María Bernad: “Si los hombres pueden enseñar el torso en Instagram, las mujeres también deberíamos”

Directora creativa, estilista y diseñadora, María Bernad (Elche, 1995) es una de esas influencers que rompen con cierta monotonía que a veces reina en ciertos perfiles de moda de Instagram para apostar por las referencias artísticas, un estilo que mira siempre de reojo al pasado y un físico del que ella misma afirma sentirse muy orgullosa por representar ciertos rasgos nuestros, con "pelo negro, ojos negros y piel oscura". Con ella continuamos esta sección en la que conocemos más a fondo a los nuevos líderes digitales que marcan el estilo desde las pantallas táctiles.

¡Hola! ¿Cómo te presentarías ante alguien que no tiene redes sociales y apenas sabe lo que son? Soy Maria Bernad, tengo 25 años y trabajo en moda siendo diseñadora de mi marca Les Fleurs Studio y también hago styling, aparte de trabajar en redes sociales.

"Uno de los momentos más duros que viví dentro de este fenómeno fue cuando una multinacional muy grande copió recientemente uno de los bolsos de mi marca"

¿Qué es lo más inspirador, conmovedor, útil o trascendental que te ha ocurrido gracias a ser conocida en Instagram? Lo más inspirador es que viniendo de un pueblo pequeñito del sureste de España he podido realizar mi sueño, que era trabajar en moda y que la gente haya podido conocerme y apreciar lo que hago.

¿Te atreves a contarnos si alguna vez has aprovechado tu poder como influencer y para qué? Pues la verdad es que nunca me he aprovechado, pero sí que me encanta cuando tengo la oportunidad de trabajar en hoteles que me gustan y puedo pasar unos días trabajando allí.

¿Crees que es adecuado usar la exposición pública para promover ideas políticas? ¿Tú lo has hecho? Creo firmemente que no, soy del tipo de persona que piensa que las ideas políticas se quedan con uno mismo y si las quieres comentar es tomándote una cerveza con tus amigos en la Plaza de la Luna en Madrid.

¿De qué foto te arrepientes? Creo que de ninguna, lo que publico es cien por cien yo y me refleja totalmente, no subo nada de lo que no esté segura.

¿Y de cuál estás más orgullosa? Pues la foto que subí cuando hice el primer desfile de Les Fleurs Studio en Paris en la última Fashion Week de septiembre. La publiqué estando muy orgullosa de como salió todo y la acogida que tuvo la colección.

Confiesa, ¿has ligado por Instagram? ¿Y en qué terminó aquello? ¡Por supuesto! Alguna vez ha pasado… ¡pero no terminó en nada!

¿Cuál es tu foto con más likes y por qué crees que los consiguió? Creo que fue una foto de streetstyle en Copenhagen Fashion Week porque, aunque la cara no se me veía mucho, el look se hizo viral en Instagram.

¿Qué cuenta decidiste dejar de seguir y por qué? A mi hermano… ¡Porque me dejó de seguir él!

¿Qué cuenta recomendarías a todo el mundo que siguiese? Pues esto va con los gustos de la persona, pero mis dos nuevos descubrimientos han sido la cuenta de Instagram de Diane Keaton, siempre he sido muy fan suya durante toda su trayectoria profesional, y una cuenta de una marca de tejidos que hace comparativas de tejidos con vestidos originales del siglo XVIII, ¡me apasiona esta cuenta!

¿Cuál es el vídeo que más veces has visto en YouTube? No suelo ver muchos videos de Youtube pero lo que más me gusta son videos de conciertos antiguos, el que más he visto es el concierto de Queen en Live Aid en 1985.

¿Cuál es ahora mismo tu fondo de pantalla del teléfono móvil? [Ver la imagen adjunta]



¿Cuál crees que es la idea más equivocada que tiene la gente sobre cómo es ser una creadora de contenido en las redes? Creo que hay muchos tipos de creadores de contenido en Instagram y la gente tiene una idea generalizada de los influencers, pero a mi me gusta enfocarme cien por cien en la moda e intento publicar cosas que puedan ayudar en algún sentido, por eso no me gusta que se englobe a todo el mundo que trabaja en las redes.

¿Qué es lo que menos te gusta de tu aspecto y lo que más? Pues lo que menos me gusta es que soy pequeña en dimensiones, soy muy bajita. ¡Siempre digo que parece que me hayan metido en una lavadora! Y me encanta tener aspecto español, con mi pelo negro, ojos negros y piel oscura.

¿Has experimentado la satisfacción de utilizar tu influencia para una buena causa? Si, sobre todo estos días tan complicados por el Covid-19. Si tengo la oportunidad, me gusta apoyar a gente que esta trabajando para ayudar a todo el mundo, como haciendo mascarillas, etc.

¿Cuál es el lugar más alucinante en el que has estado gracias a tu trabajo? Estuve en un viaje increible por Arizona en 2018. Hice un recorrido idílico por todo el estado, fuimos al Gran Cañon y a otros muchos sitios. Fue la primera vez que estaba en Estados Unidos más allá de Nueva York y me encantó.

¿Y quién es la persona más increíble a la que has tenido la suerte de conocer gracias a ello? Uno de mis mejores amigos lo conocí a raíz de trabajar en la moda. Nos conocimos en una Fashion Week hace dos años, me paró después de un desfile para decirme que le encantaba mi estilo y ahora somos mejores amigos.

¿Quién fue tu primer ídolo erótico? Gerard Way, cantante de My Chemical Romance. Cuando era adolescente era rockera y él era mi crush.

¿Y cuál ha sido el último? ¡Eso no se cuenta!

¿Con que personaje público te encantaría compartir conversación y una botella de vino? Con el director Paolo Sorrentino, ¡solo espero que no me hable solo de futbol, claro!

Descríbenos brevemente tu noche más salvaje en una de esas fiestas a las que te invitaron gracias a tu fama en las redes sociales. Fue durante el desfile de Jacquemus en la Provenza, hicieron una fiesta increible al terminar. Solo digo que era la primera vez que probaba el Moscow Mule… bailé mucho y conocí a muchísima gente interesante.

¿Cuál es la pieza favorita de ropa de todo lo que tienes en tu armario? Un pañuelo de seda de mi abuela.

¿Alguna vez te censuraron una imagen en tus redes sociales? ¿Por qué? Si, me ha pasado alguna vez habiendo subido alguna foto un poco más artística donde tal vez se veía un poco más de carne de lo que Instagram quiere. Suelo tener cuidado, pero el problema de Instagram es que no entienden que, aunque se vea el pezón, una fotografía puede ser artística. Así que te la censuran.

¿Cuál es el mensaje o propuesta más loco que has recibido a través de un mensaje privado? ¡Una cita para ir a un concierto!

¿Cuál fue el momento más duro que has vivido dentro de todo este fenómeno de la fama de Internet? Cuando una multinacional muy grande copió recientemente uno de los bolsos de mi marca.

Y, si no es demasiado personal, ¿puedes contarnos el más duro al que te has enfrentado fuera? Dejando temas familiares aparte, que para mi es lo más importante, cuando era pequeña y estaba en el instituto sufrí bullying y fue durísimo.

¿Cuál es es máximo grado de desnudez que has alcanzado en una foto? ¿Cuál era el contexto? Enseñar el pecho, pero porque yo no considero que sea desnudez como tal. Creo que si los hombres pueden enseñar el torso, las mujeres también deberíamos poder. Simplemente estaba tomando el sol en la foto.

