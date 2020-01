Diane Keaton explora el “misterio” que encarna la enfermedad mental de su hermano

El hermano de Diane Keaton, John Randolph Hall, tiene una vida "fuera de lo normal" desde su infancia. Bipolaridad o trastorno esquizoide de la personalidad son algunos de los diagnósticos que ha recibido a lo largo de su vida, pero ningún médico ha sabido con certeza qué es lo que le sucede al hermano de la actriz. La ganadora de un Oscar publica el 4 de febrero Brother & Sister (Hermano y hermana, en inglés), un libro sobre la relación con Hall y las dificultades que ha vivido su familia respecto a sus problemas de salud mental.

La publicación revela que Hall inspiró el personaje de Duane en Annie Hall, el hermano con tendencias suicidas de Keaton en la película de Woody Allen, interpretado por Christopher Walken. Pero el objetivo de la actriz escribiéndolo era indagar más en la personalidad de su hermano, a quien define como un talentoso poeta y artista, una persona solitaria, pero también como un alcohólico que fantasea con escenas violentas contra mujeres. "Me hice adicto a ver películas de terror, con la esperanza de que estas tuvieran algún horrible asesinato a una mujer...", escribió Hall en una carta dirigida a su hermana, que se incluye en el libro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diane Keaton (@diane_keaton) el 16 Jun, 2019 a las 9:51 PDT

"Estaba muy escondido y quería explorar ese misterio", ha explicado Keaton a la revista estadounidense People. La actriz está muy unida desde pequeña a su hermano, pero reconoce que siempre le extrañaron los miedos de Hall: "Me preguntaba siempre por qué estaba llorando (...). ¿Por qué le tenía miedo al aire libre? ¡Eso es raro!".

Los padres de ambos, Jack y Dorothy, eran conscientes de que su hijo tenía un problema, pero no buscaron ayuda profesional. Keaton está convencida de que su padre pensaba que la idea de buscar un especialista era "algo amenazante", en una época en la que no se hablaba abiertamente de la salud mental. Sin embargo, la familia cambió de opinión cuando empezaron a reclutar a jóvenes civiles para luchar en Vietnam. Acudieron a un psiquiatra y Hall recibió un aplazamiento para evitar incorporarse a filas.

Años después, Keaton comenzó a trabajar en su carrera como actriz y ya no era una figura tan presente en su casa. Ahora lamenta no haber estado en aquel momento cerca de su hermano y más cuando empezó a ganar fama en Hollywood: "Creo que es duro para cualquiera que tenga a un hermano ahí fuera, lanzándose al mundo y obteniendo reconocimiento. (...) Yo no sería feliz si tuviera una hermana así porque nadie quiere sentirse comparado".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diane Keaton (@diane_keaton) el 4 Dic, 2018 a las 11:37 PST

Hall estuvo casado durante bastantes años, hasta que su esposa lo abandonó. Se fue a vivir solo a una casa comprada por sus padres y en ese momento empezó a beber y a tener pensamientos violentos, que compartía con la actriz. "No había ningún indicio de que fuera a hacer algo ni había hecho nunca nada. (...) Escribió sobre ello e hizo collages en su lugar", asegura Keaton.

A sus 71 años, Hall sufre demencia —empezó a mostrar síntomas con 65 años— y vive en un centro de atención donde su hermana le visita cada domingo. "Tomamos conos de helado de vainilla y caminamos descubriendo cosas", dice la actriz, que afirma que ha conocido a su hermano de una manera totalmente nueva.

No es la primera vez que Keaton escribe un libro, pues ha publicado otros títulos como Ahora y siempre o Let's Just Say It Wasn't Pretty (Digamos que no fue bonito, en inglés). Pero sí que es la primera ocasión en la que aborda el tema de la salud mental y no profundiza en su propia historia, sino en la de un miembro de su familia. Se suma de esta manera a una creciente lista de celebridades que hablan abiertamente sobre un tema hasta ahora tabú. El actor Al Pacino confesó recientemente que necesitó 25 años de terapia para recuperarse de una depresión y el cantante Justin Bieber pospuso la celebración de su boda con Hailey Baldwin por esta misma dolencia. El hermano de Kate Middleton, James, pensó incluso en suicidarse. De hecho, los duques de Cambridge dirigen una fundación, The Royal Foundation, que ayuda a gente con los mismos problemas.