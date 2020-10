1

“Hace seis meses que no nos permiten abrir; los hoteles que trabajamos con jubilados teníamos reservas completas para las vacaciones de invierno y lo perdimos todo; también perdimos toda la temporada de turismo estudiantil. Villa Carlos Paz no tiene otra cosa que el turismo. Hay un 30% de hoteles que, si no nos dejan abrir, no llegamos a noviembre, que vamos a cerrar definitivamente” dice Marcelo Ali, dueño de un pequeño hostal del cual dependen su familia y la de 11 empleados, en la localidad serrana de Córdoba, uno de los principales centros turísticos de Argentina. Más de un millón y medio de trabajadores son empleados de forma directa por el sector turístico en el país.