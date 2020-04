La crema reparadora favorita de las 'celebrities' se llama Skin Food

Cuidar nuestro cuerpo a la vez que cuidamos nuestra mente: esa es la meta a la que queremos llegar durante estas semanas de cuarentena. Y es que nunca fue tan fácil ni tan oportuno que un tratamiento facial, capilar o corporal resultara ser, a fin de cuentas, el paréntesis de relajación y bienestar que tanto necesitamos estos días.

En estas circunstancias, los productos más buscados, vendidos y, sobre todo, que aportan mejores resultados, son esos que pueden aplicarse en distintas partes del cuerpo y para cumplir diferentes objetivos. Y la estrella en esta tipología es la icónica Skin Food de Weleda: no solo porque, como su propio nombre indica, alimenta la piel, sino sobre todo porque es, además, la favorita de un montón de celebrities que presumen de ella en sus cuentas de Instagram.

¿Qué es?

La primera de las famosas que cuenta con ella entre sus básicos es Victoria Beckham. La utiliza a lo largo del día para todo tipo de usos: desde hidratar la piel de cuerpo y manos hasta iluminar su rostro aplicándola como un gloss en sus labios o un acabado glow en sus mejillas.

Se trata de una crema reparadora -especialmente indicada para pieles muy secas, agrietadas y dañadas- formulada a base de aceites esenciales muy refrescantes y ultra nutritivos. Cera de abejas, manzanilla, extractos de caléndula, lavanda o naranja dulce, entre otros, que cumplen a la perfección la función de cuidar la salud y la hidratación de la piel y mantenerla luminosa.

Es, por supuesto, el producto más icónico y más vendido de Weleda y es apta para el uso diario y el cuidado de cara y cuerpo de toda la familia. Además, como coinciden sus usuarios, su característico aroma y su gran poder reparador la hacen un imprescindible en cualquier hogar.

Modelos de Victoria Beckham en el backstage de uno de sus desfiles. D.R.

¿Cómo se aplica?

En el rostro: mediante suaves toques para no estirar la piel, hasta su total absorción

- Si tienes zonas resecas

- Si tienes labios agrietados

- Si tienes irritaciones

- Si quieres iluminar

En el cuerpo: con un suave masaje en la zona afectada hasta su total absorción

- Si tienes zonas resecas

- Si tienes zonas irritadas

- Como 'after sun'

- Si tienes la piel agrietada

- Para complementar tu manicura

- Si tienes durezas en pies o manos

- Para curar pequeños rasguños

Como cuidado intensivo: aplica una capa espesa en manos o pies y cubre con guantes o calcetines de algodón durante toda la noche. El resultado es una piel especialmente suave y nutrida en ellos.

El porqué de su éxito

Desde que la firma alemana Weleda la lanzara al mercado, se ha convertido en un auténtico éxito: tanto es así que se vende una en el mundo cada 23 segundos. Y no solo la compran las celebrities, porque su precio es totalmente asequible a pesar de ser un icono de belleza. Esto es lo que opinan las usuarias que ya la han probado y que han dejado más de 5.600 reviews positivas:

“Es una crema que, sin exagerar, sirve para casi todo: rojeces, sequedad, picaduras, quemaduras, cortes... ayudando a acelerar su tratamiento. Tengo la piel bastante sensible y atópica, por lo que no todas las cremas me van bien, pero con ésta no he tenido ningún problema”.

“Estoy dando el pecho y tengo la piel super reseca. Había probado varias cremas para la cara y nada. No habia manera de hidratar a fondo la piel. En cuanto me la puse una vez senti la piel, por fin, hidratada de verdad y que me duraba. Ha sido todo un descubrimiento en esta etapa de mi vida”.

“La uso sobre todo en la cara y manos y he notado mejoría. Hidrata muchísimo. Tanto que la usé para una herida que tenía en la palma de la mano y me desapareció en cuestión de tres días”.

“Poca cantidad cunde mucho. Huele muy bien y suave y casi parece apetecer probarla. La marca se esfuerza en ser sostenible y eso me dio confianza en su criterio del cuidado de la piel y del planeta donde todos vivimos”.

