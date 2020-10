Cupones descuento en móviles de marca: iPhone 11, Samsung S20, Xiaomi Mi 10 y más al mejor precio

Si todavía no sabes qué móviles han marcado tendencia durante el año, no te preocupes, porque te los servimos en bandeja en este artículo de ofertas y descuentos. No están todos, obviamente, pero sí hay una pequeña selección de ellos que por sus prestaciones, marcas y, en especial, precios bajos. Una buena forma de sustituir nuestro smartphone de hace años invirtiendo lo justo y ahorrando unos buenos euros. Hablamos de móviles que se han estrenado en su gran mayoría durante 2020 salvo el iPhone 11, que se lanzó al mercado el año pasado pero hemos decidido incluirlo debido a que su modelo más actual, el iPhone 12, acaba de anunciarse por parte de Apple este miércoles.

Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos elegido diez smartphones disponibles en eBay de marcas de referencia como la propia Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi y Realme con un descuento adicional del 10%. Para disfrutar de este cupón, bautizado como P10MOVILES y vigente hasta el próximo 19 de octubre, deberás canjearlo solo desde la aplicación de eBay. Te recordamos que puedes usarlo una vez y con un rebaja máxima de 50 euros. Y siempre dentro de la categoría móviles y telefonía donde podrás encontrar cientos de terminales más. Eso sí, los de este listado cuentan con envío gratuito. ¡Que no se te escapen!

IPHONE

iPhone 11 con 64 GB de memoria interna

Qué más decir de uno de los buques insignia de la marca de la manzana. Y es que, con el paso del tiempo, los iPhone se han convertido en los productos estrella de Apple. Si no puedes esperar a hacerte con el iPhone 12, te sugerimos este otro modelo que se lanzó hace un año. El iPhone 11 toma el testigo del XR y hereda su pantalla LCD de 6,1 pulgadas, añade nuevos colores en su exterior y una doble cámara en su parte trasera. Con su objetivo ultra gran angular, te permitirá reencuadrar y cambiar la perspectiva tras haber tomado la foto. A la venta en varios colores y con dos años de garantía. El mismo producto en Amazon está más caro (689 euros) que en eBay.

SAMSUNG

Samsung Galaxy S20 con 8 GB de RAM

La hornada de la clase S de Samsung trajo unas cuantas novedades a principios de año. Una de ellas fue el S20, uno de los dispositivos estrella con el que la compañía surcoreana ha decidido asaltar la gama premium. Conserva su diseño tradicional con formas más curvadas, lo que favorece el agarre del terminal. Su pantalla es de 6,2 pulgadas con un gran brillo y contraste, y una tasa de refresco de 120 hz. La cámara frontal reduce su tamaño en comparación con sus predecesores. Cuenta con una cámara triple y el sensor principal llega a los 64 Mpx. Pesa 163 gramos y equipa una batería de 4.000 mAh. El mismo producto en Amazon está más caro (683 euros) que en eBay.

Samsung A51 con 128 GB de almacenamiento

Con este terminal, Samsung aspira a conquistar un gama media cada vez más nutrida en el universo smartphone. Y la verdad es que algunas de sus características llaman la atención sobre otros modelos. Como por ejemplo su buena usabilidad pese a su pantalla con resolución FHD+ de grandes dimensiones. Ofreciendo una nitidez muy conseguida y un brillo suficiente en exteriores. Su estructura también destaca por tener todos los botones en un solo lado. Cuenta con 4 GB de RAM y cuatro cámaras traseras potentes (un sensor principal de 48 Mpx) además de una frontal de 32 Mpx. Su conector es tipo C. El producto está más caro en PcComponentes (282 euros) que en eBay.

XIAOMI

Xiaomi Mi 10 5G con 128 GB de memoria interna

Se ha convertido en el smartphone de gama alta más popular de Xiaomi en los últimos meses y sus características dan fe de ello. Equipa el procesador más top de la gama: el QualComm Snapdragon 865 de quinta generación con una resolución de pantalla de 6,67 pulgadas FHD+ y una tasa de refresco de 90 Hz. Dispone de carga rápida y un puerto para conector reversible USB tipo C. La batería supera los 4.500 mAh. Y en el terreno de la fotografía es una auténtica máquina gracias a su cuádruple cámara trasera y al sensor principal de 108 Mpx. Graba en 4K e incluye 8 GB de RAM. A la venta en color verde coral, el producto está más caro en Amazon (550,90 euros) que en eBay.

Xiaomi Mi Note 10 Lite con 6 GB de RAM

Se le puede considerar la versión más barata pero no por eso peor equipada del Xiaomi Mi Note 10. Este terminal se encuadra en la gama media premium y es una buena alternativa si queremos hacernos con él por menos de 300 euros en eBay. En la actualidad, llevan 250 unidades vendidas. Si entramos de lleno en sus características, nos encontramos con el procesador Snapdragon 730G, una resolución Amoled de 6,47 pulgadas y cuatro cámaras en su trasera con sensor principal de 64 Mpx. Se completan bien con sus 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Su notch frontal tiene forma de U. Incluye NFC y está a la venta en tres colores: púrpura, negro y blanco. El mismo producto se encuentra más caro en Amazon (299,99 euros) que en eBay.

Xiaomi Redmi 9 con 64 GB de memoria interna

Y del escalafón más prémium de Xiaomi pasamos a la gama de entrada para todos aquellos que deseen un terminal con prestaciones suficientes pero a un precio muy contenido. Hablamos del Xiaomi Redmi 9. El frontal es casi todo pantalla con marcos muy reducidos y unos acabados bastante cuidados. El panel es FHD+ IPS de 6,53 pulgadas y está protegido con Gorilla Glass 3. La batería tiene carga rápida y supera los 5.000 mAh. Equipa 4 GB de RAM. Detrás de la cuádruple cámara trasera se sitúa el lector de huellas. Incluye NFC. A la venta en color gris y verde y garantía de dos años. El mismo producto está más caro en Amazon (137 euros) que en eBay.

Xiaomi Pocophone X3 con 128 GB de memoria interna

La submarca de Xiaomi ha dado un golpe en la mesa en este 2020 con un terminal muy competitivo, tanto en precio como en prestaciones. Y que, sobre todo, gustará a los usuarios más gamers gracias a su amplia tasa de refresco de 120 hz; logrando una fluidez elevada de movimientos (a 120 frames por segundo), también a la hora de hacer scroll o navegar por redes sociales. Disfrutarán de un panel Full HD+ (2.400x1.800) de 6,67 pulgadas DotDisplay con Corning Glass 5 y una batería de más de 5.000 mAh. Además de una cuádruple cámara trasera con un sensor primario de 64 Mpx. Sin olvidarnos de sus 6 GB de RAM. El producto en Amazon está más caro (259,80 euros) que en eBay.

REALME

Realme 6 4G con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento

Llegó al mercado durante el primer trimestre del año. Se trata de un terminal con pantalla de 6,5 pulgadas y una tasa de refresco de 90 Hz. Su trasera es de una línea muy modernista aunque esté fabricada en plástico y se despide del notch en su parte frontal. Su lector de huellas hace también de botón de inicio del dispositivo. Su panel es IPS con una resolución de FHD+ (1.080x2.040) y una densidad de píxeles suficiente. El procesador MediaTek Helio G90T aporta un buen equilibrio al terminal y tiene un gran desempeño en las transiciones. Incorpora reconocimiento facial. En cuanto a la trasera, incluye cuatro cámaras verticales con un sensor principal de 64 Mpx y un gran angular de 8 Mpx. El mismo producto en Amazon cuesta algo más caro (241,80 euros) que en eBay.

HUAWEI

Huawei P40 con 8 GB de RAM

Rompe de manera radical con su antecesor, el Huawei P30 busca hacerse un hueco en la pelea por la gama alta aunque sin el ecosistema de aplicaciones Google integrado. Por lo demás, es un móvil fiable, pero algo tosco al tacto con la mano. Su peso es contenido (175 gramos) y su pantalla también: 6,1 pulgadas, un tamaño mediano viendo otros paneles de smartphones en la gama más elevada. Lo que más sobresale son sus 8 GB de RAM, sus 128 GB de memoria ampliables y su sensor principal de 50 Mpx. Ofrece carga rápida y una batería suficiente para acabar el día con solvencia. Tiene conectividad 5G y está a la venta en color oro. El mismo producto en El Corte Inglés se encuentra más caro (699,90 euros) que en eBay.

Huawei Honor 9X Pro con 256 GB de almacenamiento

La submarca de Huawei también ha querido destacar en su estreno este año con un gama media capaz de pelear tú a tú con otras marcas de renombre. Si decides llevarte este terminal tienes que saber que, pese a sus 6,5 pulgadas de pantalla, pesa escasos 200 gramos y sus acabados exteriores están muy conseguidos. A la venta en color púrpura, equipa 6 GB de RAM que nos dará de sobra para movernos con fluidez en el día a día, incluso para los usuarios más centrados en jugar y ver contenidos audiovisuales periódicamente. Dispone de triple cámara, lector de huellas lateral y una batería de 4.000 mAh. El mismo producto en Tumeilibre está más caro (259 euros) que en eBay.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de octubre de 2020.

