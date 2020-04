2

Aquellos que están sometidos a vivir habitualmente en confinamiento pasan el tiempo en infraviviendas, muchas veces a medio construir, como esta de Tánger. Los caseros saben que los migrantes pagan más porque no tienen opciones para solicitar un contrato de alquiler legal sin documentación. Por esto, siempre prefieren arrendar, más caro, a migrantes en tránsito. Sin trabajo y sin posibilidades de tenerlo, los migrantes se ven obligados a hacinarse dentro de las casas para poder pagarlas entre todos. Algunas no tienen ventanas, otras no tienen agua ni cocina; la que tiene agua, cómo esta de la imagen, dispone de un solo grifo para toda la vivienda por lo que beber y lavarse se hace junto al retrete. Pocas cuentan con un mínimo de salubridad. Estas condiciones se mantienen durante el confinamiento, por lo que es imposible mantener una correcta higiene y mucho menos la distancia de seguridad: en una sola habitación duermen siete personas.