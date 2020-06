Un autobronceador, un guante y 7 trucos para estar morena en tiempo récord y que parezca natural

Ha llegado el verano. Aunque todavía hemos de esperar hasta el día 21 para entrar oficialmente en la estación estival, los días calurosos han dado el pistoletazo de salida y el cambio de armario ya ha tenido lugar. No es de extrañar que nuestra piel esté pidiendo a gritos un poco de color, sobre todo teniendo en cuenta que este año no hemos podido tomar el sol tanto como es habitual.

Por eso la sección de belleza de Amazon ha experimentado un gran repunte en la venta de autobronceadores, que se han convertido en el producto más vendido y comentado de las últimas semanas. ¿El mejor de ellos? Este en formato espuma de la reconocida marca St. Moriz.

Compra por 9,93€ en Amazon

El nº1 más vendido

El secreto para formular un buen autobronceador y para que éste tenga éxito es que, al aplicarlo, su textura sea ligera y no pegajosa y no deje marcas feas sobre la piel ni manche manos y prendas que están en contacto. Pero si además contiene propiedades beneficiosas para la piel, se convierte en un 10. Y eso es lo que ocurre con la espuma de St. Moriz, que contiene leche de oliva y vitamina E para hidratar y proteger la piel a la vez que la broncea.

Es una de las marcas líderes en el mercado de los autobronceadores y quienes la han probado garantizan acabado profesional y fácil aplicación. Estos son algunos de los comentarios destacados entre su más de 3.000 reviews.

“Seca rapidísimo y en 5 minutos ya puedo vestirme. Me lo pongo antes de dormir y no he manchado nunca el pijama ni las sábanas. Me encanta el color que tengo, parece que es un moreno natural”.

“El mejor que he probado hasta ahora. Te lo echas y la piel ya queda bronceada. Se seca enseguida y no mancha, y unas 5-6 horas después me ducho para quitar el exceso. Dura perfectamente varios días y el tono es precioso”.

“Es el mejor autobronceador que he tenido, soy de piel clara y utilizo el tono medium, no es que te deje super morena, pero sí ligeramente bronceada, Aconsejo utilizar el guante y aplicar el producto con ligeros masajes circulares. Seca enseguida, no mancha la ropa, yo lo suelo aplicar por la noche con la piel limpia tras la ducha. La piel no queda con parches”.

Modelos e influencers confían en el autobronceador de St. Moriz Instagram/StMoriz

Compra por 9,93€ en Amazon

7 trucos para un acabado profesional

El hándicap de este tipo de productos autobronceadores siempre ha sido el modo de aplicación, a veces difícil y tedioso, y el resultado, a menudo antinatural. Pero eso ha cambiado en los últimos años gracias no solo a las mejoradas versiones como la de St. Moriz, sino también a los consejos de los expertos en cuestiones de piel y maquillaje. Laura Romero, Directora de Formación de Guerlain, nos da las claves y los trucos para aplicarlo bien y conseguir un efecto muy natural y favorecedor:

1. Test 48 horas antes

Nos lo podemos permitir. Basta tomar una pequeña cantidad de producto y probarlo sobre el antebrazo u otra zona del cuerpo para ver cómo evoluciona el color en nuestra piel. Conviene hacerlo al menos 48 horas antes del definitivo para que el efecto desaparezca de forma gradual.

2. Exfoliación previa

Hay que hacerla 24 horas antes de la aplicación del autobronceador insistiendo bien en las zonas más rugosas como codos y rodillas.

3. Hidratar para un resultado sutil

La clave para un efecto final delicado es aplicar una hidratante cinco minutos antes de extender el autobronceador. En las zonas rugosas y que concentran más queratina (codos, rodillas y tobillos) es mejor duplicar la cantidad. Son áreas más oscuras de por sí, y al poner más crema se consigue un tono más suave.

4. Uniformidad y suavidad



5. Después, ropa holgada

Aunque las tecnologías de los nuevos autobronceadores son non-transfer, utiliza ropa ligera y amplia durante las primeras horas.

6. Repetir el proceso

Sí, se desea un tono más intenso, bastará con repetir la operación. ¿Cuándo? A las 24 horas de la primera aplicación. Si se quiere una tercera, mejor esperar 48 horas.

7. Nutrir para prolongar

Para aumentar la duración del color y conseguir que sea más luminoso hay que seguir hidratando la piel a diario. A los tres días conviene exfoliar la piel para unificar el tono y, si se desea, repetir la aplicación de autobronceador.

Compra por 9,93€ en Amazon

Un truco más: utilizar guante

Como es lógico, aplicarlo directamente con la mano, tiene sus riesgos. Por eso se recomienda el uso de un guante especial con el que repartir el producto de forma homogénea y no manchar las palmas de las manos ni sufrir accidentes.

Y también hemos encontrado el más vendido ahora mismo en Amazon, con casi 1.700 valoraciones en la plataforma y, lo que es más, cinco estrellas completas de puntuación. Se trata de una pieza de la marca Yvoier que combina todas las características que siempre piden los aficionados al autobronceador: diseño de manopla con pulgar, manguito elástico para un buen agarre, completa rotación y deslizamiento sencillo y apto para lavar a máquina. Esto es lo que opinan quienes lo han utilizado ya:

"Reparte el producto de una forma homogenea, es muy agradable al tacto, fácil y cómodo de usar, sirve para ambas manos y no se aprecian manchas tras su uso".

"Queda muchísimo mejor el bronceado con este guante que con los que había utilizado hasta ahora de otras marcas. Las manos y los pies perfectos, las rodillas y los codos igual. Estoy más que satisfecha con la compra. La recomiendo encarecidamente. Y es genial el mini-guante para el bronceado facial, así como la banda para la espalda".

"Ayuda a aplicar el producto uniformemente, tiene un tacto muy adecuado, la goma inferior se adapta muy buen a la muñeca, y viene muy bien presentado en una funda plástica para su conservación. Además el color ayuda a que no se vea muy feo desde la primera aplicación".

"Es una pasada este guante, se adapta genial a la mano con lo cual no se sale,además es muy resistente y grueso he utilizado otros q me han durado dos meses pq se han descosido al ser tan finos... relación calidad precio es estupendo".

Compra por 8,99€ en Amazon

*Suscríbete a Amazon Prime para que tus pedidos lleguen antes a casa.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 7 de junio de 2020.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.