Las mejores afeitadoras corporales para hombre en relación calidad-precio

Nuestra experta ha elegido la afeitadora corporal Philips BG7025/15 como la mejor de las cuatro analizadas porque, entre otras cosas, resulta muy cómoda de utilizar, se carga rápido, y sus resultados son muy satisfactorios.

Tradicionalmente, la depilación ha estado asociada a las mujeres pero de un tiempo a esta parte son cada vez más las hombres que recurren también a ella como parte de su rutina para verse y sentirse mucho mejor. En este sentido, no solo existe la opción de acudir a un centro de estética para eliminar ese vello que consideran antiestético. Existen diversos productos pensados de manera específica para el público masculino que cubren esta necesidad como son las afeitadoras corporales eléctricas.

Estas propuestas ofrecen un diseño cómodo que favorece su ergonomía y facilidad de uso, y brindan una importante doble ventaja añadida. Por un lado, integran una batería para su funcionamiento prescindiendo así de cualquier cable. De otro, el usuario tiene la alternativa de utilizarla en la ducha si así le resulta más cómodo. En cuanto a su tipología, se diferencian dos grandes grupos: los modelos pensados para utilizarse solo para el cuerpo y los que forman parte de un kit que además de incluir un cabezal de depilación corporal añade otros accesorios para, por ejemplo, cortar el pelo y cuidarse la barba.

¿Cuál es la mejor recortadora corporal? ¿Que debes de tener en cuenta a la hora de elegir una afeitadora corporal eléctrica?

Se han seleccionado cuatro alternativas de marcas conocidas entre el público. Son las siguientes: Braun MGK7020 (8,5), Remington QuickGroom BHT6450 (8), Rowenta TN9130 Trim & Style (7,5) y Philips BG7025/15 (9).

Al analizarlas y valorarlas, se han tenido en cuenta criterios como los que se indican a continuación:

- Construcción: cómo es el diseño de la afeitadora, su acabado, materiales y limpieza. Lo que sí comparten todas es la posibilidad de utilizarla en la ducha.

- Autonomía: todas funcionan con una batería integrada que proporciona unas horas de uso hasta la siguiente recarga.

- Potencia: si la afeitadora es lo suficientemente potente o no.

- Rendimiento: este criterio va ligado a la experiencia de uso y al tipo de cabezal y cuchillas propuestas. En función de ello, el tipo de corte varía, y la afeitadora se puede enganchar o atascar en determinadas zonas (hay que prestar especial atención a las áreas más sensibles).

He repartido cada una de estas afeitadoras corporales entre mi pareja y tres amigos para realizar las pruebas y que compartieran conmigo sus impresiones: cómo de cómodas son al utilizarlas, su eficacia, rendimiento, si dejan la piel suave o aparecen irritaciones, o si la piel se engancha y se producen pequeñas heridas.

La afeitadora corporal Philips BG7025/15 ha obtenido la valoración media más alta con 9 puntos. Combina las funciones de recortador con peine guía y afeitadora. Es su modelo comodísimo de utilizar y con unos resultados verdaderamente satisfactorios. A ello hay que añadir su batería y lo rápido que se realiza la carga.

Afeitadora corporal Philips BG7025/15

Ficha técnica - Funciones: recorta y afeita. - Recortador integrado: sí, de 3-11 mm. - Sistema de corte: lámina con dos precortadores. - Cabezal de afeitado: incluye una lámina hipoalergénica y puntas redondeadas. - Autonomía: 80 minutos (una hora de carga). - Otros: cuchillas de acero inoxidable, resistencia al agua.

Su diseño nos ha gustado de manera especial no solo por el acabado que luce y su ergonomía de uso, sino por su filosofía de dos productos en uno. Mientras que en uno de sus extremos incorpora una afeitadora, en el otro ofrece un recortador con peine guía integrado.

Tanto en un caso como en el otro, el producto se desenvuelve bien, resulta indoloro y ofrece buenos resultados al utilizarlo por ejemplo en áreas de la espalda, los pectorales, los brazos y las piernas. También en las zonas más delicadas, aunque en este caso -y como suele ser habitual en este tipo de propuestas- conviene extremar un poco más las precauciones. Aún así, la suavidad en axilas e ingles es superior respecto a sus contrincantes.

- Lo mejor: el acabado de la afeitadora, su autonomía y el rendimiento que ofrece. - Lo peor: hubiese estado bien añadir algún accesorio más. - Conclusiones: lo fácil que resulta alternar entre su función como afeitadora y recortadora, y los resultados que proporciona. La piel queda suave y no se irrita.

Nuestra elección La autonomía es otro punto a su favor. Con una carga de solo una hora, puedes utilizarla casi cerca de 80 minutos. Compra por 70,90€ en Amazon

El cabezal de la afeitadora destaca por disponer de un mecanismo que le permite desplazarse en cuatro direcciones y por sus puntas redondeadas. Resulta especialmente cómodo y práctico a la hora de adaptarse mejor a zonas a priori un poco más complicadas. ¿El resultado? La piel se nota más aterciopelada y no aparecen irritaciones. Mientras, el peine guía del recortador se ajusta en función de las necesidades de cada persona al admitir hasta cinco posiciones de recorte con unas longitudes que oscilan entre los 3 y los 11 mm. La limpieza de ambos componentes es muy sencilla al apostar por un sistema que ayuda a extraerlos con un simple ‘clic’, completando esta tarea de forma más rápida.

Afeitadora corporal Braun MGK7020

Junto a la propuesta de la afeitadora corporal Remington, forma parte de la gama de productos para el cuidado corporal ‘todo en uno’. Esto explica la gran cantidad de accesorios que la acompañan y que sirven no solo para recortar el cabello o la barba; pues cuenta también, entre otros, con una recortadora para la zona de las orejas y la nariz, otra para los pequeños detalles, una maquinilla Gillette Fusion5 ProGilde, una afeitadora con mini lámina y otra específica para el cuerpo que es la que más nos interesaba. El afilado y la calidad de sus cuchillas están bien, y sobre todo cumplen con su cometido cuando se utilizan en hombros, piernas, espalda y torso porque el corte es bueno y preciso a pesar de que es necesario más de una pasada.

No obstante, cuando usas este accesorio corporal tienes la sensación de que en determinados momentos le falta, con respecto a sus competidoras, algo más de suavidad. Esto se nota sobre todo en zonas más sensibles como las axilas o las ingles: aquí, la afeitadora tiende a engancharse y produce un poco de dolor como consecuencia de los pequeños tirones que sufre la piel. La recarga de la batería se completa en apenas una hora y la autonomía que proporciona, sin llegar a los 100 minutos que promete su fabricante, es ligeramente inferior, unos 85 minutos.

La alternativa El diseño de esta MGK720 es resistente al agua y se carga a través de una base que ocupa muy poco espacio. Compra por 64,99 € en Amazon

Afeitadora corporal Remington QuickGroom BHT6450

Viene con un práctico neceser para guardarlo cuando no se utiliza, así como un protector para las cuchillas, un cepillo para la limpieza de la afeitadora y una botella de aceite que ayuda a su mantenimiento. Con un original diseño, estas cuchillas enseguida llaman la atención: no solo por su anchura sino por la posibilidad de utilizarlas por las dos caras. Esto le otorga un rendimiento bastante notable y un apurado que deja una experiencia de uso bastante satisfactoria. A su cuchilla TST, capaz de recortar el vello a 0,2 mm, hay que añadirle los cincos peines fijos que la acompañan con longitudes que van de los 2 a los 12 mm.

Al tratarse de un modelo inalámbrico funciona gracias a la batería que incorpora; de hecho, integra un pequeño indicador LED en color azul que informa de su proceso de carga y que parpadea mientras se completa. Dura las cuatro horas que promete el fabricante y, a cambio, obtienes una autonomía de unos 40 minutos de uso. Este es, en nuestra opinión, su punto más débil.

Otra alternativa económica La calidad de construcción es buena y su uso resulta cómodo, cumpliéndose así nuestras predicciones. Compra por 56,92 € en Amazon

Afeitadora coporal Rowenta TN9130 Trim & Style

Si tu presupuesto es ajustado pero, además de una afeitadora corporal, buscas un modelo multiusos para cuidar la barba, eliminar el vello de nariz y orejas o arreglarte las patillas existen propuestas como esta de Rowenta. Trae hasta siete accesorios que junto a la propia máquina se guardan en una estación de carga para que nada se te pierda.

La calidad de los materiales del cuerpo de la afeitadora y los accesorios aunque mejorables no están nada mal, teniendo en cuenta la franja de precios en la que se sitúa. No obstante, es cierto que a la hora de intercambiar los cabezales entre sí el mecanismo de encaje no es tan práctico como a uno le gustaría. Mientras, la limpieza de estos cabezales ‘obliga’ a invertir algo más de tiempo si se compara con el resto de propuestas.

Sobre todo, se ha puesto a prueba su funcionalidad como afeitadora corporal tanto en seco como en la ducha gracias a su tecnología Wet & Dry. Aunque en ocasiones la sensación es que le falta algo más de potencia, el trabajo que realiza en líneas generales es bastante correcto. Esto no quita que haya que pasar la afeitadora más de una vez o que notes como la piel tira un poco más.

Mejor relación calidad-precio Su autonomía ronda los 60 minutos y la carga de batería se completa tras varias horas. Compra por 39,65 € en Amazon

¿POR QUÉ DEBES CONFIAR EN MÍ?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes... No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

