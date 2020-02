Ricky Martin lleva su protesta política a Viña del Mar: “Estoy contigo, Chile”

Ricky Martin ha mostrado una vez más su lado activista y ha apoyado de viva voz al pueblo chileno, que desde el pasado octubre vive en continua manifestación por la defensa de los derechos sociales en salud, educación y pensiones, entre otros. El artista puertorriqueño, de 48 años, inauguró el domingo el festival de la canción Viña del Mar, uno de los más importantes de Latinoamérica, y no dudó en mostrarse a favor de las protestas: “Que se expresen. Que exijan lo básico, los derechos humanos. Yo estoy contigo Chile, en Chile y fuera de Chile, nunca callados. Siempre con amor y paz, pero nunca callados”

Un discurso que ya había pronunciado minutos antes de su actuación, durante la presentación del Festival. “Todos los problemas sociales están interconectados y no me puedo quedar callado, tengo que hablar de cosas que a mí me preocupan y creo que el público lo espera así”, dijo, antes de añadir que él solo hace lo que siente: “No voy a predicar, no le voy a decir a nadie qué tiene que hace y qué no puede hacer, simplemente sirvo de ejemplo e, insisto, comparto lo que a mí me funciona”.

El cantante, que anunció la publicación de su nuevo disco para abril, insistió también en la importancia de las manifestaciones públicas, siempre que estas se hagan bajo un orden. “Las protestas son importantes, dejarles saber a los líderes de nuestros países qué es lo que necesitamos, siempre y cuando lo hagamos de manera ordenada, y con un plan”, declaró. “Yo solamente hablo por lo que vivo en Puerto Rico, y al fin y al cabo son las mismas emociones. Buscamos derechos, eso es todo”, afirmó el artista, quien el pasado verano ejerció de altavoz junto a otros cantantes boricuas en las protestas del pueblo puertorriqueño para exigir una renovación en el Gobierno y la salida del entonces presidente, Ricardo Rosselló, por un polémico chat que provocó una crisis social y política en la isla.

Martin, que está casado con el artista sirio Jwan Yosef y es padre de cuatro hijos —tres niños y una niña—, se ha convertido desde hace tiempo en una figura relevante también en la defensa de los derechos LGTBI y durante su conferencia también habló de la necesidad de igualdad en estos países. “Afortunadamente, poco a poco los países se van abriendo y se van dando cuenta de que no perdemos nada al aceptar el matrimonio igualitario, al contrario, ganamos ciudadanos que se sienten plenos, que son parte de una sociedad”.