plegable es realmente cómodo.

Esterilizador de copa menstrual Sileu Clean

Apuesta por la personalización ya que está disponible en distintos colores para que elijas el que más te guste: rosa, morado, rojo o azul. Como otros modelos de su clase, su peso es ligerísimo y su diseño es plegable, lo que favorece también su portabilidad en los desplazamientos al guardarlo en el bolso o la maleta. Eso sí, plegar el esterilizador para reducir su tamaño cuesta un poco más que otras propuestas, así que tendrás que practicar para cogerle el truco.

La silicona de este esterilizador Sileu Clean de copas menstruales denota calidad, mientras que el interior es algo más espacioso que otras alternativas analizadas. Aunque la tapa ofrece un buen cierre, prueba a dejar una pequeña hendidura para que así el vapor salga mejor y que parte del agua con el que lo rellenas no caiga al exterior; si te olvidas de esta hendidura no te preocupes, la cantidad que expulsa es mínima. También lo puedes usar con pastillas esterilizadoras.

La alternativa Disponible en varios colores, su peso es muy liviano. El espacio interior es más espacioso que el de otros modelos.

Estirilizador de copa menstrual Mimacup Mimaclean

El diseño plegable del esterilizador Mimacup Mimaclean de copas menstruales resulta especialmente cómodo y práctico. Está fabricado en silicona médica y aunque está indicado para copas menstruales de distinta talla y fabricante, si lo comparas con sus contrincantes la sensación que transmite es que su tamaño va un poco justo. Aun así, cumple con su cometido a la perfección. Lo puedes utilizar no sólo con el microondas (el agua debe hervir entre dos y tres minutos) sino con un cazo al baño maría.

Cuando lo llenes, procura que el líquido no llegue hasta su borde rígido. El cierre hermético de su tapa desempeña su función, aunque es ligeramente mejorable, sobre todo porque cuando introduces el esterilizador en el microondas y el agua comienza a hervir la tapa salta un poco y hace que se salga algo de líquido. Para no manchar la bandeja del microondas, pusimos un plato pequeño.

La mejor relación calidad-precio Está indicado para usarse con distintas copas menstruales y diferentes tallas. Construido en silicona média, cumple bien su cometido.

Estirilizador de copa menstrual So Cup

La propuesta de esta firma francesa sigue las tendencias que caracterizan a esta clase de productos vinculados a la higiene de la mujer: apenas pesa unos gramos, su tapa incorpora un pequeño aro y luce un diseño plegable que se maneja bastante bien. El material de fabricación es silicona, solo que a diferencia de la que es de tipo médico esta es de grado alimenticio. Hubiésemos preferido la primera opción.

Cumple con su función y se utiliza del mismo modo que sus competidores. Solo tienes que rellenarlo de agua, introducir la copa menstrual y cerrar su tapa para programar el microondas un par de minutos y ¡listo! Si ves que la cantidad de agua que sale es mayor de la deseada cuando empieza a hervir, lo que puedes hacer también es calentar agua aparte, rellenar el esterilizador So Cup de copas menstruales y, a continuación, introducir la copa.

Usa silicona de grado alimenticio Pesa tan solo unos gramos y su tapa incluye un pequeño aro. Construido en silicona de grado alimenticio.

¿POR QUÉ DEBES CONFIAR EN MÍ?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios.

