Diez ‘podcasts’ culturales para la cuarentena

'Fiesta Immobile'

Retomando la idea del Decamerón de Bocaccio, el escritor Alessandro Baricco acaba de lanzar un podcast para soportar mejor esta cuarentena en Italia. Producido por Holden Studios —productora perteneciente a Scuola Holden, creación del propio Baricco— este podcast literario reproduce en cada uno de sus episodios un fragmento clave de la historia universal de la literatura leído y comentado por un escritor que conversa luego con el anfitrión, Baricco, a propósito de su significado. Como dice Baricco al comienzo de cada episodio, este es un podcast que propone media hora de lectura, “sin miedo, todos los días, en el toque de queda, a las 6.30 pm en Radio Casa Bertallot, hasta el final de esta historia”. Un show cultural que ha nacido al calor del confinamiento de la Covid-19, pero que no estaría nada mal que continuara en los próximos meses, justo cuando hayamos ya descubierto lo importante que es la compañía de los libros para no estar solos.

'The Bret Easton Ellis Podcast'

El autor de American Psycho está de telepromoción estos días presentando su libro Blanco, una especie de memorias cabreadas acerca del tiempo que le ha tocado vivir a Bret Easton Ellis. Buena parte de ese libro está compuesto por las largas introducciones de su podcast que publica en Patreon y por el que hay que pagar entre dos y cinco dólares por episodio (tiene ya más de 3.400 patronos). Es un show de comentario cultural en el que entrevista a distintos invitados que le ayudan a comprender el comento actual que vive su país, sobre todo en todo aquello que, de algún modo, cruza cultura, arte y política. Este podcast repelerá a todos aquellos que no desean viajar —sonoramente— a la mente de un autor bastante controvertido. Ellis es un veterano en el formato podcast y desde 2013 apostó por el audio como medio para afianzar su vertiente más ensayística.

'La Cultureta'

Una de las singularidades de este podcast es que tiene dos versiones cada semana: el de tapa blanda, es decir, el fragmento de radio que cada viernes tiene lugar en directo en Más de uno (Onda Cero), con notas de voz de oyentes que participan en el asunto de cada semana. Y, por otro lado, el de tapa dura (también conocido como Gran Reserva), es decir, el que se emite las madrugadas del fin de semana y donde se permite una mayor extensión en la exposición de temas culturales que se abordan. El resultado son alrededor de tres horas semanales de disfrute y de inteligencia. La Cultureta se concibió como un spin-off de La Brújula, que dirigía Carlos Alsina. Sus primeros integrantes fueron los periodistas Rubén Amón, Manuel Jabois y el recientemente fallecido David Gistau. En su primer programa de noviembre de 2014 los temas abordados fueron Interstellar de Christopher Nolan, la obra de John Steinbeck y el 25º aniversario de la muerte de Bernhard. Desde entonces han pasado más de cinco años, se han cambiado de franja horaria, algunos parroquianos han cambiado (se han incorporado culturetas ya míticos como Rosa Belmonte, Sergio del Molino, Guillermo Altares o Isabel Vázquez), pero su pretensión de juntar autores y títulos sin ningún tipo de prejuicio, su afilado sentido del humor y unas contagiosas ganas de aprender siguen intactas.

El escritor Pedro Mairal.

'Tachame el Nobel'

Este podcast argentino de La Once Diez está presentado por uno de los grandes escritores de ese país: Pedro Mairal, autor, entre otros, de libros fascinantes como La uruguaya, Una noche con Sabrina Love o Maniobras de evasión. Este podcast de libros y música ha tenido invitados tan ilustres como Leila Guerriero, Jorge Drexler, Marian Enríquez, etcétera… Todos los episodios tratan de meterse en la cabeza de los artistas para comprender su proceso creativo. Es decir, desde la cocina desde donde se hacen las canciones y los libros. Según explica el título, Mairal pretende agitar la creatividad porque de allí, “en el jardín secreto de donde salen las ideas, está tachado un Nobel”. Así empieza Mairal su primer episodio: “Si te sentás a escribir pensado que vas a ganar el Nobel, lo más probable es que te quedes congelado delante del cursor. Cuando la autoexigencia te enmudece o te silencia o no está a la altura de las expectativas, entonces ‘tachame el Nobel’, es decir, olvida las pretensiones y decí lo que tengas que decir, como te salga”.

'Historias Perdidas'

Este podcast se inspira en los relatos radiofónicos que el escritor y periodista León Krauze realizó en la emisora mexicana W Radio. Se trata de historias perdidas de las civilizaciones, algo así como la renovación de la cultura oral, de las tradiciones que pasan de generación en generación, de los relatos contados en el fuego en las noches desapacibles, cuando la imaginación era más poderosa que cualquier otra arma. Desde el misterio de Troya, pasando por la mítica Atlántida, la tumba de Tutankamón, el cuarto del ámbar de San Petersburgo, el manuscrito Voynich, la gran bestia Crowley, el verdadero Drácula… todo es susceptible de ser narrado por Krauze.

'Presunto Podcast'

Este podcast colombiano creado por María Paula Martínez, Carlos Cortés, Santiago Rivas, Jonathan Bock, Pedro Vaca, Sara Trejos y la edición de Sebastián Payán es uno de los pocos especializados en crítica de medios de comunicación en español. Según afirman sus autores en su propia web, “los periodistas no hacemos autocrítica y por eso este es un espacio para mirar el trabajo que estamos haciendo cubriendo la realidad del país”. Este proyecto colombiano pretende hacer un seguimiento al periodismo de su país intentado detectar esas malas prácticas que acaban perjudicando a los ciudadanos. Pese a que suelen circunscribirse a la realidad colombiana, lo cierto es que muchos de sus temas son perfectamente adaptables a otras realidades nacionales. Así, por ejemplo, los últimos episodios dedicados al periodismo económico en la crisis del coronavirus o al periodismo científico con el episodio Miedo, ciencia y contagio son especialmente recomendables.

'El milenarismo'

El milenarismo era aquella famosa doctrina que hizo famosa en nuestro país Francisco Arrabal y según la cual Cristo volverá para reinar sobre la Tierra durante mil años, antes del último combate contra el mal. Es también el nombre de un podcast insólito que mezcla la literatura y el humor en una combinación perfectamente equilibrada. Sus presentadores son la escritora Alba Carballal y el cómico y periodista Darío Adanti. En cada episodio —que también puede verse en su cuenta de YouTube— entrevistan a autores como Mar Abad, Elvira Lindo, Marta Sanz, Bob Pop, Javier Ocaña o Fernando León de Aranoa en un clima distendido y divertido, generando una comunidad (la de los milenaristas) que seguimos con devoción cada episodio. Carballal y Adanti dicen que este es el podcast “más pedante de Internet, proselitista y pedorro”. No podría estar más en desacuerdo con dos de las personas a las que más admiro.

'La Milana Bonita'

Este es un podcast veterano que desde 2010 conversa a propósito de libros. Se trata de un club de lectura sonoro que toma su nombre homenajeando a Miguel Delibes, ya que cuando nació el programa el escritor vallisoletano acababa de fallecer. El nombre, de algún modo y según sus creadores, representa “lo local, lo cercano, lo rústico; por otro, lo universal, lo trascendental, la ausencia de fronteras”. Al principio de cada temporada, los presentadores ofrecen la lista de libros que analizarán y así los oyentes pueden seguir las conversaciones que el podcast genera. Esta lista surge de las propuestas que cada verano hacen llegar los oyentes a la redacción. El podcast comenta la lectura cada semana analizando de manera monográfica un libro de la literatura universal y tiene una estructura muy concreta con dos grandes bloques: uno de análisis y debate en torno al libro y al escritor (serían las secciones La Piedra Rosetta y La Pluma), y un segundo bloque más dinámico en el que hay secciones lingüísticas (Hablar y Escribir Bien o La Palabra Escondida), musicales (Bandas de Libros, en la que tratan de buscar una melodía para la novela), así como Recomendaciones (para no dejar de leer nunca) y Textos con Contexto, donde ponen el libro en relación con el cine, la historia, el mundo del cómic y las series. Sus fundadores son varios estudiantes de Periodismo de la Universidad de Valladolid y actualmente en el podcast aparecen Víctor Gutiérrez, Ignacio Pillonetto y Eduardo Martín.

'Todopoderosos'

Es uno de los podcasts más escuchados de nuestro país y, sin duda, el que concita una comunidad más sólida. Este podcast surgió en a finales 2014 de una manera absolutamente amateur, en casa de uno de sus confundadores, Arturo González-Campos, mientras cocinaban un cocido: "Nos dimos cuenta de lo maravilloso que era el podcast que te permitía hacer contenidos menos generalistas. Entonces pensamos que merecía la pena grabar esas charlas por divertirnos nosotros y por si a alguien le pudiera interesar. Fui hablando con todos ellos contándoles esta posibilidad y, para mi sorpresa, todos, a pesar de las mil cosas que hacen cada día, me dijeron que sí, lo considero mi mayor éxito sentimental en la vida”. Esos "todos" son el director de cine Rodrigo Cortés, el escritor Juan Gómez-Jurado y el cómico Javier Cansado. En este lustro que ha pasado, el podcast ha crecido. Cada mes ofrecen la grabación del podcast en vivo en el Espacio Fundación Telefónica y las invitaciones para acudir se agotan en apenas unos minutos. Este podcast cultural se centra fundamentalmente en el cine, aunque también ha habido episodios dedicados a escritores como Shakespeare o fenómenos brutales como Harry Potter. Sin embargo, lo suyo es analizar pormenorizadamente y con gigantes dosis de humor la obra de gigantes del cine como Orson Welles, David Lynch, Luis Buñuel, Billy Wilder o Martin Scorsese.

'Encuádrate'

No existe una gran tradición de podcasts sobre arte o pintura, probablemente porque no parece sencillo hablar de algo que no se puede ver. Sin embargo, no son pocos los museos que ya tienen su propio podcast: el MOMA o la Nacional Gallery de Londres son dos buenos ejemplos, de los muchos que hay en el ámbito anglosajón. Ambos museos permiten a sus visitantes descargar archivos de audio. En España tenemos los ejemplos del MACBA y del Museo Reina Sofía. Encuádrate es un podcast escrito por Alfonso Latorre y narrado por Juan Megías. Cada episodio supone una inmersión sonora en un cuadro de una determinada época, de manera que se dota de un contexto social, histórico y político de la obra con la participación de historiadores y expertos, así como pequeñas recreaciones de ficción basadas siempre en documentos originales que logran que el oyente se transporte inmediatamente a la obra en cuestión. En sus dos temporadas acumulan una decena de cuadros que van desde Las Meninas de Valázquez, hasta Café Terrace de Van Gogh o Salomé con la cabeza de Juan el Bautista de Caravaggio, pasando por cuatro episodios especiales dedicados a los maestros flamencos y muy especialmente a Jan van Eyck.