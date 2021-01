6

“Yo siempre respeto las medidas y mis clientes también. Si no te pones la mascarilla, no entras en mi coche”, sentencia Martin, taxista en Ciudad del Cabo. “Por las noches es más duro, están bebidos y les pido que se pongan la mascarilla y no quieren, pero no puedes pelearte con un borracho así que me callo y los llevo a casa”, reconoce este padre de familia con tres hijas adolescentes a las que apenas deja salir de su casa, dice, por la inseguridad de su barrio, uno de los más pobres de la ciudad. “Y desde que empezó el 'corona' es peor porque hay más necesidad y, por tanto, más delincuencia”, afirma. “De casa al colegio y del colegio a casa”.