Pregunta. Llevo 10 años atracando a gente en la calle y ahora me entero de que es ilegal. ¿Cómo encuentro otro trabajo a estas alturas?

Respuesta. Ante todo, desmitifiquemos. Sí, atracar es ilegal, pero a menudo los atracados son los primeros que ignoran que es un delito, con lo cual nadie siente vulnerada la legalidad, y más si en el proceso no hay violencia. Es cuestión de tiempo que atracar y robar se despenalicen porque son cosas que hace todo el mundo. Seamos razonables: las cárceles no podrían albergar a todos los que incurrimos en este tipo de prácticas tan extendidas. Es una profesión de riesgo que requiere capacidad de reacción y de trabajo de cara al público, algo dificilísimo, especialmente cuando no ofreces un servicio, sino que exiges algo a los demás. Aunque se diga lo contrario, es más triste pedir, así que: a lo suyo. Para algo hay abogados.

P. He encontrado heces desconocidas, y que no son de mi pareja, en mi madriguera. Sospecho que se cuela una alimaña intrusa en el lecho. ¿Debo orinar sutilmente por todo el perímetro?

R. Vamos a ver: esto es El País Semanal, no una publicación de animales. ¿Es usted un zorro? ¿Un topo? ¿Encontró uno de nuestros ejemplares rebuscando en la basura? Aquí intentamos resolver dudas de humanos, pero, ya que estamos, podemos decirle que orinar es un modo de informar al intruso de que usted no está en la inopia.

Horóscopo Today Aries. Ten paciencia: te dolerá que la cuenta de Instagram que le has abierto a tu perro sea muchísimo más exitosa que la tuya. Tauro. Gracias a tu nueva start-up, entrarás en la lista Forbes de los más ricos unos 10 minutos el miércoles. El jueves volverás a arruinarte. Salud, bien. Géminis. Una anciana te lanzará una pequeña maldición y sufrirás del mal de ojete. Procura no sentarte hasta que se acabe tu mala suerte. Cáncer. Tendrás oportunidad de hacer un viaje lejano el jueves cuando te duermas en el bus y te pases 15 paradas. Descubrirás el exótico mundo de la zona industrial de la ciudad. Leo. Los planetas te van a abrir muchas puertas, en concreto la posibilidad de un 5% de descuento en www.velasaromaticas.com. Virgo. Este lunes conocerás al amor de tu vida. La relación durará hasta el jueves, cuando conozcas a otro amor de tu vida. Libra. Te va a visitar Jesucristo esta semana, pero no lo vas a reconocer porque se ha cortado el pelo y ahora está muy cambiado. A él no le importará, así que no pasa nada. Escorpio. Ja, ja, ja, ja. A ver, lo de esta semana… Uf, mejor no te decimos nada. Ya lo verás tú. Si te explicamos algo, pierde toda la gracia. Ja, ja, ja. Ay. Sagitario. Al fin alguien querrá publicar tu novela. Será la editorial de tu cuñado, que al fin tendrá a un autor interesado en publicar en su sello. Capricornio. El amor entrará en tu vida, concretamente en tu habitación; verá el desorden y se irá por donde vino. Acuario. El niño al que acosabas en el colegio, el que siempre sacaba las mejores notas en física, viajará al futuro y se hará novio de tu hija. Piscis. Estornudarás el jueves y acabarás con millones de vidas en todo el planeta. En el trabajo, bien.

Información ficticia elaborada por el diario satírico El Mundo Today para El País Semanal