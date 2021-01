2

En víspera de la Nochebuena de 2020, Rosa Menchú prepara la mochila con la que emigrará a Estados Unidos. Frente a ella está su hijo Leo, de 16 años, que se queda con su tía. “Sé que no regresaré en mucho tiempo por las deudas que tengo. Eso no se lo he contado a mi familia”, dice.



Esto provoca que miles de niños guatemaltecos crezcan solos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la mitad de los emigrantes centroamericanos se separa de sus hijos. Se suelen ir con la idea de mantenerlos enviándoles dinero y con el anhelo de reagruparse en Estados Unidos.