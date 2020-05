Hipoalergénicas y en siete tonos: descubre las fundas de almohada más vendidas en Amazon

Tal y como ocurre con el colchón, la almohada es fundamental para tener un sueño reparador y reposar en una posición natural. Los expertos recomiendan utilizar almohadas más bien bajas y no demasiado blandas que mantenga la cabeza en línea con el cuello. De igual modo, debemos tener en cuenta ciertos aspectos a la hora de elegir las fundas con las que las cubrimos. Elegir, por ejemplo, una funda transpirable es muy útil para mantener el cuello y la cabeza secos y cómodos mientras descansamos.

Si estamos pensando en adquirir unas fundas para renovar los textiles de cama, entre los artículos más vendidos de esta categoría en Amazon se encuentra este modelo de la firma Dreamzie. Son hipoalergénicas y están fabricadas en microfibra, por lo que resultan muy agradables al tacto. Además, se pueden adquirir en siete colores y siete tamaños para adaptarse a los distintos tipos de almohada. En cada paquete se incluyen dos fundas.

Hipoalergénicas y en siete tonos

Confeccionadas en poliéster 100 %, el tejido de estas fundas resulta muy suave. Con un efecto de “piel de melocotón” en la superficie son ideales para relajarse antes de dormir y que la almohada se mantenga fresca durante la noche. Están disponibles en siete tonos (blanco, beis, azul, azul oscuro, gris antracita, gris estaño y rosa) y se puede variar también el tamaño para adaptarse a almohadas rectangulares o cuadradas.

Su diseño incorpora unas solapas de tela para que resulte más fácil ponerlas y quitarlas. La microfibra, además, reduce los pliegues y así la sensación al mover la cabeza es aún más placentera. Este material hipoalergénico resulta muy resistente y no pierde color con los lavados. Se pueden introducir en la lavadora, en programas con temperaturas de hasta 60 grados, y mantener la almohada en condiciones óptimas se recomienda, además de la funda, cubrirla con un protector.

Las más vendidas de su categoría en Amazon

Con más de 1.900 valoraciones y una nota de 4,6 estrellas sobre 5, este juego de fundas de almohada ha conseguido un notable respaldo por parte de los usuarios de Amazon. Es por ello, que se ha colado en la lista de artículos de su categoría más vendidos de la plataforma. Quienes ya las han comprado destacan como ventajas la variedad de colores, lo agradables que resultan al tacto y la calidad del tejido tras los lavados.

Un usuario de nombre Nagago explica, por ejemplo, su experiencia: “Son suaves, se ponen y quitan fácilmente, con unas solapas que quedan ocultas y cubren por completo la almohada. También me gusta el color, un gris claro que combina con todo. Las he lavado dos o tres veces y de momento no han perdido calidad”.

Por su parte, Pau señala: “Son muy agradables al tacto. Las compré para dos almohadas que hacen las veces de cabecero y para poder estar cómodos en la cama cuando se está sentado”.

Otro cliente, Antonio González, indica que repetirá compra: “Tejido suave y cómodo. No tienen cremalleras, sino una especie de solapa, lo que para mí es una gran ventaja. Y bastante variedad de colores. Compraré más para mis otras camas”.

