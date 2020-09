Moldea glúteos y abdomen en casa o en la calle con estos ‘leggings’ reductores efecto sauna

El mercado de las prendas reductoras, que moldean y estilizan la figura, no ha hecho más que crecer en los últimos años. Además de prendas de ropa interior como fajas o culottes, cada vez es más habitual que este tipo de artículo se incorporen a los looks diarios o a la equipación para hacer deporte.

En Amazon, por ejemplo, triunfa en ventas este modelo de leggings reductores con efecto sauna. Se trata de un pantalón que aumenta la temperatura corporal estimulando la sudoración y expulsando así el agua y las toxinas. Se puede utilizar mientras se está en casa realizando las tareas domésticas o, en la calle, paseando y haciendo ejercicio. Además, según indican los usuarios de la plataforma que lo han probado, los efectos se dejan notar en la zona del vientre, la cintura, glúteos y muslos en muy poco tiempo.

'Leggings' reductores efecto sauna Las tallas disponibles varían desde la S a la XXL y el fabricante indica que, a diferencia de otros trajes similares, estos pantalones no dejan un olor desagradable sobre la piel.

Diseño ergonómico y con tejido ultradelgado

Para conseguir el efecto reductor el pantalón está fabricado con Nano-plata 9500, un tejido que ayuda a quemar calorías y sudar hasta seis veces más de lo habitual. Además, al aplicar directamente calor sobre la piel favorece la disolución de la grasa acumulada.

Gracias a su diseño ergonómico resultan muy cómodos de llevar, permiten total libertad de movimientos, y cubren perfectamente toda la zona de las piernas (hasta los tobillos) y del abdomen (se ajustan a la cintura). Con un efecto push up, estas mallas son adecuados tanto para correr, pasear, montar en bicicleta, patinar, ir al gimnasio, practicar yoga, como para utilizarlos a diario para realizar cualquier otra actividad.

Más de 1.100 valoraciones en Amazon

Tal y como puede leerse en la sección de comentarios quienes ya los han adquirido a través de Amazon se muestran muy satisfechos con el resultado obtenido tras utilizarlo. Con una nota global de 4 estrellas sobre 5, los usuarios de la plataforma lo valoran positivamente por su diseño elegante y discreto y por su gran capacidad para ayudar a quemar grasa en poco tiempo:

Selene, por ejemplo, describe así su experiencia: “Salgo a correr con él, me pongo crema reductora y es un horno dentro. Esto me ayuda a quemar grasa y tonificar las zonas difíciles. Tiene el tiro alto, por lo que cubre cintura y panza. Excelente producto”.

“Son estupendos. Cómodos", indica Jessica. “Funciona el efecto termo nada más moverte. Los uso a diario aunque sea para ir a comprar, y notas cuando te los quitas lo que has sudado. Si realizas deporte, es un efecto 1000 %. Es increíble de verdad. He comprado muchas prendas con efecto calor para reducir cadera y abdomen pero como estos pantalones, no. Además, tienen un diseño fino y bonito para nada nadie imagina que son termo. Son finísimos y muy cómodos”.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de septiembre de 2020.

