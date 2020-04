Tengo 58 años y actualmente me encuentro en el paro. Ante las numerosas medidas de ayuda para empresas, autónomos, etcétera, planteadas por el Gobierno, no he visto ninguna que haga mención al sector de los desempleados. Como colectivo vulnerable que somos, les pediría que nos tuvieran en cuenta. Sería de gran ayuda que hiciesen una moratoria para que no nos descuenten el tiempo de subsidio durante esta crisis sanitaria. Con el cierre de actividades y empresas, las oportunidades de encontrar un trabajo ahora mismo son muy escasas. Y con mi edad, veo un futuro, tanto laboral como económico, realmente negro. Piensen que ahora, cada mes que pase las oportunidades de encontrar un empleo serán menores, y mientras tanto el tiempo corre en nuestra contra para poder seguir cobrando la prestación asignada. No nos olviden, por favor.

Joan M. Borrell Carrió. Girona

