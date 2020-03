El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de firmar un acuerdo de paz con los talibanes en el que se compromete a sacar sus tropas de Afganistán, y esto tras casi 20 años de guerra con esos mismos entonces terroristas talibanes. Recuerdo que tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando vimos las Torres Gemelas derrumbarse en directo, el presidente Bush decidió invadir Afganistán con el fin de acabar con el terrorismo internacional. Pasados los años, el balance es parcialmente cuantificable, pero hay algo seguro: miles de millones de dólares y miles de chicos que no volverán a sus casas. Los americanos se van o abandonan, da igual. Ya no me creo nada.

Manuela Ledesma Pedraz. Jaén

