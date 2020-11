Abrígate los pies con las zapatillas más calentitas y cómodas para casa, disponibles en nueve colores

Llega el frío y los días dentro de casa pueden pasarnos factura si no adquirimos la ropa y el calzado adecuados para pasar las largas jornadas otoñales e invernales. Además de pensar en cómo vamos a caldear las habitaciones del hogar —sobre todo aquellas donde la temperatura es más baja—, necesitamos disponer de prendas que nos aporten un extra de confort y calidez en todo momento. Y el caso del calzado es una inversión a tener en cuenta. Hablamos de elegir bien las mejores zapatillas de invierno para estar en casa, igual que renovamos otros básicos como el pijama, el edredón de la cama o las mantas para el sofá. Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos elegido este par de pantuflas con forro interior económicas para mujeres a la venta en Amazon.

Se trata de un producto que cuenta con una nota media elevada en la plataforma (4,1 sobre 5 estrellas) y un gran número de valoraciones, superando los dos millares. Además, estas zapatillas de invierno para estar en casa se encuentran disponibles hasta en nueve colores diferentes y su precio ronda los 15 euros, según el tono que elijamos.

En este tipo de calzado es conveniente fijarnos en cuatro características principales antes de hacernos con él, que son: la sujeción, la suela y su amortiguación, la calidad de los materiales para una transpiración adecuada y evitar los tacones excesivamentes altos (no deben ser superiores a tres centímetros). “Estoy encantada. Nunca he comprado unas zapatillas tan cómodas ni tan calientes. Lo que más me gusta es la suela; es lo suficientemente elevada como para aislarte totalmente del suelo”, asegura una compradora.

Suela antideslizante con gel de espuma y forro de piel sintética

El grosor de la suela de estas zapatillas de andar por casa es el idóneo para encontrarnos cómodos y, además, está fabricada con tres capas de espuma viscoelástica y es antideslizante, lo que evitará resbalones o caídas innecesarias, sobre todo en personas con movilidad reducida o para aquellas que deseen darle un uso muy intensivo. “Son muy calentitas, cómodas y seguras por su capacidad antideslizante”, afirma una usuaria.

Según explican otras compradoras, no son nada rígidas y sujetan bien el pie, proporcionando una seguridad extra a la hora de movernos y recogiendo toda la extremidad, incluida la parte del talón. “Muy cómodas y ligeras. No resbalan”. Además, el interior está recubierto por un forro de piel de oveja, que al contacto con la piel lo encontraremos muy suave y mullido. “Son cómodas y con un tacto agradable. Las recomiendo”, dice una usuaria.

Seis de cada diez compradores “no se equivocan con la talla”

Ya sabemos que, en ocasiones, es difícil elegir con exactitud qué talla de zapato o zapatilla comprar a través de Internet, dado que no nos las podemos probar. Para evitarnos cualquier quebradero de cabeza, el vendedor indica que en el caso de estas pantuflas para el hogar lo ideal es elegir una talla más de la que normalmente solemos calzar. Y algunas compradoras lo corroboran en los comentarios: “Tal y como dice el vendedor hay que comprar una talla más de la que se use”. Según la plataforma, un 60% de las usuarias aseguran comprar el número adecuado a la primera.

Disponibles en tallas que van de la 35 a la 42, este par de zapatillas pueden lavarse a mano o a máquina, sin miedo a que puedan sufrir algún tipo de deformación gracias a su estructura. Un buen regalo, también, para las próximas Navidades ya que tienen un diseño moderno pero elegante, con un lazo clásico coronando su parte delantera. “Me encantan, son super cómodas y calentitas. Por dentro son de pelo, así que son super suaves. Quedan perfectas”, concluye una compradora.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 7 de noviembre de 2020.

