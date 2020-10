Los mejores auriculares manos libres para utilizar con el ordenador

Nuestra experta ha elegido el Poly Voyager 6200 UC como el mejor auricular manos para libres de los cuatro analizados por su original diseño, la calidad de sus materiales y la buena experiencia de uso que ofrece.

Uno de los accesorios de electrónica más extendidos entre los usuarios son los auriculares inalámbricos. Dentro de esta categoría de producto existe una gran variedad de propuestas que están pensadas para adaptarse a las necesidades de cada persona.

Así, y al igual que existen modelos enfocados a los amantes de la música, otros son de uso más profesional; es decir, están enfocados para utilizarse con el ordenador, en concreto con aplicaciones de colaboración y comunicación como Skype o Microsoft Teams, entre otros ejemplos. Es el caso de estos auriculares manos libres y con Bluetooth que hemos analizado. Esto no quita que si, por ejemplo, queremos emplearlos también con el teléfono móvil para escuchar música o mantener una conversación se puedan emplear para esta tarea.

¿Qué modelos hemos probado?

Se han seleccionado cuatro auriculares inalámbricos manos libres que pertenecen a firmas conocidas entre el público: Jabra Evolve 65 UC Mono (8,25), Logitech H800 (7,5), Plantronics Voyager 6200 UC (9) y Sennheiser Adapt Presence Grey UC (8,5).

Al analizarlos, se han valorado diferentes criterios como los siguientes:

- Materiales: ¿Con qué materiales se han fabricado los auriculares? ¿Cómo resulta esta calidad?

- Ergonomía: con independencia del uso que se haga de cualquier auricular, estos tienen que resultar lo más cómodos posibles.

- Calidad sonora: el objetivo es ofrecer la mejor experiencia de usuario, que el sonido sea limpio y claro, que no se produzcan interferencias… En este sentido, los sistemas de cancelación de ruido desempeñan un papel fundamental.

- Autonomía: cuando se adquieren unos auriculares que funcionan con batería interna, siempre hay ‘que pedirles’ que proporcionen la máxima autonomía posible.

Comparativa de auriculares manos libres. Cual es el mejor auricular manos libres para el ordenador

Para nuestras pruebas, hemos usado cada uno de estos auriculares durante una semana. En concreto, los hemos puesto a prueba con aplicaciones tan extendidas como Microsoft Teams y Skype. Durante ese tiempo, hemos comprobado su grado de ergonomía y comodidad, la calidad sonora de las conversaciones, como se comportan sus sistemas de cancelación del ruido y la vida útil de sus baterías.

A pesar de tratarse la opción menos económica de la comparativa, los auriculares inalámbricos y manos libres ganadores han sido los Plantronics Voyager 6200 UC pertenecientes a Poly, la marca fruto de la unión entre Plantronics y Polycom. Vienen en un práctico y elegante estuche, y la experiencia de uso ha sido la que mejor sabor de boca nos ha dejado. Su diseño, además de original, es comodísimo y los materiales seleccionados para su construcción nos parecen los mejores. También puntuamos con una muy buena nota el trabajo realizado con sus cuatro micrófonos omnidireccionales y sus sistemas de cancelación activa y pasiva del ruido.

Poly Voyager 6200 UC

Cuando abres su caja te encuentras con un estuche de cremallera muy bien acabado y con una agradable sensación al tacto. De estructura semirrígida, en el interior se sitúa el auricular y varios accesorios: cuatro almohadillas de silicona de distintos tamaños, un cable de carga microUSB y una pequeña base para recargarlos. Cuando los pones a cargar, vibran ligeramente. La batería alcanza el 100 % de su capacidad en dos horas y promete hasta nueve horas de conversación.

Ficha técnica - Alcance Bluetooth: hasta 30 metros. - Tecnología Bluetooth: 4.1 - Autonomía de la batería: hasta 16 horas de escucha, nueve horas de conversación y 14 días de espera. - Códecs: clásico, de baja latencia y APTx. - Rendimiento de recepción de audio: anulación activa del ruido (ANC). - Respuesta de frecuencia de recepción: 20 Hz a 20 kHz (estéreo de alta fidelidad y telefonía estéreo). - Micrófonos: cuatro, sin brazo con procesamiento de señal digital (DSP). - Peso: 56 gr. - Controles de llamada: respuesta y fin de llamada, mute, subida y bajada de volumen, - Controles multimedia: mute, reproducir, pausar, pista anterior y siguiente. - Otros: alertas de voz (indican el tiempo de conversación restante), alerta de activación del modo mute, puede asociarse hasta ocho dispositivos y conectarse con dos de ellos a la vez, certificado para Microsoft Skype for Business, compatible (entre otros) con Microsoft Teams y Cisco Jabber.

Intraurales, lucen una banda de sujeción para la nuca. En cuanto a diseño y materiales, los auriculares manos libres Poly Voyager 6200 UC han sido los que más nos han convencido. Son muy cómodos y el aplique rugoso que incorporan en algunos detalles les confieren un toque diferente. Hubiésemos preferido, eso sí, que los cables que salen de cada auricular tuvieran un diseño retráctil.

Los controles se reparten a ambos lados. El que primero llamó nuestra atención es el botón rojo que hay situado en la izquierda. Si durante una conversación lo pulsamos, estaremos desactivando sus cuatro micrófonos omnidireccionales y, por lo tanto, esa llamada se silencia al instante. Asimismo, en la cara interior de este lado izquierdo hay un diminuto botón que permite gestionar la cancelación activa del ruido. Cabe destacar que, junto a esta clase de cancelación, los auriculares inalámbricos Voyager 6200 UC ofrecen cancelación pasiva del ruido. Tanto un tipo como el otro funcionan muy bien y al usarlos, sobre todo las primeras veces, sientes que te aíslas de todo cuanto te rodea.

Mientras, en el lazo de la izquierda, se ubican los controles de volumen; el de encendido, apagado y emparejamiento de dispositivos; y el que tiene un tamaño más grande permite controlar la música que escuchas y atender las llamadas.

- Lo mejor: el acabado que luce, su comodidad y calidad sonora - Lo peor: su alto precio - Conclusiones: Una buena elección para aquellos usuarios, que por teletrabajo o porque en la oficina utilizan algún sistema de comunicación tipo Microsoft Teams o similar, buscan unos auriculares inalámbricos manos libres que combinan un diseño atractivo, una buena calidad sonora y un alto rendimiento.

Nuestra selección Además de todo lo señalado, otra de las ventajas que ofrece es el alto alcance del Bluetooth, que es realmente bueno. Compra por 212,60 € en Amazon

Sennheiser Adapt Presence Grey UC

La primera sensación es que presenta una buena construcción y que la calidad de sus materiales es alta. Resulta especialmente ligero. El auricular manos libres Adapt Presence Grey UC es un modelo monoaural con gancho para la oreja y viene con diferentes adaptadores para que el usuario elija el que más a gusto le haga sentir. También nos ha llamado la atención que incluya un práctico estuche para guardarlo cuando no se use.

Además del ordenador (a través del dongle con el que se comercializa), se puede utilizar con el smartphone porque comparte, con otros modelos de su clase, la posibilidad de conectarse con dos dispositivos a la vez e ir alternando entre ambos si fuese necesario. Su rango de alcance puede ampliarse hasta los 25 metros, mientras que la curva de aprendizaje de los controles para atender y gestionar las llamadas no presenta ninguna dificultad.

Por todos es conocida la calidad desde el punto de vista del sonido que la empresa alemana confiere a sus propuestas y este auricular no es una excepción. La clave se encuentra en sus tres micrófonos con cancelación de ruido. A ellos hay que sumar las siguientes tecnologías que actúan a modo de ‘filtro’ al detectar lo que hay a nuestro alrededor: SpeakFocus, WindSafe y EPOS ActiveGard. Certificado para Skype Empresarial, la calidad de las conversaciones es muy buena.

La alternativa Destaca por un alto grado de claridad o de inteligibilidad cuando nos dirigimos a nuestro interlocutor. La autonomía puede alcanzar las 10 horas de uso. Compra por 126,14 € en Amazon

Jabra Evolve 65 UC Mono

Se trata de un modelo monoaural, es decir, que en vez de incorporar dos cápsulas de audio, una para cada oído, solo posee una. Además, ofrece doble conectividad. Esto significa que puede conectarse simultáneamente a dos dispositivos para utilizar el auricular con cualquiera de ellos de manera indistinta: por ejemplo, al teléfono móvil a través de la tecnología NFC y al portátil mediante el receptor Bluetooth Jabra Link 370 que viene en la caja.

Los hemos usado sobre todo con el portátil. En este sentido, el emparejamiento con el receptor no dio ningún problema, aunque luego durante las pruebas hubo un par de instantes en los que la comunicación entre ambos se perdió y tuvimos que sincronizarlos de nuevo. Mientras, su brazo articulado presenta una buena construcción y su diseño puede fijarse a la diadema si no hay que atender ninguna llamada. La calidad de audio en ambas direcciones es buena, aunque el sistema de cancelación de ruido pasivo que emplea es mejorable. Utilizarlos con plataformas como Skype for Business o Teams, entre otras, garantiza una experiencia de uso que le permite presumir de una muy buena puntuación.

Con una amplia libertad de movimientos, la autonomía del auricular manos libres Jabra Evolve 65 UC Mono se aproxima a las 14 horas que promete su fabricante (para cargar la batería necesitas dos horas). El diseño del auricular es bastante cómodo y sus materiales denotan calidad.

El de mejor relación calidad-precio Un detalle que nos ha llamado la atención de estos auriculares es que cuenta con un indicador de ‘luz ocupado’ para que no nos molesten. Compra por 127,01 € en Amazon

Logitech H800

Este modelo de auricular manos libres Logitech H800 está provisto de una diadema acolchada que pesa 120 gramos y es cómodo de utilizar durante los primeros momentos, porque luego esta sensación cambia ligeramente. Quizás si en vez de espuma los auriculares que envuelven las orejas fuesen de otro material la ergonomía sería distinta. En cambio, nos ha gustado su diseño plegable y lo bien que se ajusta y acopla la varilla del micrófono; para evitar que se estropee o se rompa cuando no se están utilizando, basta con girarla hacia arriba para guardarla.

Se puede utilizar tanto con teléfonos y tabletas a través de Bluetooth como ordenadores mediante un pequeño receptor que se acopla al puerto USB-A del equipo que vayamos a utilizar. ¿Qué tal la experiencia de uso? Obtiene una buena valoración, aunque en momentos puntuales de la conversación nuestro interlocutor nos oía un poco bajo (los usamos con la plataforma Skype). Mientras, el sistema de supresión de ruido incluido contribuye a una mejor calidad entre ambas partes. En el auricular derecho se sitúan los controles para la gestión de llamadas, volumen y silencio, entre otras opciones.

El más económico La firma promete una libertad de movimientos de hasta 12 metros y la autonomía de la batería es de unas cinco horas, su principal punto a mejorar. Compra por 98,54 € en Amazon

¿Por qué debes confiar en mí?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes… No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

*Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 6 de octubre de 2020.

