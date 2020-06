Sistema solar

1. Expert Solar, de Forté Pharma. 27,50 euros. Cóctel de minerales y vitaminas para acondicionar la piel y prolongar el bronceado. 2. Mascarilla Shake and Shot calmante, de Dr. Jart+. 8,95 euros en sephora.com. Hay que prepararla en el momento de aplicarla, combinando los dos sobres que vienen dentro para crear una pasta que irá adquiriendo textura gomosa. 3. After Sun Instant Relief Mist Spray, de Piz Buin. 25 euros. Vaporiza una bruma de ácido hialurónico y glicerina. 4 y 5. Self Tan Purity Kit, de St. Tropez. 21,60 en isolee.com. Autobronceadores de cara y cuerpo, en formato mini y con manopla, por si se quiere lucir buen color desde las primeras salidas. 6. Cápsulas SunISDIN, de Isdin. 26,55 euros. Los dermatólogos y nutricionistas que las han formulado —sin gluten ni lactosa— recomiendan tomar una cápsula diaria durante los 15 días previos a empezar a tomar el sol para preparar la piel.

Yago Castromil