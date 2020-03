Disfruta de series y películas sin salir de casa con HBO, Disney+ y Amazon Prime Video

Debido al cierre de las escuelas y la recomendación de realizar teletrabajo durante las próximas semanas por la situación del coronavirus en España, la mayoría pasaremos mucho tiempo en casa. Y si bien los juegos de mesa y las actividades en familia pueden ayudar a hacerlo más agradable, siempre viene bien tener más opciones de entretenimiento para todas las edades.

Por suerte, actualmente la oferta de plataformas de streaming de series y películas es más grande y variada que nunca. Con opciones como HBO, Amazon Prime Video o el próximo lanzamiento de Disney+, no hace falta salir de casa para pasar horas de diversión frente al televisor o en cualquier dispositivo. Es por eso que, a continuación, te contamos las ventajas, el catálogo y los precios de suscripción de cada uno de estos servicios.

HBO

La cadena estadounidense HBO se ha convertido en uno de los servicios de televisión bajo demanda más populares, principalmente gracias al enorme éxito de varias de sus series, entre las que se pueden nombrar Juego de tronos, Westworld y Chernobyl, en años recientes, así como clásicos del tamaño de Los Soprano o The Wire. Además, en su catálogo se pueden encontrar producciones protagonizadas por actores y actrices consagrados de Hollywood, como es el caso de las series Big Little Lies, con Reese Witherspoon y Nicole Kidman, o The New Pope, en la que Jude Law y John Malkovich han sido dirigidos con maestría por el italiano Paolo Sorrentino.

A esto hay que añadir las series de terceros que HBO ha añadido a su catálogo de España recientemente y que todavía no han llegado a su final. Es el caso de la aclamada producción El cuento de la criada, de la plataforma Hulu, así como varios títulos del canal estadounidense de dibujos animados Adult Swim, de entre los que destaca indudablemente Rick and Morty. Por si fuera poco, los nostálgicos también pueden encontrar las 10 temporadas completas de la histórica comedia Friends, además de todos los capítulos de The Big Bang Theory.

La suscripción a todo el contenido de HBO España tiene un costo de 8,99 euros al mes sin ningún compromiso, es decir, que se puede cancelar en cualquier momento. Pero si no estás completamente convencido y nunca has estado suscrito al servicio, puedes disfrutar de un periodo de dos semanas gratis. Están permitidas las reproducciones en dos dispositivos simultáneamente y es compatible con Apple TV, Chromecast, móviles, tablets, ordenadores, Vodafone TV y la videoconsola PlayStation.

Amazon Prime Video

Hace tiempo que el servicio de streaming de Amazon se posicionó como uno de los más completos del mercado, tanto por sus producciones originales como por las de terceros que integra en su catálogo. Actualmente, la serie Hunters es la que está llamando más la atención, ya que cuenta con la actuación protagónica de Al Pacino. Pero también están disponibles otras grandes apuestas en formato de serie, como es el caso de Jack Ryan, el analista de la CIA que se ve envuelto en conspiraciones internacionales; La maravillosa Sra. Maisel, que cuenta la historia de una mujer que se convierte en monologuista; y el popular documental El corazón de Sergio Ramos, en el que el jugador del Real Madrid presenta su vida familiar.

Otra de las grandes ventajas del catálogo de Prime Video es la colección de cine, ya que incluye muchas de las producciones más aclamadas de los últimos años, entre las que se encuentran Green Book, Campeones, John Wick 3 y Moonlight. Asimismo, los amantes del cine clásico tiene a su disposición joyas de la pantalla grande como El padrino, Salvar al soldado Ryan, El club de la lucha o El gladiador, entre otras decenas de películas.

Para disfrutar de estos y otros contenidos, Amazon Prime Video ofrece una suscripción muy asumible de 4,99 euros mensuales o 36 euros al año. Lo mejor es que el pago incluye los servicios de Amazon Prime para disfrutar de envíos gratuitos y rápidos, así como el catálogo de libros electrónicos de Prime Reading y más de dos millones de canciones en Prime Music. Por supuesto, el servicio se puede cancelar en cualquier momento sin compromisos y puedes disfrutar de 30 días gratis al suscribirte por primera vez.

Disney+

Como es de esperarse, los fanáticos del reino de Mickey Mouse podrán encontrar en la nueva plataforma de Disney+ todas las películas y series de televisión de este estudio, incluidos grandes clásicos, como El rey león, y éxitos recientes de la talla de Frozen. Pero Disney ya no es sólo un mundo de princesas y dibujos animados, pues ahora también cuenta con las grandes producciones de Pixar (Toy Story, Los Increíbles), el universo Marvel (Los vengadores) y la franquicia de Star Wars. Además, incluirá grandes películas de la 20th Century Fox, entre las que destaca Avatar, del director James Cameron.

Desde luego, este nuevo servicio bajo demanda también incluirá contenido inédito exclusivo. En este sentido, uno de los estrenos más esperados en España es el de la serie The Mandalorian, una ópera espacial ambientada en el universo de Star Wars. Asimismo, los entusiastas de los superhéroes de Marvel podrán encontrar la serie documental Proyecto héroes, en la que varios niños que han generado impactos positivos en comunidades son retratados en sus propios cómics. Y si de realidad se trata, también habrá espacio para el contenido de National Geographic, incluida su reciente producción Planeta hostil.

Disney+ aterrizará en España el próximo 24 de marzo. Sin embargo, ya es posible suscribirse para aprovechar una promoción de entrada de 59,99€ anuales, que estará disponible hasta la fecha de lanzamiento. Después, el precio normal será de 69,99€ al año o 6,99€ mensuales. En la suscripción está incluida la posibilidad de reproducir contenidos hasta en cuatro dispositivos simultáneamente, además de que permite la descarga de cualquier serie o película en 10 equipos diferentes para verlos sin internet.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de marzo de 2020.

