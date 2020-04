Diez ‘podcasts’ de autor para la cuarentena

‘The Joe Rogan Experience’

Cuando hablamos de podcasts de autor no nos referimos exactamente a la acepción que se asocia habitualmente al ámbito cinematográfico y que surgió en la década de los sesenta con la revista Cahiers du Cinéma y la Nouevelle Vague. Pero sí hay algo de ese concepto de autoría que los podcasts que hoy destacamos comparten: el autor, es decir, el host o anfitrión del show tiene un papel preponderante, ya que la visión de ese podcast —también su sonido, su diseño, la elección de invitados y, casi siempre, el guion— es ejecutado por él. En este sentido, el podcast de Joe Rogan es casi una extensión de él mismo. Este comediante de enorme éxito comenzó su andadura en 2003 y lo hace como podcast de vídeo, una modalidad que ahora apenas se mantiene, ya que se asocia el podcast únicamente con el audio. Rogan conoció a Brian Redban, un editor de vídeo autodidacta y empleado en una tienda de ordenadores en Ohio. Rogan y Redban se conocieron en aquella tienda en el año 2000 y ahí empezó su aventura. Tuvieron tanto éxito aquellos vídeos que pronto decidieron que tenían que ampliar los formatos. Se decidieron entonces por el podcast de audio y lanzaron su primer episodio el 24 de diciembre de 2009. Joe Rogan, cómico y comentarista deportivo, supo que la recurrencia y disciplina en días y horas de publicación era fundamental, así que pasó pronto de tener un episodio a la semana a dos semanales. En 2010 consiguió su primer patrocinador —una marca de juguetes sexuales— y un año más tarde Rogan logró un acuerdo con SiriusXM, un servicio de radio por satélite basado en suscripción. El podcast de Rogan está siempre el número 1 en todas las grandes listas del mundo y la nómina de invitados que han pasado por sus peculiares entrevistas van desde el boxeador Mike Tyson, el influyente Edward Snowden, actores como Robert Downey Jr., Mel Gibson, Macaulay Culkin, presentadores como Jay Leno o magnates como Elon Musk.

‘Hotel Jorge Juan (con Javier Aznar)’

Este podcast es una de las revelaciones del pasado año. Javier Aznar es uno de los columnistas más seguidos de nuestro país. Sus publicaciones en Vanity Fair o As, así como su cuenta de Twitter son seguidas por miles de lectores que ahora se han trasladado al formato podcast. Hotel Jorge Juan es un podcast de entrevistas en profundidad que se centra habitualmente en temas relacionados con periodismo, diseño, lifestyle, literatura o cine. Aznar representa como pocos la palabra host o su traducción al español (anfitrión) asociada al ámbito del podcasting. Ya saben que en el mundo del podcast no se habla de presentador, sino de anfitrión, pues escuchar determinados episodios se parece mucho a entrar a casa de alguien y empezar a escuchar una conversación que allí tiene lugar. Al final, ese hogar sonoro de Javier Aznar se parece mucho a sus intereses: la atmósfera de hotel, la elegancia, el diseño, el gusto por contar una buena historia, los relatos al estilo New Yorker, la posibilidad de descubrir a talentos… todo forma parte de un podcast que nació junto a una marca de bebidas alcohólicas que ha sabido ver en este formato un modo diferente de hacer crecer su branding.

'Amy Schumer Presents: 3 girls, 1 Keith’

Amy Schumer es una de las cómicas más importantes de Estados Unidos. Su fama ha traspasado fronteras gracias a monólogos en Netflix como Growing, donde combina su humor corrosivo y una lucha feroz contra el machismo o la impostura de ciertos cánones de belleza asociados a la mujer. Todo ese espíritu multiplicado por tres es el que Schumer dota a este podcast que comparte con sus amigos Bridget Everett, Rachel Feinstein y Keith Robinson. En cada episodio hablan sobre sus vidas, cultura pop, política y comedia. La idea es casi como si asistieras a una cena con tus mejores amigos, es decir, cualquier cosa puede salir de tu boca. El podcast fue comprado por Spotify para ser emitido en exclusiva en su plataforma. Tanto siente Schumer que el podcast es su casa que en uno de sus últimos episodios contaba entre carcajadas cómo su marido y ella han tenido que cambiar el nombre de su hijo después de darse cuenta que sonaba como "genital". Su primer nombre fue Gene Attell Fischer. Tras repetirlo muchas veces en voz alta supieron la cantidad ingente de bromas que tal nombre generaría, así que lo cambiaron por Gene David Fishcher. No os perdáis este podcast si queréis reír sin parar con una de las mejores comediantes del mundo.

‘El podcast de Cristina Mitre’

Cristina es una referencia para muchas otras mujeres que emprenden, luchan y sacan adelante sus proyectos, pese a dificultades, familias y problemas. Este podcast sirve de inspiración para muchas mujeres —aunque cada vez conozco a más hombres que la escuchan— porque hablan de aquellos temas que, normalmente, no aparecen en los grandes medios. Acaba de superar los cien episodios publicados y, en mi opinión, está en su mejor momento. No solo porque acumula decenas de miles de descargas sino porque ayuda a otras podcasters a crecer dentro del ecosistema. Su generosidad hace crecer al formato. Desde 2012 Cristina coordinaba un blog sobre cosmética, fitness, nutrición, running y salud. Los mismos temas de los que habla en su podcast que se ha convertido en una extensión de su blog. Aunque ahora casi habría que decirlo al revés: el formato sonoro ha ganado al escrito. Mitre consumía mucho podcast en inglés dedicado a la belleza (Fat Mascara, The Beauty Brains, The Emma Guns Show y otros como Ctrl Alt, Delete, Desert Island Discs, Don’t Salt my game, Fashion No Filter). Pronto se dio cuenta de que en España no había nada similar, así que se lanzó a la aventura. "El formato audio es perfecto para el tipo de contenido porque me permite ofrecer una información experta sin las limitaciones de tiempo y espacio que tienen el vídeo y el papel". En una entrevista con este diario, Mitre explicó cuál era la clave de su éxito para conectar con tantas mujeres: “Una vez, una jefa me dio un consejo que aplico desde entonces: ‘Cuéntalo como se lo explicarías a una buena amiga’. Y eso es lo que intento hacer cada domingo en mi podcast y en mi blog: acercar la información de belleza y estilo de vida saludable a mi comunidad. Explicar la ciencia que hay detrás y los porqués para que tengan espíritu crítico y puedan tomar sus propias decisiones. Las redes sociales son supervaliosas para mi trabajo, porque a través de Instagram, Facebook o Twitter puedo saber cuáles son sus dudas o qué temas les interesan”.

‘WTF (con Marc Maron)’

Maron es un actor estadounidense que durante más de veinte años ha estado escribiendo e interpretando papeles cómicos. Uno de los últimos, por cierto, en la serie Glow de Netflix. En septiembre 2009, Marc cambió el panorama de los podcasts cuando comenzó WTF, las siglas de What The Fuck? En este podcast, Marc mantenía conversaciones únicas con personalidades icónicas como Conan O'Brien, Terry Gross, Robin Williams, Keith Richards o Ben Stiller. Todo cambió en el episodio 613, cuando el presidente Barack Obama fue al garaje de su casa. Esto sucedió en junio de 2015 y se convirtió en un hito, con más de seis millones de descargas por mes y más de 250 millones de descargas acumuladas. Por supuesto, lo que Obama dijo allí se transmitió y recogió en el resto de medios de Estados Unidos y del mundo. Muchos asocian a Maron a una especie de confesor. Logra crear un clima tan absolutamente único que muchos de sus entrevistados han confesado cosas allí que nunca antes habían dicho. En el año 2010, por ejemplo, el actor Robin Williams habló mucho acerca de sus pensamientos suicidas. Unos que finalmente llevó a cabo en 2018. En este sentido, uno puede reírse mucho escuchando WTF pero también le invade cierta pena en ocasiones, cuando aquellos que parecen llevar siempre máscara se la quitan. Es lo más parecido a un buen podcast de autoayuda que podrán encontrar.

‘Women of the hour (con Lena Dunham)’

Dunham es una narradora y actriz que se hizo famosa por Girls, esa serie de la HBO que cambió a una generación y que descubrió a enormes talentos como Adam Driver. En su podcast se intensifica mucha de su narrativa audiovisual que pone en escena sonora temas como la amistad, el amor, el trabajo, los cuerpos o la locura. A este tema está dedicando sus últimos episodios. Junto a Alissa Bennett, cohost del podcast, hablan de la historia de Sean Young, conocida por interpretar al mítico personaje de Stripes en Blade Runner con apenas 22 años. Pero después de rumores de que era "difícil trabajar con ella" y de rumores románticos inquietantes, su reputación se desplomó. Lena y Alissa analizan la carrera de Sean a través de su deseo de interpretar a Catwoman y de algunas apariciones en programas de entrevistas desafortunadas que la convertirían en un juguete roto de Hollywood. Este podcast hará las delicias de aquellos que disfrutaron de Girls.

‘Lo que tú digas (con Álex Fidalgo)’

Podría ser definido como el Marc Maron español. Este presentador y actor gallego dirige uno de los podcasts más consumidos en España. A muchos de los que le escuchan les importa poco quién sea el entrevistado de esa semana, sino la manera en la que Álex afrontará la entrevista. Ya se han convertido en míticas algunas conversaciones de su podcast: la que mantuvo con un distante pero fascinante Doctor Cavadas; la tensa charla con el narco Laureano Oubiña o aquella que hizo en directo al mítico Jose María García. Ninguno de ellos amilanó a Fidalgo, cuyo carisma es tal que ha publicado recientemente en Kailas un libro con diez de sus mejores charlas. La vena periodística se le adivina en especiales como los que ha realizado últimamente en la crisis de la covid-19 a especialistas como Juan Gestal, Carmen García Talles, Jaime Salvador, Juan Ayllón o Adolfo García-Sastre. Y con Maron comparte esa rara cualidad de confesor, de invitado que jamás molesta (no se pierdan el episodio en el que se mete en casa de Isabel Coixet y acaba consiguiendo un papel en su siguiente serie), de rescatador de juguetes rotos (inolvidable el viraje de Coto Matamoros).

‘Tech & Society (con Mark Zuckerberg)’

Aunque Zuckerberg no cumpla con uno de los grandes mandamientos del podcast según el gurú Eric Nuzum (“Los podcasters ponen todo su pensamiento y esfuerzo en lo que van a crear, pero muy poco en cómo construir una audiencia. La "valentía creativa" es la cantidad de ambición editorial que utilizará para crear su podcast. El compromiso se mide realmente por su compromiso fuera de la producción para construir el podcast”), ya que apenas ha publicado seis episodios de su podcast en un año, lo cierto es que la llegada de Zuckerberg al podcasting se vivió como un hito. En su podcast sobre tecnología y sociedad trata de conversar con expertos en progreso, ciencia, gobierno, democracia, periodismo o derecho para comprender cómo todos estos ámbitos colisionan con la tecnología en el mundo contemporáneo. El objetivo del pasado año para Facebook era lanzar una serie de debates sobre el futuro de la tecnología en la sociedad, analizando las oportunidades y retos y minimizando las inquietudes y temores. Algunos de estos debates ya fueron publicados en vídeo y ahora Zuckerberg se apunta a la moda podcaster para conseguir más audiencia.

‘The Tim Ferris Show’

Tim Ferris se ha convertido en gurú del momento a base de charlas TED (tecnología, entretenimiento y diseño). Algunas de ellas acerca de liderazgo empresarial superan los millones de visualizaciones. Este escritor especializado en oratoria motivacional lanzó su propio podcast en 2014 y ya ha superado las 400 millones de descargas. A Ferris lo han definido como una mezcla entre “Jack Welch y un monje budista”. También le han llamado el Oprah del audio. Lo cierto es que su fama es mundial y muy especialmente en el mundo de las empresas. Representa como pocos la idea del gran sueño americano y de la superación personal. En algunas de sus charlas y en muchos de sus episodios ha explicado cómo estuvo al borde del suicidio. Ferris sufre depresión bipolar y ha aprendido a vivir con ella de tal modo que muchos de sus consejos han llegado a los mejores gurús de los negocios del mundo: Jeff Bezos, entre ellos. El último episodio es una magistral charla con Jane Goodall y extrae una lección valiosa para estos tiempos: la interconexión de todos los seres vivos y el poder colectivo de la acción individual.

‘Deforme Semanal Idea Total (con Lucía Litmajer e Isa Calderón)’

Litmajer y Calderón han conseguido algo que parecía imposible: realizar un late-night feminista en España. Pero esa hazaña ha seguido creciendo con Deforme Semanal Idea Total, el formato podcast que ahora emiten en Radio Primavera Sound. Desde este radioshow, las dos anfitrionas desgranan la vida y la cultura de nuestro tiempo con reflexiones lúcidas, invitados apasionantes y cantidades ingentes de carcajadas. Temas como el aburrimiento, la belleza, la hipocresía, la ansiedad o la obsesión han pasado por sus afilados micrófonos. Como también lo han hecho personalidades como Pablo Iglesias, Brigitte Vasallo o Ada Colau, entre otros. Muchas veces se ha tratado a este podcast inteligentísimo como marginal pero ellas saben lo que responder. En una entrevista reciente a SModa, Calderón afirmaba: “En entrevistas mucha gente nos dice que hacemos ‘como una cosa muy radical y muy de los márgenes’. Pues te voy a decir una cosa, para hacer una cosa muy marginal estamos llenando teatros. A lo mejor, ni tan radical ni tan marginal”. Y no puedo estar más de acuerdo: Deforme Semanal está recomendado para todos aquellos que aprecien la inteligencia y el sentido del humor. Perdón por la redundancia.