Si hay algo que reine de manera impertérrita en Hollywood es el dictado de la eterna juventud. Por eso muchas de las estrellas de la gran pantalla no aceptan el paso de los años ni los signos de envejecimiento que acarrean y se rinden ante los supuestos milagros de bótox y la cirugía plástica. Pero, parece que de manera tímida comienza a surgir un pequeño movimiento que se niega a someterse a los dictados del mantenerse siempre joven. Angelina Jolie es miembro de este club que en una entrevista dejó claro que se enorgullece de sus arrugas y sus líneas de expresión. "Cuando me miro en el espejo, veo que me parezco a mi madre. Y eso me alegra muchísimo. Veo que estoy envejeciendo, y no me molesta, porque significa que estoy viva".