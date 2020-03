El próximo 8 y 9 de marzo serán históricos en México: la marcha y el paro feminista no tienen precedentes. Ante la violencia contra las mujeres, mayor unión. Ante la indiferencia de López Obrador, mayor rabia. Los derechos básicos, como el derecho a vivir, a trabajar en condiciones justas y a decidir sobre nuestros cuerpos son el frente común de las fechas. Marchamos en las calles para tomar el espacio en el que hemos sido vulneradas, marchamos ante la emergencia feminicida –265 mujeres en lo que va de 2020–, marchamos para frenar las violencias de género y también marchamos por la despenalización del aborto. El paro busca hacer visibles a las mujeres, visibilizar el trabajo doméstico, poner en discusión la paridad de género en los espacios de trabajo, invitar al Estado, a las instituciones, organizaciones, escuelas y empresas a reflexionar sobre sus protocolos y políticas internas. En cuestión de días hemos visto lo que nunca en México, todo tipo de empresas, organizaciones, escuelas y universidades se han planteado y cuestionado por primera vez cómo sumarse al 9M. Todo tipo de profesionistas, empleadores, jefas y jefes se han sumado: menos el presidente de México. En cuestión de días hemos visto cómo mujeres de distintas generaciones, de muy diversos contextos y formas de pensar nos uniremos para marchar el 8M, muchos hombres también se han preguntado qué hacer, cómo sumarse: menos el presidente de México. López Obrador anunció, junto con el director general del INDEP (Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado), que en el Complejo Cultural Los Pinos, el domingo 8 de marzo, se llevará a cabo la primera subasta con precios accesibles, con un plus moralizante, como el nombre del instituto que lo gestiona, porque no es cualquiera, se trata de “la primera subasta con sentido social, con el principio de comprar un bien para hacer un bien”. Y así es como López Obrador decide sumarse al 8M con una lección. OK la subasta, OK el nombre del instituto, OK la lección, pero ¿por qué ese día?

Para el 9M, el día en el que se convoca a que las mujeres no compremos ni consumamos nada, López Obrador decidió lanzar a la venta los seis millones de billetes de lotería de 500 pesos [25 dólares] cada uno para la rifa del avión presidencial. Sumarse al 9M con su indiferencia. Luego cambia la fecha, pero no toca el tema públicamente. Estas decisiones también dicen: desde mi Gobierno ignoramos el 8M y el 9M, muevo si quiero el tema de las mujeres al de la corrupción y hago una rifa. La rifa del avión tiene, en las fechas elegidas, un arco agresivo. Empieza el 9M, cambiando el foco del paro, o bueno, el martes o miércoles, da igual, y culmina con la premiación el 15 de septiembre, el día del grito de la independencia, con ese fondo nacionalista. Porque si hay ganadores deben premiarse el día del grito para conmemorar, además, la independencia de México. Porque hay que festejar también sus decisiones: la subasta y la rifa. Dejando atrás, muy atrás, el día en el que salieron a la venta los boletos, porque “esas fechas de las mujeres” no son relevantes para el presidente y su Gobierno. Es relevante el avión. Un avión que no le corresponde rifar, que ya se pagó con los impuestos, que se pagará dos veces, un avión que es, sobre todas las cosas, un enorme distractor para la emergencia feminicida, en el día en el que las mujeres nos uniremos en contra de las violencias de género, mismas que el presidente está ejerciendo al mostrarse indiferente, al no posicionarse públicamente a estas dos fechas históricas. Pero ni los billetes de lotería ni la cobertura de los lotes que subasten quitarán el foco ni la relevancia ni las dimensiones que tienen estas dos fechas. López Obrador está rebasado porque no está al servicio de la democracia que lo llevó al poder. Él, el primer presidente de izquierda. Las votantes que hoy lo interpelan y le exigen que atienda los feminicidios en su condición de servidor público. ¿No se entera de la temperatura en las calles? Esas calles que lo llevaron a donde está, son las mismas que ahora le exigen.

Ante su indiferencia, a unos días del 8 y 9 de marzo, cómo podremos como mujeres apoyarnos las unas a las otras. Cómo podemos borrar las diferencias ideológicas para enfrentar la violencia sistémica. Cómo podemos unirnos más y mejor. Cómo no excluirnos las unas a las otras por no ser “suficientemente” feministas o porque alguna es “demasiado” feminista. Cómo podemos apoyarnos. Quizás responder en acciones cotidianas es hacer más política en contra de la violencia de género que hace el presidente. Acciones sencillas como saludar a una desconocida, ayudar a una compañera de trabajo, no competir, ser empáticas, darnos la mano en este país es hacer política. Las pequeñas iniciativas hoy crecen rápido y alcanzan dimensiones descomunales. Como la iniciativa del colectivo Las Brujas del Mar, en Veracruz que convocó al paro nacional del 9M y al poco tiempo las grandes trasnacionales discutían cómo sumarse.

¿Y qué sigue a esos dos días? Ya se abrió la conversación, hay que seguirla en los espacios de trabajo, en las casas, en las escuelas. En la exposición que tenemos todos los días a los feminicidios, humanizar a las víctimas es fundamental. No son 265 feminicidios en lo que va del año, no son 3500 feminicidios de 2016 a la fecha, son nombres de mujeres y niñas, familias, amigos, muchas historias en torno al asesinato de cada una de ellas. Qué importante es también darles nombre cuando la crueldad es cada vez más extrema. Un día es una niña y al siguiente una bebé que muere desgarrada por una violación. Tenemos normalizados los abusos sexuales, ¿cómo los desnormalizamos? ¿Cómo desnormalizamos el lenguaje, la publicidad y el humor sexista en nuestra vida cotidiana? Cómo devolvemos la gravedad que tiene el feminicidio en tiempos en los que la información nos llega de manera horizontal en redes sociales, esa narrativa en la que recibimos las noticias hay un feminicidio al lado de una nota de espectáculos, al lado de la foto de un gatito, al lado de una noticia deportiva. ¿Cómo hacemos para darle la importancia que merece en nuestra vida diaria y en las políticas públicas? Cómo hacemos como sociedad para que no se quede solo en esos dos días. López Obrador, volátil, puede cambiar en estos días la fecha de la subasta y la venta de boletos, pero es urgente que se posicione ante estas dos fechas y de frente a los feminicidios. De lo contrario, cancelará fechas “para no quedar mal”, como una buena cantidad de empresas que condicionaron a las mujeres a faltar sin goce de sueldo porque no les importa las razones de fondo que convocan al 8M y 9M. A las dos fechas que vienen, que le siga la conversación. Esto es muy esperanzador a juzgar por el cambio hemos visto en tan pocos días. Ojalá que siga este vuelo en los días siguientes. Como sociedad hemos cambiado el discurso en muy poco tiempo. ¿Por qué si López Obrador tiene el Congreso de su lado no decide legislar a favor de las mujeres? Que no se le olvide que Alberto Fernández en Argentina llegó al poder a hablar con las feministas, está en su agenda la despenalización del aborto. Esta discusión surgió en las calles, allí ganó fuerza, esa misma fuerza que se verá el 8M y el 9M. Que siga este vuelo. El avión y la rifa nos tienen sin cuidado, nos vemos el 8M en las calles y el 9M no me verán.

