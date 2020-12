10

Para muchos estudiantes de Níger, el aprendizaje a distancia no fue una opción en los peores momentos de la pandemia. Se distribuyeron algunos materiales, pero el país no estaba preparado para un aprendizaje remoto masivo, y la producción de alternativas, como programas de radio, no se desarrollaron a tiempo para llegar a la mayoría de niños. Solo una minoría pudo mantener un vínculo con la escuela gracias a la tecnología digital, pero la mayoría, que vive en áreas rurales, no pudieron continuar con su educación.