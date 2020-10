Amazon Prime Day 2020: las mejores ofertas en belleza y cuidado personal con hasta el 60% de descuento

El Amazon Prime Day es una buena oportunidad para invertir en productos tecnológicos y de hogar, pero es importante no descuidar el lado personal. Y es que, en esta etapa social en la que nos encontramos, los autocuidados han ganado popularidad y son una de las claves, según los expertos, para superarlo con salud y buen humor. Así que, durante hoy y mañana, no te pierdas todos los grandes descuentos aplicados en aquellos imprescindibles de cuidado personal que necesitamos en nuestro día a día y que nos aportarán un plus de bienestar. Además, entre ellos puedes elegir algunos de los mejores regalos que harás la próxima Navidad: y es que lo que compres en el Amazon Prime Day, podrás cambiarlo o devolverlo hasta finales de enero.

Para ayudarte a elegir entre tantas ofertas, en EL PAÍS Escaparate hemos llevado a cabo una selección de 15 artículos, incluyendo cepillos eléctricos, masajeadores y depiladoras o afeitadoras, con hasta el 60% de descuento. Ahora, además, todos los que tengan un precio igual o mayor a 75€ puedes financiarlos hasta en cuatro cuotas y sin intereses a través de Amazon.

No olvides que puedes encontrar los descuentos más destacados de todas las categorías en nuestro artículo principal del Amazon Prime Day y no te pierdas las ofertas flash que iremos actualizando en nuestro directo minuto a minuto.

Belleza y estética

Depiladora de luz pulsada Philips Lumea

El modelo Advanced BRI921/00 de la reconocida marca líder en depilación es uno de los mejor valorados a la hora de llevar a cabo una depilación permanente desde tu propia casa. Cuenta con sensor de tono de piel y dos cabezales para cuerpo y cara. Además, incluye un lápiz recortador, un peine-guía para cejas y un estuche para guardarla y llevarla a cualquier parte. El que es el dispositivo de belleza estrella de la marca garantiza reducir en un 85% el vello tras tan solo tres tratamientos. Es financiable en 4 cuotas a través de Amazon.

Precio mínimo histórico. 36% de descuento, ahorra 108 euros.

Compra por 199,99€



Secador Remington D5220 Pro Air Turbo

Más de 13.400 reviews avalan el éxito de este secador de pelo iónico con potencia de 2400 vatios para un cabello un 90% más brillante y sin encrespamiento. Incluye concentrados y difusor y cuenta con tres temperaturas, dos velocidades, función turbo y ráfaga de aire frío. Para hacer más cómodo su uso, además, rejilla trasera desmontable para limpiarlo fácilmente, gancho para colgar y cable de 1,8 metros.

Precio mínimo histórico. 41% de descuento, ahorra 13,91 euros.

Compra por 19,99€



Braun Sil-épil 9 Flex 9100

La depiladora eléctrica favorita de Cristina Pedroche en un set de belleza práctico y muy útil. Es el producto número uno de Braun y, esta vez, viene en un estuche con cepillos de limpieza y exfoliación profunda para cara y cuerpo, además de un accesorio con esponja de belleza, un cabezal de afeitado y su propia funda. Su éxito radica en que es la primera depiladora eléctrica para mujer con cabezal totalmente flexible y mango ergonómico y antideslizante que permite depilarse de forma súper sencilla (¡y también en la ducha!). Ahora, además, financiable en 4 cuotas.

25% de descuento, ahorra 59,50 euros.

Compra por 178,50€



Afeitadora premium Panasonic

El modelo ES-LV67-A803 de Panasonic cuenta con motor ultra rápido, 5 hojas de precisión nanométrica, cabezal multiflexible con 16 direcciones, batería de litio de alto rendimiento que carga en solo una hora y su propio estuche. Sus cuchillas son de diseño japonés y fabricadas en acero inoxidable de alta calidad, consigue un afeitado más apurado con una potencia constante de 14.000 oscilaciones por minuto y es 100% utilizable y lavable debajo del grifo. Un par de pluses: tiene botón de bloqueo de viaje y pantalla LED con varios indicadores. Ahora, financiable en 4 cuotas.

18% de descuento, ahorra 28 euros.

Compra por 131,09€



Recortador de barba Philips OneBlade

Conseguirás otro tipo de afeitado con esta recortadora recargable para cara y cuerpo que alcanza más de 32.000 valoraciones en Amazon. Se trata del modelo QP2630/30 e incluye un peine-guía para el cuerpo con protector para zonas sensibles y otros cuatro para la barba de diferentes milímetros. Se puede utilizar en seco o húmedo (también en la ducha) y su batería es de larga duración.

Precio mínimo histórico. 47% de descuento, ahorra 28 euros.

Compra por 31,99€

Plancha de pelo BaByliss Pure Metal

Una plancha de pelo profesional siempre es un imprescindible con el que hacerse en momentos como este. Una buena opción es el modelo ST481E de BaByliss que es 2 en 1: porque alisa y ondula. Cuenta con placas de cerámica extra largas con efecto top coat que prolonga la duración del peinado, función iónica anti-encrespamiento, puntas de silicona aislantes y 5 ajustes de temperatura entre 150º y 230ºC. Su cable es, como los profesionales, giratorio y de 3 metros de largo.

Precio mínimo histórico. 59% de descuento, ahorra 70,91 euros.

Compra por 48,99€

Higiene y salud

Pack de mascarillas quirúrgicas desechables

Si hay un producto que se haya convertido en la estrella de 2020 son las mascarillas. Por eso un gran descuento como este nunca viene mal. Se trata del modelo quirúrgico de uso general (aquí te explicamos cuáles son todos los que existen y cuándo utilizar cada uno). De tres capas, desechable y con barra nasal ajustable, vienen en un paquete de 50 unidades.

33% de descuento, ahorra 6,98 euros.

Compra por 14,43€

Cepillo eléctrico Oral-B Genius

El modelo 8000N CrossAction elimina hasta un 100% más de placa con un cabezal redondo que limpia dientes y encías. Tiene mango conectado, 5 modos de blanqueamiento, detección de posición para que no te olvides de ninguna zona y control de precisión para proteger las zonas delicadas. Incluye batería de litio de carga rápida y un estuche de viaje. Es, por supuesto, financiable en 4 cuotas.

Precio mínimo histórico. 60% de descuento, ahorra 135 euros.

Compra por 89,99€

Irrigador dental Waterpik WP-660EU Aquarius

La forma más fácil y eficaz de limpiar entre los dientes y mantener una impecable salud bucodental. Este irrigador de sobremesa de la marca Waterpik es fácil de usar y muy avanzado. Cuenta con 10 ajustes de presión, depósito de agua de 650 ml. y alta potencia. Tiene más de 7.000 valoraciones en Amazon.

Precio mínimo histórico. 35% de descuento, ahorra 30 euros.

Compra por 54,99€

Tensiómetro de brazo digital Omron M3

Validado clínicamente y con casi 18.000 reviews en Amazon, este tensiómetro es un básico de salud en casa. Tiene un manguito de 22-42 cm. con guía de ajuste, pilas incluidas y también adaptador de corriente. Cuenta con detección del pulso arrítmico y de movimiento corporal, capacidad de memoria para dos usuarios y realiza promedios de las tres últimas lecturas realizadas de forma consecutiva.

Precio mínimo histórico. 35% de descuento, ahorra 19,12 euros.

Compra por 34,99€

Termómetro inteligente Withings

En el año que más nos hemos tomado la temperatura puede venir bien la ayuda extra que aporta un termómetro inteligente. Este, el modelo WTH-SCT01 de la marca Withings es apto tanto para adultos como para bebés y niños y no necesita el contacto físico para funcionar de forma precisa. Dispone de 16 sensores infrarrojos que ofrecen resultados óptimos y ultra precisos, medición ultrahigiénica, sincronización automática con su propia App y capacidad de registro del historial de hasta 8 usuarios diferentes.

Precio mínimo histórico. 20% de descuento, ahorra 20 euros.

Compra por 79,95€

Electroestimulador digital Beurer EM49

Con función TENS para el tratamiento del dolor y EMS para la estimulación muscular, este electroestimulador alivia dolores y fortalece los músculos con un masaje de intensidad ajustable. Cuenta con pantalla LCD, dos canales y cuatro electrodos autoadhesivos para colocar en la parte del cuerpo que prefieras y utilizar una de sus 64 aplicaciones reprogramables. De uso sencillo y recomendado por los profesionales, cuenta con más de 4.500 reviews en la plataforma.

Precio mínimo histórico. 47% de descuento, ahorra 32,91 euros.

Compra por 36,99€

Bienestar y cuidado personal

Funda de asiento de masaje shiatsu de Medisana

Un sueño hecho realidad: una funda de asiento elegante y discreta que ofrece la más alta calidad de masaje shiatsu. Es de la marca especializada Medisana y cuenta con función de vibración, altura regulable, tres niveles de intensidad y diversas zonas de masaje a controlar a través de un cómodo mando de control remoto.

Precio mínimo histórico. 54% de descuento, ahorra 149,80 euros.

Compra por 130,15€

Masajeador de cuello Naipo

Uno de los productos más demandados para el cuidado personal es un masajeador de cuello como este modelo de la marca Naipo que aporta calor a la vez que practica un masaje sobre la zona cervical de manera cómoda y sencilla. Con un diseño único y elegante, está equipado con 8 cabezales automáticos y rotatorios para una experiencia de masaje 3D, así como con sistema de calefacción y su pertinente protección contra el sobrecalentamiento.

Precio mínimo histórico. 66% de descuento, ahorra 66 euros.

Compra por 33,99€



Báscula inteligente WiFi de Withings

Con más de 8.300 opiniones en Amazon, esta báscula con conexión WiFi mide la grasa corporal, el IMC, la masa muscular y el porcentaje de agua en tu cuerpo para sincronizarse con tu móvil volcando todos tus datos y posibilitando un práctico seguimiento. La marca que inventó las básculas inteligentes ofrece resultados precisos y un dispositivo apto para hasta 8 usuarios simultáneos y adecuado para todas las etapas de la vida.

Precio mínimo histórico. 30% de descuento, ahorra 30 euros.

Compra por 69,95€



