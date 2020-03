Juguetes sexuales, ‘antibióticos’ para el encierro

"Me llega a pillar en casa de mi madre y la liamos. Fui a pasar el puente del Día de Andalucía con la familia. Empezaban ya a hablar del coronavirus. Una semana después de mi regreso, me quedaba en casa, encerrada, sin salir nada más que para tirar la basura y comprar lo necesario. ¡Vivo sola! Menos mal que, conmigo, mis tres mejores amantes: Lucas, Satisfayer y Youmi". Macarena habla de sus amantes por su nombre. Si lo dice de corrido, casi no te percatas de que, en realidad, habla de aparatos masturbatorios, juguetes sexuales con los que lleva, lo mejor que puede, esta obligada cuarentena. Son indispensables para ella, para hacer frente a todo esto. Su sexualidad pasa por masturbarse, algo beneficioso para la salud desde todas las perspectivas. Y los juguetes, su mejor instrumento.

Cualquier elemento que nos alegre el día, bienvenido sea. Cambiar la rutina sexual cuando no se tiene intimidad, las noticias solo escupen datos alarmantes y cada día llega la noticia de una nueva pérdida es pedir demasiado. Pero cada cual debería analizar sus propias posibilidades. Encontrar una piedra filosofal que nos anime, es sano. Busquémosla: "Dependerá de la persona con la que te hayas quedado confinada, remarca Emma Ribas, psicóloga y sexóloga, si es tu pareja y lleváis muy poco tiempo juntos, puede ser un momento para disfrutar a tope de la sexualidad, estáis con la adrenalina a tope, es lo lógico del principio. Pero si te quedas encerrada con tu pareja de largo recorrido y la sexualidad está ya en esa fase más de abandono, este confinamiento puede ser un buen momento para descubrir nuevas formas de sexo". Y los juguetes son, por definición, la mejor excusa para cambiar el paso de cualquiera. Basta con tener conexión a Internet para conseguir un bonito repertorio de amantes. "La sexualidad, también es autoestima, imagen corporal, comunicación, afecto", concluye la psicóloga y sexóloga. "Introducir los juguetes sexuales en la vida íntima de alguien siempre es buena idea", concluye.



Analicemos nuestra relación de pareja en esta cuarentena

Quitando los casos un puñado de descerebrados, el sexo no convencional se encuentra, a su modo, también confinado. El encierro liberó las cuentas premium del porno más consumido, y, también, aumentó el consumo de pornografía en Internet. España comenzó tímidamente, pero a los cinco días del anuncio del presidente de que se decretaba el estado de alarma, el consumo aumentó un 61%. Felicidades, somos el país europeo que mejor y más ha respondido a la pandemia. Nos tiramos en plancha a la masturbación.

Sin embargo, las ventas de productos eróticos se desplomaron: "Los primeros días de esta crisis fueron devastadores. Por suerte, poco a poco, han ido creciendo las ventas de juguetes eróticos, dándonos un poco de oxígeno, pero aún estamos muy lejos de lo que serían días de ventas normales en estas fechas", afirma Fernando Martín, responsable de marketing de Diversual, firma de productos eróticos que garantiza la entrega de los productos durante estos días de confinamiento. En Amantis, contestan parecido. Las ventas se desplomaron los primeros días y hubo un parón en la actividad en torno al sexo. Parece que el encierro se hubiera traducido en cierta cobardía a explorar el placer. Una pena.

Los sexólogos aconsejan aprovechar la cuarentena para mejorar la salud sexual en pareja. Que seamos capaces de analizar cómo es nuestra relación puede traducirse en una mejora. Una buena idea es quitarse el miedo explorando nuevas formas amatorias. Tenemos más tiempo, lo pasamos juntos y, si lo aprovechamos, podemos hacernos la terapia en pareja. Una curiosidad, Marta Molas, responsable de comunicación de Amantis, reconoce que, aunque las ventas se tambalearon al principio, parece que la cosa tiende a estabilizarse, pero también apunta un cambio: "Antes del confinamiento, el producto estrella de ventas era el succionador de clítoris. En cuanto volvimos a vender con normalidad notamos un aumento en las ventas de los productos de placer anal".

Queda dicho.