Más baratos, reciclables y polivalentes: estos son los muebles de Ikea para un otoño semiconfinado

Como en cualquier convivencia donde el roce hace el cariño, la experiencia de pasar tanto tiempo entre cuatro paredes nos enseñó a amar a nuestra casa más intensamente que nunca antes; pero también (como en cualquier convivencia), nos abrió los ojos a la cruda realidad: a sus carencias, a los agujeros estéticos y a sus errores de diseño y funcionalidad.

Fue durante la cuarentena cuando reparamos en que el espacio no está preparado para ser compartido por todos los miembros de la casa o en que los usos de los muebles no eran tan flexibles como hubiéramos deseado. La parte positiva, además de que tenemos mucho margen de mejora, es que no solo nosotros, también los diseñadores, sacaron algunas conclusiones, y han empezado a ponerlas en práctica. Lo vimos ya en las propuestas que se presentaron en el London Design Festival hace solo unas semanas. Ahora en las últimas colecciones de grandes productoras de mobiliario como IKEA. Su catalogo 2020, recién salido de horno, busca, por encima de todo, adaptar nuestro hogar a las necesidades de esta nueva era.

Necesidad: Más espacio

Solución: muebles que cambian de función.

Si hay algo que hemos echado de menos durante el confinamiento han sido los metros cuadrados. Convertir nuestro salón o nuestra cocina en gimnasio, coworking, trastero y parque de juegos nos ha hecho darnos cuenta de lo importante que es optimizar el espacio y conserguir que este sea flexible y camaleónico, diurno, nocturno, creativo y ocioso...

La nueva colección RÅVAROR, estrella de esta temporada, estaba ya en la cabeza de los suecos, pero ahora cobra todavía más sentido, sobre todo pensando en los reducidos apartamentos de ciudad (y su no tan reducido precio por metro cuadrado) donde hay que hacer malabares con las tres pelotas básicas: almacenaje, descanso y ocio, y, a veces, alguna que otra más.

La colección de muebles multifunción incluye un banco con ruedas, varias opciones de mesas de comedor, un sofá+cama, un perchero con ruedas, una silla plegable, una estantería+ruedas y hasta una minicocina “que puede servir también como tocador”. La navaja suiza hecha mueble sueco.

Necesidad: la falta de piel con piel

Solución: Cerámica hecha a mano con aire rústico.

Con reuniones de amigos por Zoom, clases virtuales, entrenadores personales robóticos y aplicaciones hasta para respirar, hemos extrañado como nunca tocar, abrazar y acariciar. Hemos entonado fados melancólicos soñando con el cara a cara, el trato humano, el guiño cómplice o el pisotón intencionado debajo de la mesa.

Ese toque personal que queremos en nuestra vida lo añoramos también en nuestra casa, en piezas moldeadas con las manos, horneadas por alguien, pintadas por una persona… objetos para ser cogidos, tocados y usados por las manos de alguien. Ikea lo sabe, por eso esta preciosa colección de objetos funcionales y tradicionales de cerámica GODTAGBAR, compuesta por botes, jarras o candelabros que podrías encontrar en la tiendecita de artesanía de tu pueblo, está en su catálogo. Con sus benditas rugosidades y sus adorables imperfecciones.

Necesidad: Opciones para exteriores e interiores.

Solución: Muebles anfibios.

Par estar dentro o para sacar a la ventana. No sabemos lo que nos deparará cada día, por eso es fundamental que en casa tengamos muebles con la misma “cintura” que nosotros. La silla ÖGLA, la interpretación de IKEA de la clásica Thonet, que apareció por primera vez el catálogo de IKEA de 1962, ha demostrado que la tiene, porque ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos durante más de medio siglo. Ahora vuelve con la misma flexibilidad.

Necesidad: Intimidad

Solución: Opciones para el disfrute personal de cada miembro de la familia en un solo mueble.

Compartir espacio juntando a varias generaciones y no acabar con una batalla de platos era el objetivo. La clave del éxito tiene un nombre: “respeto”, pero también ayuda que cada miembro de la familia pueda disfrutar de su propio espacio, aunque sea un ratito al día. De ahí que sea una buena idea contar con muebles que puedan adaptarse a las necesidades de todos y favorecer esos momentos de privacidad, tan necesarios para mantener el status quo del confinado.

El sillón reclinable EKOLSUND con sus tres posiciones es un ejemplo de esa versatilidad que invita al adolescente jugar a la consola, a la madre leer y al abuelo echarse una siesta (en sus distintas combinaciones y permutaciones).

Su mejor complemento es una lámpara con altavoz usb para personalizar el momento con tu propio espectáculo de luces y sonido.

Necesidad: Unirnos, humanizarnos, ayudarnos.

Solución: Cojines artesanos para hacer más bonita tu vida.. y la de otros

La pandemia, de la que nadie ha escapado, nos ha dejado claro un mensaje: solo saldremos juntos. La lección a gran escala es extrapolable a pequeños gestos. Por eso, quizás ahora nos paremos más a leer las etiquetas de lo que compramos para conocer la historia que tiene detrás cada objeto y queramos tener en casa unos cojines MOAKAJSA y KLARAFINA. Están hechos a mano con algodón 100 % sostenible, decorados con bordados y borlas de forma totalmente artesanal por mujeres de la India y son fruto de una iniciativa social que busca mejorar sus vidas de forma permanente.

Otra buena idea para ayudar a la vez que nos sentimos más cerca es comprando alguno de los peluches de la colección SAGOSKATT, diseñados por niños de diferentes países del mundo cuya recaudación es donada íntegramente a iniciativas infantiles locales. Entre ellos, piezas tan irresistibles como “El pepino superhéroe en una misión para lograr que los niños coman más pepino” o Monstruito, “a quien le encanta dar abrazos y mantiene alejados a los monstruos malos a la hora de dormir”.

Necesidad: El contacto con la naturaleza.

Solución: El uso de materiales naturales.

Esta bofetada de realidad (que todavía duele) ha traído una vuelta a las raíces, a lo básico, a la tierra y el gusto por rodearnos de naturaleza. El barro, el algodón, el lino, la madera y el cuero mostrados de la manera más sencilla y sin tratar son los materiales favoritos de los diseñadores. En el nuevo catálogo de IKEA encontramos mucho de esto, como la lámpara MISTERHULT, fabricada con una parte del bambú que normalmente se descarta en otros procesos de fabricación.

Necesidad: Reducir, Reutilizar, Reciclar.

Solución: Objetos con varias vidas.

El usar y tirar hace tiempo que vive sus horas más bajas de popularidad, empujado al banquillo por unos modelos de consumo más responsables, éticos y sostenibles. Ikea apuesta por objetos con mayor durabilidad, ya sea en el propio ciclo de vida de sus muebles como en el reciclaje de materiales para crear nuevos objetos. Buenos ejemplos de ambos son la estructura de cama SLÄKT, que crece adaptándose a las distintas edades de los niños; la colección de textiles MUSSELBLOMMA, bolsas, manteles, cojines… hechos con material reciclado rescatado del mar, o la alfombra TOFTLUND, con el aspecto y el tacto de la piel de oveja, pero realizada a partir de botellas de PET recicladas.

Necesidad: Ahorra, conservar y echar una mano al medioambiente.

Solución: Hogares más inteligentes.

Uno de los grandes pilares de esta temporada de Ikea es la sostenibilidad de las propuestas (más de treinta), como los grifos con filtro LUNSKAR, que permiten ahorrar agua o las toallas FLODALEN, teñidas con un sistema que permite reducir el consumo de agua. La palma se la llevan las cortinas purificadoras de aire GUNRID, que gracias a su tecnología con un recubrimiento fotocatalizador basado en minerales que se activan con la luz del día, elimina los elementos contaminantes del aire y se limpian solas. Además también está hechas de botellas de PET recicladas.

Necesidad: Convertir tu casa en un coworking

Solución: equipamiento útil y barato para tu nueva oficina

Tu casa no es un coworking, pero durante estos meses se ha convertido en algo demasiado parecido. Ikea siempre ha sido un gran solucionador de espacios multifunción y ahora se ha volcado aún más en ello. Entre los complementos que lanza está la lámpara de trabajo SVALLET, un clásico que han actualizado a un precio muy ajustado en su compromiso por echarle un cable a los que tienen menos presupuesto. El diseño incluye “una pantalla dirigida para ayudarte a concentrarte exclusivamente en lo que estás haciendo”, una promesa imbatible.