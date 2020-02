Así es el cepillo de pelo antitirones que llevarás siempre en tu bolso

Si eres alguien que se preocupa por cuidar su cabello, ya tendrás o, al menos, habrás oído hablar de Tangle Teezer. O, lo que es lo mismo, el cepillo de pelo antitirones más avanzado y mejor valorado del mercado.

Este peine innovador y con aspecto de golosina gigante supuso toda una revolución en el mundo de la belleza hace unos seis años y, a día de hoy, continúa siendo uno de los productos de belleza más vendidos y solicitados tanto por hombres como por mujeres (incluidas celebrities como Jennifer Lopez que se han confesado fans). Y las razones son unas cuantas.

¿Por qué es diferente?

El cepillo básico, con su mango y sus púas, permaneció inalterable durante años hasta que llegó Tangle Teezer. Básicamente, un cepillo que dejaba atrás los mangos y los materiales pesados para convertirse en una suerte de lágrima redondeada, ergonómica y ligera con tamaño similar al de un ratón de ordenador. Así, se sujetaba mucho mejor y era mucho más manejable en cualquier tipo de cabello.

Pero ese no era su único punto fuerte. De hecho, el mayor logro de la marca fueron sus púas: unas cortas y otras largas, ultra flexibles y perfectas para desenredar el pelo sin provocar roturas ni exceso de tirones.

Todas sus virtudes

- Desenreda el pelo eliminando los nudos sin dolor ni tirones.

- Sus púas se curvan y flexionan para no romper ni estropear el cabello.

- Su acabado suaviza la cutícula del cabello y le aporta un aspecto más sano.

- Las terminaciones de sus púas masajean el cuero cabelludo y estimulan la circulación.

- Gracias a su forma peina y aporta volumen a la melena tanto en seco como en mojado.

- Se puede utilizar en la ducha sin que se deteriore y es perfecto para repartir acondicionadores y mascarillas por todo el cabello.

- Tanto el pelo como los residuos que se quedan en el cepillo tras su uso se eliminan con facilidad.

- Es adecuado para cualquier tipo de cabello y dispone de diversas versiones adaptables a tu pelo. Por ejemplo, el burdeos es especial para el cabello más grueso y rizado: sus dientes son más fuertes y 4 mm más largos, pero con mucha flexibilidad.

- Pesa lo mínimo y es perfecto para llevar siempre en el bolso o de viaje. Además, está disponible en multitud de colores y diseños divertidos.

Por qué es el nº1

No solo es el peine más recomendado por los profesionales (también lo utilizan en peluquerías y centros de belleza), sino también el más vendido en Amazon. Más de 1.666 opiniones, el 75% de cinco estrellas, lo corroboran. Estas son algunas de ellas:

"¡Es super eficaz! Mi pelo se enreda muy fácilmente y para mí siempre ha sido un suplicio tener que desenredarlo, pero con este cepillo es facilísimo ya que da muchos menos tirones. La diferencia entre mis cepillos anteriores (más caros) y este es total".

"El cepillo cumple con su publicidad, es muy bueno desenredando tanto en pelo mojado como seco, y en una gran melena. No se carga de electricidad estática, por lo que facilita mucho el peinado. Todo lo que promete, lo cumple".

"Ahora me lavo el pelo y me lo cepillo con esto y en tres pasadas me he cepillado el pelo y he quitado todos los enredos; es una maravilla, ocupa poco espacio, es bonito, se agarra bien y estimula el cuero cabelludo".

Tangle Teezer Compact. Muchos de los usuarios eligen también el modelo compacto del icónico cepillo. Se trata de la misma tecnología pero con un formato más reducido y protegido con una tapa que mantiene las púas como el primer día y evita que se manchen. Ideal para viajes, para el gimnasio y para llevar siempre contigo. Compra por 11,99€

