Las mejores ofertas de la semana en eBay, Amazon y AliExpress (6 de febrero)

En esta ocasión, y con la vista puesta en San Valentín, hemos optado por incluir algunos productos que pueden servir para regalar o autorregalarse: una tableta de Apple, un libro electrónico Kindle, un colgante Swarovski o un reloj. Junto a ellos se encuentran otros artículos para ahorrar en el equipamiento del hogar (como un molde de Lecuine) o uno de los productos estrella de los últimos meses: el succionador de clítoris. En este caso se trata de un nuevo modelo de la firma Satisfyer de reducidas dimensiones y forma de helado, el Sweet Treat.

TECNOLOGÍA

- Tablet Apple iPad 10.2”. El último modelo de tablet de la marca de la manzana, con una diagonal de pantalla de 10,2 pulgadas, se encuentra a un precio inmejorable gracias al cupón ALIPLAZA40 de AliExpress Plaza, un marketplace que ofrece 2 años de garantía oficial, entrega en 3 días y factura nacional. Cuenta con una resolución de 2.160 x 1.620 píxeles y un brillo de 500 nits, siendo compatible además con el Apple Pencil de primera generación. Su cámara principal es de 8 megapíxeles, siendo capaz de grabar con calidad Full HD. Lo encontrarás en la tienda de Apple a un precio oficial de 379 euros, mientras que en Carrefour, Amazon o MediaMarkt ronda los 350 euros. 21% de descuento. Ahorra 81,09 euros.

- Televisor Philips 24PFS5863/12. Pequeño pero matón. Así podríamos definir a este televisor de la marca de origen holandés, pues pese a sus 24 pulgadas de diagonal, perfectas para espacios pequeños, es un modelo de lo más completo. Integra un sistema Smart TV, gracias al cual podrás visualizar contenidos de plataformas de streaming como Netflix, HBO o Prime Video, tiene una resolución de pantalla Full HD (1.920 x 1.080 píxeles), por lo que disfrutarás de una gran calidad de imagen y, además, incorpora un potente altavoz de proyección frontal en su base, mejorando sensiblemente la calidad de sonido. Su precio en tiendas como El Corte Inglés, Worten o PCComponentes oscila entre 246 y 299 euros. El envío es gratis. 33% de descuento. Ahorra 100 euros.

- Amazon Echo Show 5. Si quieres convertir tu casa en un espacio inteligente, con la finalidad de domotizarlo poco a poco, Alexa, el asistente virtual de Amazon, es una de las mejores opciones del mercado. Dispositivos como este Echo 5, dotado de pantalla y altavoz, lo integran de forma nativa, permitiéndote consultar y visualizar todo tipo de información, así como controlar luces, interruptores, enchufes, persianas y un sinfín de dispositivos compatibles con este sistema, simplemente con un comando de voz, como por ejemplo “Alexa, enciende las luces del salón al 50%”. Podrás utilizarlo también con timbres y mirillas electrónicas, para no tener que levantarte cuando llamen o realizar videoconferencias. Su precio habitual es de 89,99 euros, pero actualmente puedes hacerte con él por 69,99 euros y envío gratis. 22% de descuento. Ahorra 20 euros.

- Amazon Kindle Paperwhite. Otro de los dispositivos estrella de la empresa de Jeff Bezos, el archiconocido lector de libros electrónicos Kindle, se encuentra rebajado estos días ante la proximidad de San Valentín, convirtiéndose en una de las pocas ocasiones del año en las que se puede adquirir a un coste inferior a sus 129,99 euros habituales. Esta última versión destaca por el uso de una pantalla de 6 pulgadas de tipo tinta electrónica, que facilita la lectura sin forzar el ojo, al contrario de lo que ocurre con las pantallas de móviles, tablets u ordenadores por la forma que tienen de emitir la luz. Además, es resistente al agua, por lo que podrás utilizarlo sin temor a que se dañe tanto en la bañera, como en la piscina o la playa. 15% de descuento. Ahorra 20 euros.

HOGAR

- Molde Lékué para hacer queso fresco. Si te gusta el queso, estás de enhorabuena. Este recipiente de la conocida marca de cocina Lékué alcanza su precio mínimo histórico en Amazon, marcando una excelente oportunidad para hacerse con él. Está diseñado para que puedas hacer queso fresco en cinco rápidos y sencillos pasos: añadir leche fresca, calentarla en el microondas, añadir unas gotas de algún ácido (limón, vinagre, yogurt), colarla y enfriarla en la nevera. Su tapa está preparada específicamente para que puedas añadir el ácido de una forma cómoda y medida. El precio en la web oficial de este set es de 29,90 euros, y en tiendas como Planeta Huerto o Lecuine ronda los 24-35 euros una vez sumados los gastos de envío. 51% de descuento. Ahorra 15,41 euros.

- Lámpara de luz diurna Beurer TL30. Esta lámpara de 10.000 lux de potencia lumínica, está particularmente indicada, por algunos profesionales, para tratar trastornos de sueño mediante luminoterapia. Gracias a su intensidad, puede resultar una gran aliada para compensar la deficiencia de exposición a la luz natural, depresiones, fibromialgia, enfermedades neurodegenerativas o jet lag entre otras. Tan sólo necesitarás utilizarlo unos 30 minutos cada día para sincronizar tu ritmo circadiano. Por supuesto, también sirve como una lámpara normal y corriente, para la realización de tareas, lectura o similares. La encontrarás en tiendas como Fnac, MediaMarkt o GirodMedical rondando los 60 euros. 35% de descuento. Ahorra 21,49 euros.

MODA Y BELLEZA

- Botas Kappa Logo Tennesee 2. Todavía con casi dos meses por delante de frío, nieve y lluvias hasta que comience la primavera, es posible que te encuentres buscando algún tipo de calzado con las tres B (bueno, bonito y barato) para llevar la espera de la mejor forma posible. Estas botas Kappa que puedes encontrar en eBay a tan sólo 19,99 euros y con envío gratis pueden ser una buena opción. Se trata de un modelo clásico, confeccionado en tejido sintético, con suela dentada de goma para proporcionar un buen agarre al suelo y cierre de cordones. Tanto en la web de Kappa como en GigaStore podrás ver que su precio oficial es de 59 euros, si bien en ambos casos se encuentran rebajadas a 41,30 euros. 66% de descuento. Ahorra 39,10 euros.

- Colgante Swarovski Round. Con San Valentín a la vuelta de la esquina, este collar de la famosa marca austríaca Swarovski puede convertirse en un gran regalo. Es un modelo compuesto por una fina cadena bañada en rodio, perfectamente combinable con cualquier tipo de atuendo, y un pequeño pero ancho anillo sobre el que se engarzan numerosas piezas de cristal pavé que le confieren el brillo típico de las creaciones de esta casa. Se presenta en una elegante caja regalo. Su precio está igualado en la web oficial de Swarovski, con la salvedad de que en el caso de Amazon, el envío es gratis. En el resto de tiendas como Sam Parfums o AndorraQshop no baja de 71 euros. 50% de descuento. Ahorra 44,50 euros.

- Camiseta Tommy Hilfiger Corp Split. Si buscas una camiseta versátil, que te sirva tanto durante estos días de invierno como primera capa, bajo un jersey o sudadera, como en primavera/verano, este modelo de Tommy es una opción interesante. Se trata de una camiseta de manga corta confeccionada en 100% algodón y de corte regular. Es prácticamente un modelo básico, pero destaca por la inclusión del logo de la marca en el pecho atravesado por una banda con los tres colores oficiales: azul, blanco y rojo. Su precio en la web oficial es de 39,90 euros, si bien ahora algunas tallas igualan la cifra de Amazon, habiendo en esta última disponibilidad total en color gris. En Zalando y Spartoo la verás a su precio oficial. 52% de descuento. Ahorra 20,90 euros.

- Reloj Wenger City Classic. Este reloj para mujer puede convertirse en regalo perfecto para San Valentín. Se trata de un modelo con movimiento de cuarzo montado sobre una caja de 34 milímetros fabricada en acero inoxidable, un tamaño comedido para que quede perfecto tanto en una muñeca estrecha como en una ancha. Su esfera sencilla, con tonos azules metálicos, contrasta con el plateado de sus agujas e índices y está protegida por una lámina de cristal de zafiro. La correa es de cuero negro, combinable con todo tipo de prendas. El precio de este modelo en relojerías y joyerías ronda los 99-100 euros, como es el caso de TimeShop24 o WatchShop. 50% de descuento. Ahorra 49,50 euros.

DEPORTE Y SALUD

- Chaqueta Regatta Levin II Waterproof. Aunque la lluvia ha ofrecido una pequeña tregua, lo normal es que vuelva a hacer acto de presencia en lo que resta de invierno. Si quieres mantenerte seco tanto en la práctica de cualquier deporte de exterior como cuando sales a caminar, esta chaqueta impermeable es un modelo ligero y además, transpirable. Está confeccionada con tejido Isolite y costuras soldadas, para evitar que el agua se filtre a través de las mismas. Integra una capucha ajustable, detalles reflectantes para mejorar tu visibilidad en zonas oscuras y bolsillos laterales. Su precio oficial es de 90 euros, aunque en tiendas como Zalando o Campz podrás encontrarla entre 37 y 54 euros, lejos todavía de la oferta de Amazon. 68% de descuento. Ahorra 61,89 euros.

- Chaqueta Adidas Team 19. Ideal tanto para un look sport diario como para realizar cualquier tipo de entrenamiento en deportes como fútbol, pádel, baloncesto, etc. Está confeccionada en un tejido transpirable y de secado rápido gracias al uso de la tecnología Climacool de la marca. Su corte es regular, es decir, no resulta ni demasiado ceñida ni demasiado ancha. Dispone de cierre de cremallera y tanto puños como bajo elásticos. La encontrarás rondando los 20 euros tanto en color negro como en color rojo. La puedes encontrar rebajada en tiendas como SportyFied, ForumSport o Golainn entre 31 y 54 euros, unas cifras muy superiores a los precios que marca Amazon.

- Cabezales Philips Optimal White HX6064/10. Este pack de 4 cabezales te permitirá disponer de recambios prácticamente durante un año completo, pues se recomienda reemplazarlos cada 3 meses aproximadamente, en función del uso que hagas de los mismos. Son compatibles con todos los modelos Philips Sonicare (excepto PowerUp, Battery y Essence). Han sido diseñados para ir un paso más allá de una limpieza profunda, resultando especialmente eficaces a la hora de eliminar manchas y realizar tareas de blanqueamiento de dientes. Con un precio en la página web oficial de 27,99 euros, es posible encontrar el mismo pack en otras tiendas como Notino o Sotel a precios similares. Sólo Carrefour se aproxima a la oferta de Amazon en 21,69 euros.

- Zapatillas Innov-8 Trailtalon 290. Estas Innov-8 son unas zapatillas diseñadas para que puedas hacer kilómetros y kilómetros prácticamente sobre todo tipo de superficies. Es un modelo de trail especialmente pensado para correr largas distancias, garantizando una gran comodidad durante todo el recorrido. Como buen modelo de trail, integran una protección adicional contra pequeños accidentes del terreno (piedras, raíces, rocas…), así como una suela con triple compuesto y taqueado multidireccional para proporcionar un buen agarre. Cuentan con un drop de 8mm y un sistema de amortiguación Powerflow integrado en la mediasuela. En la tienda oficial las verás a 145 euros, una cifra a la que se aproximan también en Campz o Deporvillage. 55% de descuento. Ahorra 80,01 euros.

OTRAS OFERTAS

- Satisfyer Sweet Treat. Con el Satisfyer Pro 2 convertido en un auténtico fenómeno de masas, el resto de estimuladores de clítoris de la marca alemana atraen cada vez a más usuarias. Uno de los últimos modelos que ha salido al mercado es este curioso vibrador de contacto con forma de helado de cucurucho. Dispone de diferentes lamas cónicas que rotan sobre el clítoris a una velocidad regulable mediante sus 7 programas predefinidos, permitiendo cambiar tanto el ritmo como la velocidad o el sentido de rotación. Es un modelo recargable e impermeable, por lo que puede utilizarse sin cables en cualquier sitio, incluso en la bañera o la ducha. Su precio en la tienda oficial es de 39,95 euros y, aunque se puede encontrar ligeramente rebajado en tiendas como Satisfactoys o Intimate, en ningún caso se aproximan a la oferta de Amazon. 50% de descuento. Ahorra 19,96 euros.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 6 de febrero de 2020.

