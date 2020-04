Grandes exploradores que también estuvieron confinados (y sin Wifi ni Netflix)

Siempre me sentí atraído por las épicas historias de los siglos de los grandes descubrimientos. Es verdad que aquellos hombres que se metían en un cascarón no más grande que el salón de tu casa y se lanzaban a navegar por mares inciertos sin saber ni lo que habría más allá ni cómo volverían a casa lo hacían porque era lo que había, usaban la mejor tecnología del momento. Nadie añora lo que no conoce. O los que siglos más tarde intentaron llegar a los polos y cartografiar las zonas más frías y remotas del planeta con ropas y equipos con los que ahora no dejaría usted salir a su hijo ni a una acampada con los scouts, eran hombres de su tiempo. Pero no por eso los admiro menos. Su espíritu de sacrificio les permitió sobrevivir a confinamientos durante años y en situaciones tan extremas que ahora la cuarentena cuasi universal por la Covid-19 parece un juego de niños. Estos son cuatro de los casos de supervivencia en situaciones agónicas que más me impactaron: