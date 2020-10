¿Cómo seguir viviendo cuando sabes lo que nos espera?

La pregunta me la formulo yo misma casi a diario desde hace años, desde que empecé a visionar documentales verdes y a leer informes sesudos sobre el tema. De joven en mis sueños me veía apalancarme sobre una hamaca en un jardín francés, con un libro de filosofía en una mano y una copa de buen vino en la otra. La vida me ha traído a Francia pero la filosofía y el vino han pasado a segundo cuando no a tercer o cuarto plano. La urgencia de lo que estamos viviendo ha barrido con todo sueño posible de apalancamiento y de contemplación pasiva.

Emmanuel Cappellin, el director del documental francés Once you know, nos cuenta en esta su última obra su trayectoria personal, marcada también por el sentimiento de que la urgencia y la gravedad de lo que se está destruyendo a escala global se impone a las ensoñaciones que cada uno pueda tener respecto a su vida privada. Cappellin realiza en Once you know una road trip científica, puesto que entrevista a cuatro figuras de renombre en la lucha contra el cambio climático y para ello va de Francia a EE. UU. pasando por Bangladés. Pero realiza también un viaje que no necesita maleta, hacia dentro, emocional y sentimental y lo plasma con imágenes de gran belleza.

La película se estrena en España el 26 de octubre, en el marco del Another Way Film Festival que se celebra estos días en Madrid, y podrá verse también en línea en la plataforma del festival hasta el 29 de octubre. Así pues recuperando el titular de este post, ¿cómo aprenden a seguir viviendo los que saben, y a ciencia cierta, nunca mejor dicho, que el status quo no puede mantenerse por mucho tiempo? Los que saben que la biodiversidad va a desaparecer o bien será nuestro sistema socioeconómico quien desaparezca, pero en todo caso los dos al mismo tiempo no pueden subsistir.

La victoria sólo podrá conseguirse a través de redes sociales de cooperación, de solidaridad y de altruismo

Jean Marc Jancovici es un experto francés que habla contundente y sin pelos en la lengua. Para Jancovici el problema radica en que todos y todas sin excepción debemos reaprender a vivir en un universo de recursos finitos y eso implica un sacrificio personal y colectivo enorme. No hay otra que cerrar todas las centrales que funcionan con carbón en el corto plazo si realmente hay que hacer frente al calentamiento global e impedir el aumento de la temperatura por encima de los 2º.

Cappellin nos presenta, por su parte, el pueblo donde ha decidido instalarse, Saillans, en el sur de Francia, y donde experimenta en tanto que familia y en tanto que municipalidad una vida “alternativa”, que busca reaprender a vivir de manera limitada y autocontrolada. El municipio ha decidido, por ejemplo, apagar las luces públicas a partir de la media noche. Una contribución pequeña pero concreta a la lucha contra el cambio climático.

Cappellin se desplaza hasta Bangladés para comprobar in situ cómo se están adaptando al cambio climático. (c) Once you know

En el mismo valle de Saillans se ha instalado uno de los divulgadores de la colapsología, Pablo Servigne, para quien la resistencia y la resilencia solo se entienden desde la colectividad. Según Servigne hay que luchar contra lo que parece una fatalidad como si hubiera aún la posibilidad de salir victorioso. Y la victoria solo podrá conseguirse si somos capaces de establecer redes sociales de cooperación, de solidaridad y de altruismo.

El retrato más punzante es el de Richard Heinberg, fundador del Post Carbon Institute, experto mundial en energía, quien decidió de joven ya aparcar su soñada carrera en el mundo artístico y musical después de la lectura del hoy clásico informe del Club de Roma Los límites del crecimiento. Consciente del mundo en el que vivimos y del futuro que nos espera, Heinberg, que ha inspirado el movimiento de las Transition Towns, no solo renunció a dedicarse al violín aunque se lo pedía el cuerpo sino que junto con su esposa renunciaron también a tener hijos.

El director y protagonista del documental se desplaza hasta Alemania para participar en una acción colectiva de protesta contra la extracción de carbón. Once you know

El documental nos acerca también el retrato de dos expertos más, Saleemul Huq, en Bangladés, y Susanne Modler, en Estados Unidos, quienes nos explican también cómo han afrontado su vida, de manera individual y colectiva, sabiendo que avanzamos hacia el colapso. Otro documental, Once you know, de sabor agridulce. Dulce por la fotografía muy cuidada y los paisajes extraordinarios; y agrio por la convicción que transmite: que mucho se va a perder en las próximas décadas si no reaccionamos a tiempo, como individuos y como sociedad.

Película: Once you know

Duración: 100’

Año: 2020

Estreno en España: 26 de octubre (Another Way Film Festival, Madrid)

Visionado online: hasta el 29 de octubre en la plataforma del Another Way Film Festival

Festivales: Transition Film Festival, Melbourne 2020, Hong Kong Internacional Film Festival 2020