Cup of couple: “En Instagram hay que estar preparado para los cientos de personas que no piensan igual que tú”

¡Hola! ¿Cómo te presentarías ante alguien que no tiene redes sociales y apenas sabe lo que son? Somos Mike y Gabi, fotógrafos de moda y lifestyle. En nuestras redes y web publicamos nuestro trabajo y creamos fotografías que nos inspiran para poder inspirar a los demás.

¿Qué es lo más inspirador, conmovedor, útil o trascendental que te ha ocurrido gracias a ser conocido en Instagram? Nos emociona mucho cuando nos escriben personas que no pueden vivir su sexualidad de forma libre y nos dicen que nosotros les animamos e inspiramos en momentos complicados. También muchas veces hay personas que nos dedican un poco de su tiempo y de su arte y hacen ilustraciones con nuestras fotos. Nos parece increíble.

¿Te atreves a contarnos si alguna vez has aprovechado tu poder como influencer y para qué? No. No nos gusta aprovecharnos de la situación ni tener ventaja frente a otras personas que no tienen miles de seguidores en redes. Si es cierto que en muchas ocasiones nos encontramos con ventajas que nos ofrecen, como: evitar algunas colas en conciertos, tener mejores habitaciones en hoteles, poder visitar sitios increíbles o invitaciones a restaurantes exquisitos.

¿Crees que es adecuado usar la exposición pública de un influencia para promover ideas políticas? ¿Tú lo has hecho? Defender lo que uno cree siempre nos parece adecuado, nosotros lo hemos hecho en alguna ocasión, pero también hay que estar preparado para los cientos de personas que no piensan igual y que van a rebatir lo que piensas. Hay que tener ánimo, tiempo y fuerzas para hacerlo, y más cuando profesionalmente te mueves en otro ámbito y no en política. Por lo general intentamos mantenernos al margen en política pero en temas que nos parecen injustos nos pronunciamos y posicionamos claramente.

¿De qué foto te arrepientes? Pues imagínate… después de 10 años, bastantes. Menos mal que existe la opción de archivar en instagram y ahí tenemos unas cuantas ocultas.

¿Y de cuál estás más orgulloso? Normalmente pensamos mucho lo que hacemos antes de publicar. Pensamos la idea, localización, elementos, luz… Cuando nos surge una idea y es rápida de materializar nos sentimos llenos.

Confiesa, ¿has ligado por Instagram? ¿Y en qué terminó aquello? Sí. Hasta hemos recibido fotos o vídeos de gente enseñándonos sus genitales.

¿Cuál es tu foto con más likes y por qué crees que los consiguió? Intentamos no mostrar nuestra vida personal pero cada vez que decidimos compartir algo relacionado con nuestra relación es cuando más feedback recibimos. Cuando nos casamos y lo publicamos en Instagram fue un boom. Recibimos miles de comentarios, mensajes y likes. Creemos que inspiró a muchas personas y en especial a seguidores de otros países donde ser homosexual no es tan fácil. En este caso, si eso ayudó a alguien a motivarse, nos mereció la pena mostrar algo tan personal.

¿Qué cuenta decidiste dejar de seguir y por qué? Instagram ya decide por nosotros qué cuentas quiere que veamos y es horrible.

¿Qué cuenta recomendarías a todo el mundo que siguiese? Como amantes del diseño y la creatividad recomendamos la cuenta de la editorial @gestalten, publican fotografías maravillosas.

¿Cuál es el vídeo que más veces has visto en YouTube? Estamos entre el de Tania Acroyoga (completo) en Madrileños por el mundo en Sidney y los de Nowness. Somos chicos de contrastes, la verdad.

¿Cuál es ahora mismo tu fondo de pantalla del teléfono móvil?

¿Cuál crees que es la idea más equivocada que tiene la gente sobre cómo es ser un creador de contenido en las redes? Odiamos que se generalice y que se piense que somos todos iguales. Cada uno publica un tipo de contenido. Nos parece bien que haya creadores de contenido personal, que suben sus fotos de looks o cuentan todo lo que hacen en su día a día, nosotros no contamos nuestro día a día y si queremos subir un look, por ejemplo, lo integramos de una forma muy distinta y orgánica en nuestras fotografías,

¿Cuál fue la última vez que te buscaste a ti mismo en Google y que te encontraste? Hace no mucho buscando las fotos de un viaje y, por comodidad, lo buscamos directamente en google. La verdad es que solo nos googleamos para buscar rápidamente fotos de restaurantes, hoteles o sitios que queremos recomendar a alguien con quien estemos hablando en ese momento.

¿Qué es lo que menos te gusta de tu aspecto y lo que más? Decir la parte que menos nos gusta hará que quién lea esto se fije más así que, por justicia, no vamos a decir ninguna de las dos.

¿Has experimentado la satisfacción de utilizar tu influencia para una buena causa? Sí, por ejemplo, desde que comenzó el confinamiento mandamos semanalmente una newsletter llamada Sunday Folio y, entre los contenidos, estamos incluyendo asociaciones que están ayudando a las personas más vulnerables. Nos lo están agradeciendo mucho y nos hace muy felices poder usar nuestra plataforma para promover acciones altruistas.

¿Cuál es el lugar más alucinante en el que has estado gracias a tu trabajo? Nuestro primer viaje a Tokyo o la visita a la casa/estudio de Ricardo Bofill en Barcelona.

¿Y quién es la persona más increíble a la que has tenido la suerte de conocer gracias a ello? Si nos paramos a pensar hemos conocido a gente muy famosa pero no hemos tenido nunca el tiempo suficiente para profundizar y pensar que es una persona increíble. Pero sin embargo, hemos entrevistado y hecho fotos a artistas no tan conocidos, y en un par de horas charlando en sus estudios, nos han llenado de energía. Creemos que eso es lo más especial.

¿Quién fue tu primer ídolo erótico? Mike: Zac Efron. Gabi: Robbie Williams

¿Y cuál ha sido el último? Jude Law en la serie The New Pope, y estamos de acuerdo los dos.

¿Con qué personaje público te encantaría compartir conversación y una botella de vino? Alaska. Estamos seguros de que es una persona con la que se puede hablar de muchas cosas y tenemos intereses comunes, pero preferimos hacerlo con cerveza.

Descríbenos brevemente tu noche más salvaje en una de esas fiestas a las que te invitaron gracias a tu fama en las redes sociales. La más guay que recordamos, sin duda, es en Nueva York. Fuimos con dos amigos a unos premios en los que estábamos nominados por tercer año consecutivo como mejor blog masculino. Cuando nos bebimos un par de copas fuimos diciéndole a todos los que nos felicitaban por la nominación que no íbamos a ganar porque seguro que estaban amañados. Pero, por sorpresa, ganamos el premio y tuvimos que subir al escenario, un poco pedo, a hacer un speech delante de toda esa gente a la que le habíamos dicho que estaría todo amañado. Luego terminamos la fiesta en Williamsburg.

¿Cuál es la pieza favorita de ropa de todo lo que tienes en tu armario? Los primeros Derby de Prada con plataforma que salieron. Los compramos con lo que ahorramos en nuestros primeros trabajos.

¿Alguna vez te censuraron una imagen en tus redes sociales? ¿Por qué? No, porque no somos chicas y parece que nuestros pezones no asustan a nadie #freethenipple

¿Cuál es el mensaje o propuesta más loco que has recibido a través de un mensaje privado? Aún alucinamos con todas las propuestas que recibimos para trabajar gratis. Creemos que eso es lo más fuerte y más cuando son marcas internacionales con presupuestos para hacer campañas.

¿Cuál fue el momento más duro que has vivido dentro de todo este fenómeno de la fama de Internet? Perder a alguien cercano y enterarnos 5 minutos antes de un evento, en el que teníamos que hacer fotos y vídeo. Tuvimos que actuar como si todo estuviera bien y fue muy duro.

Y, si no es demasiado personal, ¿puedes contarnos el más duro al que te has enfrentado fuera? El más duro aún lo está intentando superar uno de nosotros así que mejor no contarlo porque tampoco creemos que a nadie le interese saberlo.

¿Cuál es es máximo grado de desnudez que has alcanzado en una foto? ¿Cuál era el contexto? Una foto en una playa de Asturias. Un lugar increíble y un día inmejorable. Lo que necesitamos todos ahora.

¿Quién te gustaría que fuese el próximo receptor de este cuestionario y qué pregunta le harías? A Rosalía. Le preguntaríamos si le apetece que le hagamos fotos algún día.

