La cruel broma homófoba que se oyó en toda Inglaterra y de la que Will Young solo se ha atrevido a hablar ahora

Will Young (Wokingham, 1979) fue el primer ganador de la franquicia Pop Idol del mundo, en su versión de 2001 en Reino Unido (la versión española con niños, Idol Kids, aterriza hoy en Telecinco). Es también uno de los grandes supervivientes de este tipo de concursos de talentos: si bien estas figuras suelen ver como su fama se apaga disco a disco, las ventas de Young han ido aumentando y se han mantenido con los años y se ha ganado el respeto de la crítica de música pop.

Young salió del armario como homosexual en 2002, muy poco después de hacerse popular. Según contó, para prevenir que un tabloide lo hiciese por él de forma sensacionalista. Desde entonces se ha convertido en uno de los artistas abiertamente gais más populares en Reino Unido. Pero las buenas ventas, el apoyo de importantes productores (como Richard X o Stephen Lipson) y su popularidad entre el público de todas las edades no le libró de vivir, en 2009, un episodio del que no ha hablado hasta ahora y le dejó, según sus propias palabras, "espantado".

Ocurrió en el programa matutino de Chris Moyles en BBC Radio 1. Moyles es uno de los locutores más longevos y conocidos de Reino Unido y BBC Radio 1 el canal musical más importante del país, uno que en aquel momento podía crear o destruir carreras. Moyles es querido o detestado por lo mismo: su tono de chico malo que quiere levantar a la gente de la cama agarrándolas por la solapa del pijama y gritando cuatro o cinco incorrecciones. Pero con Young fue, tal vez, demasiado lejos.

El episodio tuvo lugar el 20 de enero de 2009, el día en que Young cumplía 30 años. Moyles imitó la voz del cantante, de un tono en ocasiones agudo que usa con mano derecha en sus baladas electrónicas, exagerándola para volverla exageradamente femenina, como de dama en apuros. Y cantó dos de sus éxitos más conocidos, Evergreen y Leave right now, cambiando sus letras. Entre las partes que se inventó Moyles como forma de felicitar el cumpleaños a Young estaban:

El locutor británico Chris Moyles durante una gala de premios en 2020. Getty Images

"Hoy es mi cumpleaños, voy a estrenar un vestido esta noche. Y huelo bien. Me he dado una ducha y me he depilado las piernas. Luego saldré a cenar, tal vez vaya a un japonés. Ohhh, aquí está Will, aquí estoy, es mi cumpleaños y a medida que pasan los años me vuelvo más gay".

O la siguiente:

"Cuando me viste hace años no lo sabías, pero soy el tío más gay que has conocido. Mmm, me encanta llevar sombreros estúpidos, me vuelvo más hortera cada hora, ¿puedes limpiar aquí, por favor? Soy Will Young y soy gay".

Pese a que Young no ha hablado de esto hasta hoy, diversas organizaciones se quejaron. La BBC Radio 1 se defendió en su momento alegando que "Young no estaba siendo ridiculizado por su sexualidad" y añadió que "las palabras de Chris Morles no pretendían ser hostiles ni ofensivas", según informó en su día The Guardian.

En un libro publicado hace semanas, Young escribió que el episodio le "dejó espantado, sobre todo porque él y yo nos llevábamos bien. Nunca he vuelto a escuchar esa parte del programa o leer las transcripciones hasta ahora. También encontré las explicaciones de la BBC, que no es que se esforzasen mucho por pedir disculpas. Sentí, en ese momento, que Radio 1 era un hervidero de homofobia. Chris Moyles presentaba el programa de radio de más audiencia en ese momento, así que esa homofobia hacia mí estaba escuchándose en coches, casas, lugares de trabajo... Mi sexualidad estaba siendo usada para hacer burla y reírse de mí, lo cual es, sin lugar a dudas, promover la homofobia".

A finales de la semana pasada el cantante visitó un programa del canal donde todo empezó, Newsnight en la BBC. Allí le preguntaron por qué había tardado tanto en hablar del tema. "Por vergüenza", admitió. "Cuando has crecido en un mundo que lanza continuamente el mensaje de que hay algo malo en ti, salir del armario no es suficiente para librarse de toda esa mala energía que has recibido". También añadió que hace once años no sentía que tuviese el suficiente apoyo para denunciar la actitud del locutor más famoso del país. "También me preocupaba mi carrera. No quería perder el apoyo de BBC Radio".

Young es uno de esos ejemplos, todavía escasos, de que salir del armario no tiene por qué ir unido al rechazo del público masivo para un artista del mundo del entretenimiento. En España queda por ver si la enorme popularidad de Pablo Alborán se mantiene tras su valiente declaración de este verano. Al menos Pablo no ha tenido que soportar que un célebre locutor cambie la letra de una de sus canciones para burlarse de él. Los tiempos cambian.

