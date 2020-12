Diez productos de cosmética orgánica para cuidarse (o regalar) esta Navidad

La cosmética orgánica lleva tiempo sumando adeptos y es un mercado en continuo crecimiento. Cada vez son más las personas que recurren a ella por conciencia ecológica o por la necesidad de encontrar ingredientes menos agresivos que no dañen su piel o su pelo. Ya no resulta extraño, por tanto, encontrar en tiendas especializadas un amplio catálogo de productos de belleza bio. Es el caso de la línea Good for de Sephora o el apartado ecológico de Druni.

Con la vista puesta en los regalos de Navidad, en EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado –en estas tiendas online y en Amazon– diez propuestas de belleza orgánica para aplicar en el rostro, el cuerpo o el cabello. Productos que harán las delicias de los amantes de la cosmética bio y que se adaptan a todo tipo de presupuestos.

COSMÉTICA FACIAL

Crema facial hidratante, Dual

Esta crema, que se puede utilizar tanto de noche como de día, está elaborada usando solo ingredientes 100% naturales y no contiene aditivos o ingredientes sintéticos. Las microalgas y el aceite de brócoli que incorpora son aptos para todo tipo de piel, pero van especialmente bien para pieles secas. Sus ingredientes activos también estimulan la producción de vitamina C y ácido hialurónico, suavizando las líneas de expresión y las arrugas. En Amazon es un producto que ha sido valorado por los usuarios con una nota media de 4,3 estrellas sobre 5.

Compra por 24,99 € en Amazon

Aceite facial reafirmante, Weleda

Weleda es una de esas marcas especializadas en cosmética natural y está detrás de este aceite antipolución y antiedad a base de granada y otros aceites vegetales. Es un producto adecuado para proteger la piel frente al estrés oxidativo y que, tras su aplicación, permite reafirmar y alisar la piel del rostro. Se trata de una fórmula ligera y de rápida absorción perfecta para incluir en la rutina de belleza diaria. Se comercializa en un bote de 30 mililitros.

Compra por 29,95€ en Druni

Sérum facial, Florence

Con vitamina C, E, y ácido hialurónico puro este sérum 100% orgánico suma más de 30.000 valoraciones en Amazon. Se trata de una fórmula altamente hidratante que penetra en las capas subcutáneas de su piel para mejorar su aspecto y estimular la producción natural del colágeno. Se puede utilizar en el rostro, el cuello y el escote. El bote en el que se comercializa tiene capacidad para 60 mililitros.

Compra por 12,99€ en Amazon

Agua micelar desmaquillante, Nuxe Bio

Los productos desmaquillantes también se han sumado a la tendencia orgánica para ofrecer fórmulas menos agresivas y respetuosas con la piel. Es el caso de esta agua micelar con certificado BIO en la que se han empleado ingredientes 100 % de origen natural. Su extracto de semillas de Moringa ayuda a eliminar de manera eficaz el maquillaje y las impurezas acumuladas en la piel. Es un producto apto para desmaquillar el rostro y los ojos.

Compra por 17,99€ en Sephora

CUIDADO CORPORAL

Loción corporal Argán, Eco Beauty

Nutritiva y reparadora, esta crema está indicada para aquellas pieles castigadas y apagadas que necesitan un toque extra de hidratación. En su formulación se han empleado aceite de Argán y aceites esenciales quimiotipados de Lavandín y Limón. Al aplicarla, además de conseguir una piel más luminosa, la loción deja un aroma cítrico muy agradable. Se comercializa en un envase de 300 mililitros.

Compra por 12,95€ en Druni

Exfoliante natural, O Naturals

Se trata de un producto para exfoliar la piel que promete una experiencia de revitalización total. Entre sus ingredientes se incluye el aceite de pomelo, con propiedades antiinflamatorias, y extracto de vainilla para suavizar la piel y unificar su tono. Se puede utilizar en todo el cuerpo y ayuda también a mejorar las pieles con celulitis o granos, ya que promueve la circulación y estimula la regeneración de la piel.

Compra por 11,99€ en Amazon

Aceite corporal de jojoba 100%, Kanzy

Entre los beneficios de este aceite de jojoba puro y ecológico se encuentra la hidratación profunda de la piel, labios o del cuero cabelludo. Está indicado, por ejemplo, para aliviar las grietas de los talones, prevenir las estrías o tratar la piel sensible. Además de como aceite corporal se puede utilizar como ingrediente de maquillaje o lociones para la cara y las manos. Se aplica de manera sencilla mediante una pipeta y se presenta en un bote de 120 mililitros.

Compra por 12,49€ en Amazon

CABELLO

Pack de dos champús sólidos, Vert

Estas barras de champú utilizan plantas naturales en su elaboración y están completamente libres de colorantes artificiales, sulfatos o químicos. Se trata de una fórmula suave y efectiva que hace que sea adecuada para utilizar en adultos y niños. Permiten limpiar y acondicionar el cabello eficazmente a través de aceites hidratantes y manteca de karité. Se puede elegir entre cinco fragancias diferentes, entre ellos, rosa/jazmín, canela/jengibre o limón/algas.

Compra por 10,99€ en Amazon

Acondicionador reparador, Cocunat

Rico en aceites nutritivos, ácidos grasos y vitaminas, este acondicionador penetra en las capas más profundas de la fibra capilar para repararlas. Sin siliconas ni aceites minerales, es adecuada para nutrir, revitalizar y conseguir un cabello más flexible y fuerte. Tras aplicarlo, el pelo se desenreda más fácilmente. Deja un acabado natural, sin apelmazar, y también previene el encrespamiento.

Compra por 16,95€ en Druni

Mascarilla hidratante, Christophe Robin

El aloe vera es el ingrediente principal de esta mascarilla concentrada que está compuesta por un 98% de ingredientes naturales. Es un producto, con textura ultraligera, muy fácil de aplicar, que aporta flexibilidad y elasticidad al cabello casi al instante. Se puede utilizar en todo tipo de cabellos y se presenta en un bote de 75 mililitros.

Compra por 14,99€ en Sephora

