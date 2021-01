Martina Castro: “Estamos entrenando a la próxima generación de narradores de historias sonoras”

Martina Castro fue cofundadora de Radio Ambulante y desde hace tres años dirige su propia productora, Adonde Media, en la que ha cosechado enormes éxitos con podcasts como TED en Español y Duolingo. Ahora, el equipo que dirige lanza una serie original que narra uno de los episodios más fascinantes de la historia de Argentina. Se trata de El verdadero robo del siglo, el true-crime que cuenta qué pasó el 13 de enero de 2006, cuando un grupo de hombres armados entra a la sucursal del Banco Río de Acassuso, en Argentina. Rápidamente llega la policía, los rodea y los ladrones se quedan atrincherados dentro del banco junto a 23 rehenes. A simple vista parecía ser un robo exprés que salió mal, como había tantos otros en esa época. Nadie se imaginaba que dentro de ese banco estaba teniendo lugar uno de los robos más increíbles de la historia.

P: ¿Qué importancia tiene para Adonde Media lanzarse al mundo de los originales y hacerlo de modo autónomo, multidistribuido y sin necesidad de venderlo a una plataforma?

R: Acabamos de cumplir tres años como productora y hemos tenido la oportunidad de trabajar en proyectos muy ilusionantes con clientes fantásticos. Hemos puesto nuestro nombre en esos proyectos con mucho orgullo, porque son todos de una gran calidad y han tenido un éxito notable. Pero de cierta forma, en esos proyectos siempre estamos canalizando la visión de nuestros clientes. Quería darle al equipo una oportunidad de lanzarse al agua con total libertad para crear algo que pueda demostrar de lo que somos capaces. También me parece importante para la industria aportar proyectos ambiciosos, explorar nuevos géneros, y ojalá poder ir expandiendo la audiencia de podcast en habla hispana.

P:¿Por qué han elegido el true-crime como género con el que lanzarse y cuáles son en este caso sus referencias más inmediatas: Wondery, Parcast?

R: Fue un poco por casualidad porque Duolingo quería producir una temporada del Duolingo Spanish Podcast que fuera un true-crime, es decir, crimen real, sucesos, policiales. Y hacía tiempo que Mariano Pagella me había propuesto esta idea de hacer un podcast sobre el robo, pero no nos habíamos decidido del todo a producirlo solos. Entonces aprovechamos esa oportunidad para proponerle una colaboración a Duolingo e ir produciendo la versión bilingüe, para ellos, y la versión en español en simultáneo. Pero por otro lado, estoy muy contenta de estar lanzando un true-crime después de haber encontrado que el género no terminó siendo muy popular para audiencias hispanoparlantes que fueron encuestadas para el Latino Listener Report de Edison Research en Estados Unidos el año pasado.

P:¿Quisiste darle la vuelta, no?

R: Eso es. Algunos productores podrían haber tomado ese dato como una señal de que no valía la pena producir un true-crime, pero yo pensé lo contrario. Al ser tan popular con otras audiencias, mi hipótesis es que no existen suficientes podcast de true-crime en español. Estoy convencida de que a nuestra audiencia le hace falta escuchar más, y más con el nivel de producción que sabía que nosotros podíamos ofrecer. Además, a diferencia de lo que han hecho otras productoras de true-crime, este no se trata de una mujer mutilada por un loco. Sí, hay un misterio y es una trama policial, pero al final, a pesar de haber muchas víctimas del robo, no muere nadie y uno aprende un montón a lo largo de la serie sobre la sociedad argentina en ese momento. Ese es el tipo de true-crime que me gusta producir.

P: Mariano Pagella es el narrador de esta historia real que sucedió en 2006 y que parece que inspiró a la exitosa serie española La Casa de Papel de Netflix con ese profesor enigmático que todo lo planea. ¿Podrías sin desvelar demasiado decirnos en qué consiste su trama para aquellos que no estén familiarizados con la historia?

R: La historia es realmente fascinante, y costó mucho de armar porque tuvimos que hacer muchas comprobaciones a nivel periodístico. La trama es en apariencia sencilla. Es 2006, verano en Buenos Aires. Unos ladrones se meten en un banco y toman rehenes. La policía rodea el banco, y cuando finalmente entra, los ladrones se han esfumado. Se abre una gran investigación, y nosotros hablamos con policías y fiscales, y se descubre que lo que parecía una toma de rehenes fue un robo planificado a la perfección, con muchos giros y misterios. Los ladrones lograron marcharse con un botín de millones. Y eso llega justo cuando en Argentina hay una gran indignación con los bancos y con la policía. Realmente es fascinante, y no quiero desvelar demasiados detalles. Y sí, como decías, dos de los autores del robo han dicho, en más de una ocasión, que creen que La Casa de Papel se inspiró en el robo, que tomó muchos elementos de su operación.

P: El robo sucedió en Argentina: ¿es una historia que puede entenderse en todas sus dimensiones —contexto político y cultural— si no eres argentino?

R: Esa es la idea. Fuimos muy cuidadosos al momento de editar el texto para que lo puedas comprender todo aunque no seas de Argentina, entonces no se explican algunos términos argentinos como “afanar” o “imponerse” pero sí otros términos, como "canas", lo cual se usa por varios entrevistados para referirse a los policías, o “chorros”, que son los ladrones, y también explicamos el contexto social y político en el cual ocurrió el robo, para que cualquiera pueda apreciar el significado de este robo en ese preciso momento en la historia del país y de América Latina.

P: Cuéntame un poco más a propósito del diseño sonoro de la serie. ¿Cómo ha sido el trabajo de producción?

R: Puede parecer un poco arriesgado, pero decidimos hacer que la experiencia de escuchar la serie fuera lo más cinemática posible. Al ser un robo que ocurrió hace 15 años, cuando no había YouTube ni Facebook, no hay mucho material de archivo de ese momento, entonces decidimos recrear escenas con un diseño sonoro muy detallado. Le quiero dar un montón de crédito a nuestro diseñador de sonido Antonio Romero, quien tiene experiencia en diseño sonoro de cine, y eso se nota en la serie. La música original, el estilo de narración de Mariano... todo fue pensado para aumentar la tensión y también para que la experiencia de escuchar la serie fuera una experiencia divertida. No se va a parecer para nada a un documental de radio, eso sí que lo puedo asegurar. Pero hay mucho periodismo detrás, mucha investigación y hasta se revelan detalles del robo que nunca se habían publicado antes, y espero que eso no se pierda a lo largo de la serie.

Gráfica del episodio 1.

P: Algunos de los principales protagonistas —Miguel Sileo, Beto de la Torre, entre otros— dan su testimonio en el podcast. Creo que nunca antes habían hablado tan abiertamente del suceso, ¿verdad?

R: Aunque algunos de ellos han dado entrevistas en el pasado, lo realmente novedoso y especial de este podcast es que ellos confluyen en una narración coral, con puntos de vista diferentes que se complementan. Creo que nunca se ha contado esta fascinante historia de este modo. En ese sentido, sí, hay protagonistas como el fiscal Miguel Sileo que no han dado este nivel de detalle antes, y que nos ayudan a conocer datos de la investigación que no se sabían antes. Y tenemos testimonios de testigos, como el guarda de seguridad Walter Orlando Serrano, que nunca habló antes, y que fue quien hizo saltar las alarmas desde el búnker. Y, claro, también es una parte importante tener a uno de los ladrones, que habla con tanta franqueza de su participación.

P: Una vez habéis estrenado este primer original, ¿estáis pensando en lanzar nuevos y hacia qué géneros os encamináis?

R: ¡Sí! Tenemos otro que estaremos lanzando en marzo de entrevistas producidas sobre emprendimiento en Latinoamérica y otro podcast que se va más hacia el arte sonoro, que explora los límites de los idiomas y que queremos lanzar en el tercer trimestre. Tenemos varios proyectos en fase de desarrollo aún, pero en todos estamos buscando ser atrevidos e ir experimentando con algo; si no es con el formato, será con el público objetivo, o con el modelo de negocio.

P: Por último, Martina, la industria del podcasting está cada vez más convulsa y la entrada de Amazon se prevé explosiva: ¿hacia dónde crees que iremos en 2021 y cómo de positivo ves el año para el podcast en español?

R: Empiezo por lo último y te cuento que lo veo muy positivo para el podcast en español. Hay muchas empresas, grandes y pequeñas, que están invirtiendo en este momento en nuestro rincón de la industria. Aprecian el potencial de nuestras audiencias, y lo poco que hemos visto de estudios de audiencia ya demuestran que hay mucha hambre del podcast entre aquellos que lo han descubierto. He visto un cambio brutal desde los años que estuve con mis cofundadores de Radio Ambulante en 2012 y 2013, armando el podcast con poquísimos recursos pero totalmente seguros de que había una audiencia para las historias ambiciosas y diversas que queríamos producir. Esa audiencia ahora está creciendo de forma impresionante, y realmente necesitamos más información sobre ella. Espero que este año empecemos a ver más estudios, más experimentación, y también más oportunidades para capacitación. En Adonde sabemos que al mismo ritmo que vamos produciendo contenido de alta calidad, estamos también entrenando la próxima generación de narradores de historias en formato sonoro. Esos creadores no van a aparecer de la nada. Entonces espero que los grandes jugadores en el sector empiecen a invertir también en esa capacitación. Pero en general, veo positiva la entrada de productoras grandes. Espero que productoras más pequeñas como somos en Adonde logremos aprovechar las oportunidades de trabajar con clientes como Amazon y Spotify para seguir empujando hacia adelante la industria y el medio de cara a futuro.