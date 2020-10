Los mejores sistemas de altavoces para el ordenador

Nuestra experta ha elegido el Creative T100 como el mejor sistema de altavoces para el ordenador porque ofrece un rendimiento muy equilibrado y una calidad sonora muy buena.

Hace tiempo que los ordenadores dejaron de ser máquinas pensadas en exclusiva para trabajar y desempeñar tareas ofimáticas. Así, muchos usuarios domésticos utilizan su torre de sobremesa o portátil para escuchar música, ver una película o jugar.

El problema surge a la hora de disfrutar de una buena experiencia de sonido: a priori la calidad del audio que ofrecen estos equipos no es la mejor. La solución pasa por adquirir un sistema de altavoces pensados de manera específica para ellos como los que hemos probado en este comparativa.

Cuáles son los mejores altavoces para el ordenador

Teniendo en cuenta que no todas las personas disponen del mismo espacio físico en su escritorio, para realizar esta comparativa se han seleccionado cinco sistemas 2.0. Asimismo, se ha fijado un presupuesto máximo de 110 euros para adaptarse a la mayoría de los bolsillos. Los modelos elegidos son los siguientes: Bose Companion 2 Serie III (8,75),Creative T100 (9), Logitech Z200 (8,25), Trust Arys RGB 2.0 (7,25) y Woxter Dynamic Line 410 BT (8,25).

Entre los criterios aplicados para su análisis y valoración se encuentran:

- Diseño: como ya hemos indicado en otras comparativas de altavoces (por ejemplo, los que funcionan con tecnología Wi-Fi), aunque el diseño es un criterio muy personal, muchos compradores lo valoran de manera importante.

- Construcción: el acabado de los altavoces, sus materiales… ¿Cómo son? ¿Denotan una buena calidad y durabilidad?

- Sonido: ¿Cómo suenan los altavoces? ¿El sonido es limpio y claro? ¿Y la potencia? La combinación de todos estos elementos influye en el rendimiento ofrecido. Es importante, en lo que respecta a su calidad sonora, no olvidarse de la franja de precios en la que se mueven y que todos son sistemas 2.0.

- Conectividad: si además de su conexión para utilizarse con el ordenador, integran otras conexiones para usarlos con otras fuentes de sonido.

Comparativa de sistemas de altavoces para el ordenador

Hemos utilizado cada uno de estos cinco sistemas de sonido 2.0 con un ordenador portátil durante varios días para verificar su funcionamiento, cómo rinden y la experiencia sonora que proporcionan viendo una película, escuchando una colección de canciones compuesta por temas de distinto género musical… El portátil se encontraba en una habitación de unos 15 metros cuadrados aproximadamente.

El modelo que ha obtenido la nota más alta ha sido el sistema Creative T100. Sus características le permiten ofrecer un rendimiento muy equilibrado y una calidad sonora buena, ampliando su uso a distintas fuentes de sonido. Su mando a distancia facilita su cómodo manejo.

Creative T100: nuestra elección

Ficha técnica - Configuración del sistema: 2.0. - Conductores: 2 x driver de gama completa de 2,75 pulgadas. - Salida de alimentación: 2 x 20W RMS. Potencia total del sistema: hasta 40W RMS. Pico de potencia 80W. - Respuesta de frecuencia: 50–20.000 Hz - Dimensiones de los altavoces derecho e izquierdo: 208 x 93 x 130 mm. - Peso de cada altavoz: 1 kilogramo. - Conectividad: entrada auxiliar de 3,5 mm, entrada óptica, soporte para memorias USB de hasta 32 GB y Bluetooth 5.0. - Otros: tecnología patentada BaxPort para la mejora de los graves, soporte para los formatos FLAC, WMA y MP3, perfiles Bluetooth admitidos A2DP, mando a distancia, funciona con Echo Dot de Amazon. Rejilla metálica frontal.

Buena construcción para este sistema 2.0 que luce un diseño sobrio pero minimalista. Cada uno de sus altavoces tiene unas dimensiones de 208 x 93 x 130 mm, un kilogramo de peso y sobre sus respectivas bases incorporan cuatro puntos de apoyo. Son prácticamente idénticos, aunque en uno de ellos, en el derecho, descubrimos los siguientes controles en su parte superior: encendido/apagado, volumen y fuente de entrada. En este caso, la propuesta del sistema de altavoces Creative T100 no solo se ha creado para utilizarse con el ordenador de sobremesa o portátil, sino con otras fuentes de sonido. Así, a su conexión auxiliar de 3,5 mm hay que sumar una entrada óptica para usarlos por ejemplo con el televisor, un puerto USB compatible con memorias de hasta 32 Gb de tamaño (lee archivos MP3, WMA y FLAC) y conectividad Bluetooth 5.0. Por cierto, uno de estos altavoces exhibe, desde el centro, un punto LED que según el color que tenga informa sobre qué fuente de sonido se está usando.

Su puesta en marcha es muy sencilla. Es suficiente con conectarlos a la corriente a través del adaptador que viene en la caja y elegir la fuente sonora en cuestión. En nuestras pruebas, sobre todo los usamos con el portátil, la experiencia sonora superó nuestras expectativas de manera muy grata, destacando los resultados que proporciona la tecnología BasXPort de Creative que mejora la respuesta de los graves. Además, nos ha llamado la atención que el mando a distancia con el que se comercializa ofrezca la opción de personalizar las frecuencias agudas y graves.cDispone de ecualizadores presintonizados (juegos, música o películas) y desde el control remoto, si empleas los altavoces con una llave USB, puedes desplazarte por tus carpetas musicales.

- Lo mejor: sus opciones de conectividad y la claridad y calidad del sonido. - Lo peor: es la opción menos económica. No incluyen salida para unos auriculares. - Conclusiones: Este sistema 2.0 ofrece un diseño compacto y equilibrado. Lo combina con una experiencia sonora muy buena porque el audio no distorsiona, el sonido se escucha con mucha claridad y la tecnología BaxPort hace un buen trabajo. Además, viene con un práctico mando a distancia.

Compra por 109,99 € en Amazon

Bose Companion 2 Serie III: la alternativa

La calidad sonora que la estadounidense Bose concede a sus productos resulta exquisita, y esta pareja de altavoces multimedia para el ordenador Bose Companion 2 Serie III no es una excepción. Suenan fenomenal, proyectan un sonido limpio y nítido, no distorsionan, su rendimiento en las distintas frecuencias (altas, medias y bajas) deja un buen sabor de boca…

El diseño de los dos altavoces resulta sobrio a la par que elegante y no ocupan demasiado espacio. Ambos comparten la misma altura (190 mm) y anchura (80 mm), solo que el altavoz derecho tiene medio centímetro más de profundidad (150 mm) que el izquierdo. Asimismo, su peso es ligeramente superior (un kilogramo). Este altavoz derecho ‘rompe’ en su frontal la estética limpia y depurada de su compañero al incorporar el selector de volumen y una entrada adicional para utilizarlos con unos auriculares. Al darle la vuelta, nos encontramos con varias conexiones físicas disponibles: una específica para el ordenador, otra auxiliar, una tercera para acoplar el cable que le comunica con el altavoz izquierdo y una cuarta destinada al cable de alimentación.

Compra por 79,19 € en Amazon

Woxter Dynamic Line 410 BT: mejor relación calidad-precio

Comparado con sus oponentes, su diseño resulta mucho más grande y robusto, característica que hay que tener presente en caso de problemas de espacio en tu escritorio. En concreto, cada uno de los dos altavoces de esta propuesta, el sistema Woxter Dynamic Line 410 BT, posee las siguientes dimensiones: 228 x 182 x 128 mm. Además, son los que más pesan: 3,5 kg. La razón se debe a que están fabricados en madera lo que, por otro lado, les permiten proporcionar una estructura que destaca por su resistencia y durabilidad.

La instalación y puesta en marcha de este sistema, al igual que el resto de propuestas, resultó muy sencilla y no tuvimos ningún problema. A su entrada de 3,5 mm hay que sumar una salida RCA y la posibilidad de utilizarlos con el teléfono móvil o la tableta porque, al igual que sucede con los Creative T100, se pueden emparejar a través de la tecnología Bluetooth. Capaces de arrojar una potencia de 150W, estos altavoces sobre todo se desenvuelven bien con las frecuencias agudas y medias. El sonido se percibe con absoluta nitidez y no es necesario subir al máximo el volumen para disfrutar de una buena experiencia. Como sucede con los altavoces Logitech Z200, la calidad de los graves es ligeramente mejorable y eso que el sistema ha sido provisto de controles específicos para este tipo de frecuencias (también para los agudos). No obstante, es ir probando estos controles para personalizarlos a nuestro gusto. El control del volumen se puede ajustar también a nuestras preferencias.

Compra por 54,99 € en Amazon

Logitech Z200: el de gama media

Disponible en dos versiones (una en color negro y la otra en blanco), este sistema estéreo 2.0 tiene un diseño moderno y actual ( la base trasera donde descansa cada uno de los altavoces nos ha gustado mucho). El peso de cada altavoz Logitech Z200 cuando los sostienes resulta bastante ligero, aunque sus dimensiones son un poco más grandes tras compararlas con algunos de sus contrincantes: 241,2 x 90 x 124,07 mm. La calidad de su construcción está bien, aunque es cierto que esperábamos un poco más de los acabados que luce.

¿Y la experiencia sonora? Proyectan un audio que apenas produce distorsiónsi elevamos al máximo el volumen, la nitidez es correcta y la potencia para una habitación de tamaño medio está bien. Los hemos probado con distintos contenidos (una película y vídeos musicales de YouTube) y el único ‘pero’ lo hemos encontrado en el botón ‘Tone’ que se encuentra situado en uno de los laterales del altavoz derecho. Este botón es en realidad una pequeña rueda de control que se emplea para ajustar los sonidos graves. La respuesta que ofrecen en este sentido es mejorable. En la cara frontal del altavoz derecho se sitúan también los siguientes elementos: control de volumen, conexión para unos auriculares y entrada auxiliar para utilizarlos con otras fuentes de sonido.

Compra por 35,41 € en Amazon

Trust Arys RGB 2.0: el más económico

Si tu presupuesto es ajustado y buscas una pareja de altavoces para tu ordenador que te proporcione una mínima calidad sonora, este sistema de Trust Arys RGB 2.0 es una opción a valorar. Aunque no logran el rendimiento que ofrecen otros modelos de la comparativa, recomendamos su uso para las personas que de manera puntual utilizan su ordenador para escuchar música o ver una película. Eso sí, una de las cosas que más nos han gustado es que no funcionan conectados a la toma de la red eléctrica. Se alimentan a través de USB, en concreto a través de un cable provisto de esta conexión que se acopla en el equipo directamente. La potencia máxima de salida se sitúa en los 12 vatios.

Su diseño es moderno y actual, mientras que el acabado de sus rejillas metálicas proporciona una apariencia más sofisticada. Cada altavoz incluye cuatro puntos de apoyo sobre su base para una mayor estabilidad. Son realmente livianos (apenas 577 gr) y sus reducidas dimensiones (165 x 160 x 75 mm) facilitan su colocación. Comparte con otros modelos de su categoría una rueda de control de volumen de dimensiones generosas situada en la parte central del altavoz derecho. Eso sí, no incluye conexiones ‘extra’ como una entrada para auriculares u otro tipo de conexión para emparejarlos con otras fuentes de sonido. Como característica diferencial y decorativa, incluye un sistema de iluminación LED que hace que los altavoces proyecten distintos colores mientras funcionan.

Compra por 26,22 € en Amazon

