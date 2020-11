­— Antonio Banderas, García Márquez o Terenci Moix son algunos de los clientes que han pasado por las mesas de Paco Patón. “¿Se puede comer? Me puse a escribir y me despisté”, decía el escritor catalán al entrar en el restaurante pasadas las cinco de la tarde. “Y yo le preparaba un solomillo que era lo que le gustaba”, dice este madrileño —“Vallecano”— de 53 años, que lleva décadas reivindicando la profesión de camarero. Lo hizo en 2003, cuando fue premio Nacional de Gastronomía al Mejor Director de Sala. Y lo sigue haciendo hoy: “Yo soy camarero: vivo de ver disfrutar a los clientes”.

­— Patón ha visto a muchos comensales: comenzó a trabajar con 13 años y lleva las últimas dos décadas vinculado a Derby Hoteles, donde ha ejercido de director gastronómico del Urban de Madrid, así como de jefe de sala del restaurante del espacio: Cebo, del chef Aurelio Morales y con una estrella Michelin. Ahora está cerrado temporalmente por la pandemia. No han abierto como el 20% de los establecimientos del sector. “He estado 21 años en el grupo y he sido muy feliz. Pero tenía ganas de ser mi propio amo, de montar algo para ejercer de anfitrión”, explica. “Pero con todo esto que ha caído me paralicé un poco”.

­— “Es un trabajo que mucha gente no está dispuesta a hacer; es muy duro”. Por eso él cree que para ser camarero hay que tener “actitud y vocación: no es solo un oficio. Hay una relación cercana, casi de intimidad, con los clientes. Y, a la vez, mucha profesionalidad. Cuando alguien entra por la puerta de tu restaurante, tu trabajo es recibirle y atenderle”. Menciona también la palabra confidencialidad: “La gente no va a los restaurantes solo a comer; va a muchas cosas. ¿Dónde crees que hacen las fusiones bancarias? En un restaurante”, afirma con ironía.

­— “Aquí somos gente de calle; de terraza; de piel; de comer; de contacto”. Y eso seguramente no lo cambiará el coronavirus. Y vaticina que su profesión se verá dignificada: “Se va a premiar la excelencia. Que te atiendan bien es un lujo. Y eso es lo que ofrecemos. En cualquier país delmundo no se come lo bien que se come aquí a todas horas y no te atienden como lo hacen aquí. Es el momento de poner en alza y en valor a los camareros”.