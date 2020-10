1

Variedad de paisajes saharianos, dunas, cauces secos de ríos, y montañas.



¿Por qué el Sáhara? Siempre me han atraído más los espacios abiertos que las selvas. Además, me gusta trabajar en temas poco concurridos, incluso a sabiendas de que los resultados no están garantizados. Considero que esa es la esencia de la auténtica fotografía de naturaleza.