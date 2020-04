Mikel Izal: “El humor es el arma de seducción más poderosa”

Este fin de semana Izal deberían estar llenando el WiZink Center de Madrid como colofón a una gira que ha reunido a más de 50.000 espectadores. No ha podido ser. Entre el público y ellos se ha interpuesto una pandemia mundial. Para animar a los fans que se han quedado sin conciertos, el grupo, formado por Mikel, Alberto, Alejandro, Emanuel e Iván, ha estrenado hoy La buena sombra, su primer tema inédito después de dos años.

Los cinco músicos decidieron hace unas semanas aprovechar el confinamiento para grabar esta canción cada uno desde su hogar con los medios caseros de los que disponen. Mikel Izal (Pamplona, 1982) habla con ICON sobre cómo ha sido este proceso y responde sin tapujos nuestro cuestionario más irreverente.

El mensaje de La buena sombra es que cualquier experiencia negativa aporta algo positivo. ¿Crees que de esta situación tan crítica que estamos viviendo saldremos reforzados o siendo mejores que antes? Ya se está viendo la solidaridad con la que la inmensa mayoría de las personas están viviendo esta situación. Las calles se han convertido en un desierto de solidaridad y cuando volvamos a la vida la vamos a devorar a dos manos.

Grabasteis el tema ya inmersos en la cuarentena, cada uno desde su casa, ¿cómo fue la experiencia? Arreglamos la canción mandándonos audios con las ideas que cada uno iba teniendo sobre cómo arreglar la canción y una vez tuvimos eso lo grabamos con nuestros medios caseros y Santos, productor de nuestros discos anteriores, se encargó de que surgiera la magia haciendo que sonara a disco.

El videoclip, realizado a partir de las grabaciones caseras, transporta a quien lo ve a vuestro hogar. ¿Cómo estáis llevando como grupo esta separación física obligada? Todos intentamos ocuparnos. Ahora acabamos de instaurar que todos los martes vamos a hacer un Skype para vernos las caras y hablar, aunque estamos en contacto diario vía WhatsApp. Somos conscientes de que somos unos privilegiados y tenemos la suerte de haber trabajado muchísimo estos años. Este parón no nos pilla en una situación de necesidad como sí les ocurre a muchos artistazos que viven al día.

¿Qué es lo que más le gusta a los demás de ti mismo? Mi sentido del humor creo. A veces hago bromas muy escandalosas pero quedan en privado.

¿Y lo que más te gusta a ti de ti mismo? Mi sentido del humor. Me gusta mucho reírme.

¿Cuál es tu forma favorita de perder el control? No me gusta nada perder el control. Es uno de mis mayores defectos. Tengo un gran problema con la falta de control. Me cuesta mucho soltar rienda y me genera angustia. Pero si tengo que perder el control que sea sobre un escenario, es el único sitio donde me gusta perderlo y me divierte hacerlo.

¿Qué te compraste con tu primer sueldo? Pagué mi primer alquiler en Madrid, tendría unos 24 años.

¿Qué tienes de fondo en tu pantalla del móvil? Soy muy soso, tengo uno que venía ya de una playa aturquesada. Muy caribeño.

¿Cuál es tu habilidad oculta? Si la destapara perdería el súper poder secreto.

¿Tu palabrota favorita? Es que soy vasco. Para los vascos los tacos no son palabrotas. Digo demasiadas pero intento mejorarlo sobre todo cuando hablo con mis sobrinas.

¿Qué figura pública amas? No soy nada mitómano. Jordi Évole me parece que tiene una cabeza muy bien amueblada. En un país donde tanta gente habla sin tener ni idea, darte cuenta de que alguien da la sensación de documentarse mucho y bien es un gustazo.

¿Y qué figura pública no querrías tener cerca? Cualquier político que defienda cualquier medida de intolerancia racial, misógina o cualquier cosa intolerable.

¿Cómo es tu decoración ideal? Soy bastante austero. Sobre todo tengo una buena pila de libros y recuerdos de muchos viajes.

¿Y tu decoración odiada? Las horteradas caras. No hay nada peor que una horterada en la que encima te has dejado una pasta.

¿Qué viaje te marcó? Recuerdo mucho los viajes que hacía con mis colegas cuando tenías 18 0 20 años. Viajes de universidad, alegría y pocas preocupaciones. Lo de menos era el destino.

¿Y a qué lugar no volverías? A un lugar donde haya sido estremadamente feliz, creo que es peligroso volver. Ya lo decía Sabina. Estoy muy de acuerdo. Cuando haces un viaje perfecto y pretendes repetirlo suele ser un error porque tu cabeza ha construido un recuerdo irreal de aquello limando absolutamente todas las asperezas que pudiera haber y al volver no vas a encontrar ese paisaje perfecto, si no la realidad.

¿Qué canción te pones para animarte? La buena sombra, la canción que acabamos de grabar. De verdad me da muy buen rollo escucharla.

¿Y para seducir? Soy muy mal seductor, prefiero el sentido del humor, de nuevo, a una canción. El humor es el arma de seducción más poderosa.

¿Cuál es tu cuenta favorita de Instagram? Pinot, es un artista gráfico que me flipa. Hace animaciones y retratos rápidos. Es brutal

¿Y el vídeo que más veces has visto en YouTube? Va a sonar un poco ególatra, pero no es por mí, es por lo que significa. Cuando tocamos La piedra invisible con Jorge Drexler en el Palacio de los deportes. Es real que me lo he puesto un montón de veces porque me veo al lado de Drexler cantando una canción que he compuesto yo y eso es para degustarlo más de una vez. No suelo ver vídeos en YouTube, con que lo haya visto diez veces ya es el que más he visto.

¿Quién es la persona más famosa a la que has conocido? Al presidente del Gobierno. Coincidimos en el aniversario de la constitución y si hubiera estado preparado para ese encuentro le hubiera pedido más cosas, dejé escapar una buena oportunidad. Me hubiera gustado charlar sobre la importancia de que se pongan en la piel de la mayoría y sientan sus problemas.

¿Quién fue tu primer ídolo erótico? Sharon Stone.

¿Y cuál ha sido el último? Dua Lipa, es un ser humano maravilloso.

¿Qué encuentras cuanto te buscas a ti mismo en Google? Canciones, Instagram... supongo que lo que encuentra todo músico.

¿Cuál es la peor pregunta que te han hecho en una entrevista? Prefiero preguntas horribles, incluso que vayan a doler, pero originales. Lo ideal es que haya una charla entre entrevistador y entrevistado.

¿Qué es lo que siempre quisiste saber hacer pero consideras que es demasiado tarde para intentar aprender? Tocar el piano, he dado clases pero cuando veo cómo toca Iván es una locura y me da mucha envidia.

¿Excitantes o calmantes? No necesito ni lo uno ni lo otro porque en una semana lo suelo tener todo. Tengo la suerte de tener los fines de semana de mucha excitación con los conciertos pero entre semana soy un tipo tranquilo.

¿Qué plato dominas y en cuál fracasas en la cocina? Domino mucho más comer que cocinar pero mis padres siempre han dicho que tengo muy buena mano con todo lo que es un buen empanado. Le pillo muy bien el punto del crujiente y del dorado. El típico escalope con harina, huevo y pan rallado siempre me ha salido bien. En la cocina fracaso en todo lo demás.

¿Cuál es el fracaso del que más aprendiste? Ha habido tantos que es difícil quedarse con uno.

¿Qué es lo más valiente que has hecho en tu vida? Dejar la ingeniería, un empleo muy seguro que me había currado durante muchos años, para dedicarme a la música.

¿Cuál es la prenda más cara que tienes en tu armario? No tengo ropa cara. Supongo que algunas zapatillas que rondan los 90 euros.

¿Qué no perdonarías en un amigo? Que no se alegrara de algo bueno que me pasara, creo que alegrarse sinceramente de todo lo bueno que le pase a un amigo es lo que define la amistad.

¿Qué no perdonarías en un amante? Que me mintiera sobre sus gustos y placeres, porque no la podré satisfacer como me gustaría.

¿Qué querías ser cuando eras pequeño? Feliz y punto. Nunca sabía qué contestar cuando me preguntaban qué quería ser, vivía en una nebulosa rara, yo quería ser feliz.

¿Cómo sería tu senectud soñada? No quiero sufrir. No le tengo miedo a la muerte pero sí a la enfermedad y a dar guerra. No quiero estar en este mundo sin poder disfrutar de él, yo quiero estar aquí mientras pueda tener mis alegrías diarias. Cuando no pueda disfrutar me gustaría irme.

¿Cuál es tu miedo o fobia más irracional? Que traicionen mi confianza. Soy un tipo muy confiado y temerario. Pero con mi exposición pública me asaltan las dudas y la desconfianza de vez en cuando.

¿Recuerdas cuál fue el momento más feliz de tu vida? He vivido muchos, me viene todo un álbum fotográfico: la boda de mi hermana muchos conciertos importantes e inesperados, la cara de orgullo de mis padres, mi 35 cumpleaños...

¿Y el más triste? Tengo suerte porque me cuesta mucho dar con uno. Lo que me viene a la cabeza son pérdidas de seres queridos.

¿Qué actividad te ayuda a relajarte y desconectar completamente? Jugar a la Playstation.

Cuéntanos un chiste absurdo que te hizo muchísima gracia. Todos los que se me vienen a la cabeza son demasiado incorrectos para contarlos aquí.

¿Alguna vez te ha ocurrido algo a lo que no encuentres explicación racional? No le encuentro una explicación racional al milagro que hemos vivido como grupo musical.

¿Qué cualidad humana consideras más sobrevalorada? La belleza física.

