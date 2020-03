Todos juntos podemos con esto, les lo han dicho mucho. Pero es verdad y hay que empezar a creérselo, no es el momento de buscar diferencias, de buscar distancias. Es el momento de que estemos unidos. Tengo constancia de que somos los mejores en generosidad, en solidaridad. Vamos a salir de esta, como todos los demás. Pero en nosotros está ahora marcar la diferencia: estando unidos, valiéndonos de la generosidad que nos caracteriza. Somos todos para uno, no es momento de tomar lados, de pelearnos o de hablar de líderes, es momento de hablar de nosotros, los ciudadanos de este país. Vamos a demostrar de lo que somos capaces, de lo orgullosos que estamos de los que están luchando. De sanitarios, reponedores, cajeros, farmacéuticos, conductores de autobús, de taxi, de Uber… todos juntos somos mucho más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar.

Carmen Argudo Toro. Jerez de la Frontera (Cádiz)

