Estos son los únicos países del mundo a los que no ha llegado el coronavirus

Esto da una idea de la tremenda expansión de la covid-19 y de por qué la pandemia ha pillado a Gobiernos de todo el mundo con el pie cambiado y sin fórmulas para hacerle frente. Curiosamente, otra gran pandemia mundial, la gripe de 1919, la llamada gripe española, se cebó con dureza con estas islas paradisiacas de los mares del sur, en especial en Tonga y Samoa, donde murieron miles de personas. Quizá por eso ahora están tan orgullosos de haber frenado al virus. Estos son los 14 países a los que deberías viajar si buscas zonas libres de covid-19. Otra cosa es que te dejen entrar, pues la mayoría o ha cerrado fronteras o exige una cuarentena de 14 días a todos los viajeros.

Islas Cook

Quince pequeñas islas a unos 1.700 kilómetros al norte de Nueva Zelanda, territorio del que dependen económicamente. De hecho, aunque posee su propio sistema de gobierno, es un Estado libre asociado de Nueva Zelanda. Sus preciosas playas y su buena infraestructura de alojamiento han convertido a las islas Cook en el destino turístico más barato y popular del Pacífico.

Kiribati

Una treintena de atolones coralinos repartidos por tres millones de kilómetros cuadrados de agua en el Pacífico central, a 4.915 kilómetros al noroeste de Australia. Así es esta famosa y pequeña república de los mares del sur a la que el turismo llega atraído por sus bellísimas playas.

Los montes Drakensberg, en la frontera noreste de Lesoto con Sudáfrica. pixabay

Lesoto

¿Existe un país que se llama Lesoto?, se preguntan muchos. Sí, y es una singularidad de las fronteras que dejó la descolonización británica en el sur de África. Lesoto es un enclave montañoso, del tamaño de Bélgica, incrustado dentro de la actual Sudáfrica, en el que viven algo más de dos millones de personas de etnia shoto. Es un destino muy apreciado para el senderismo y la escalada.

Federación de Estados de Micronesia

Son las antiguas islas Carolinas españolas, descubiertas en 1526 por galeones que hacían la ruta México-Filipinas y vinculadas a la Corona española por más de tres siglos, aunque la presencia hispana allí fue más bien efímera y caótica. En 1898, fueron vendidas a Alemania por 25 millones de pesetas (150.000 euros). La capital, y único aeropuerto internacional, es Pohnpei.

Isla Marshall

Al igual que las Carolinas, formaron parte de la Micronesia española hasta que pasaron a estar bajo la administración de EE UU. Playas paradisiacas, aguas cristalinas, buenas zonas de buceo. Un destino típico de viaje de boda.

El Gran Monumento de la colina Mansu, en Pionyang, Corea del Norte. pixabay

Corea del Norte

No hace falta explicar mucho del país. Dada su especial relación con la transparencia informativa, nunca sabremos si no existieron casos o no lo contaron.

Nauru

El Estado más pequeño de Oceanía: una sola isla de 21 kilómetros cuadrados convertida en república independiente en 1968 tras independizarse de Australia. Su economía depende de unos grandes depósitos de fosfatos. No es precisamente el destino turístico más solicitado del mundo.

Palau

Oficialmente República de Palaos, es un archipiélago vecino de los Estados Federados de Micronesia formado por 340 islas coralinas y volcánicas mayormente deshabitadas y que juntas no suman ni 500 kilómetros cuadrados de superficie. Se le considera uno de los mejores destinos del mundo para bucear.

Complejo hotelero en Samoa. pixabay

Samoa

Uno de los países de la Polinesia con cultura local más fuerte y viva. Lo forman dos islas volcánicas. Pese a lo pequeño que es, tiene una selección de rugby muy potente que rivaliza con los grandes de este deporte. Un destino de increíbles playas y buenos buceos en arrecifes de coral. Por cierto, cerca de Apia, la capital, está enterrado el novelista británico Robert Louis Stevenson.

Islas Salomón

Casi mil islas repartidas en dos archipiélagos forman este país de la Melanesia, perdido también en la inmensidad del Pacífico, al este de Papúa Nueva Guinea. Tiene muchos atractivos para el turismo: las lagunas de Marovo y Langa Langa, buceo en Tulagi y el bosque tropical de la isla Tetepare, entre otros.

Tonga

El Reino de Tonga es otro de los países de la Polinesia, muy vinculado además con Nueva Zelanda, de la que dista 1.700 kilómetros. El 74% de los tonganos reside fuera de las islas, y un 32% de ellos lo hace en Nueva Zelanda, donde ocupan las posiciones más bajas del mercado laboral. Es un destino muy popular para el turismo de Oceanía gracias a sus playas, su fuerte cultura, el buceo y la pesca deportiva.

Interior del mausoleo Turabek Khanum, en Turkmenistán. pixabay

Turkmenistán

¡Por fin, otro país sin coronavirus y que no es una isla remota del Pacífico! El problema es que el Gobierno de Turkmenistán es tan opaco como el de Corea del Norte y muy posiblemente la ausencia de casos se deba al oscurantismo de un régimen presidencialista y autoritario. No a que no existan.

Tuvalu

Tan minúsculo que es el segundo país más pequeño del mundo, detrás de Ciudad del Vaticano. Consta de cinco atolones y cuatro arrecifes de coral con un total de 26 kilómetros cuadrados. Un destino perfecto para viajeros en busca de rarezas.

Vanautu

Fue declarado el país más feliz del mundo por el think tanks británico New Economics Foundation. En total, 82 islas esturreadas por mil kilómetros cuadrados de agua en la Polinesia, con playas de ensueño donde no va nadie, una naturaleza prístina y cero prisas y agobios en el ritmo de vida local.

NOTA: 11 países de la Región de las Américas no aparecen en los listados de casos declarados facilitados por la OMS. Sin embargo, en prensa si se encuentran noticias de positivos por la covid-19 en todos ellos. Por eso no se han incluido en esta lista. Son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Nicaragua, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Surinam.