Justin Bieber vuelve a retrasar la celebración de su boda a causa de su depresión

Justin Bieber y Hailey Baldwin se comprometieron en julio de 2018 después de salir juntos desde hacía seis semanas (aunque se conocían de hacía años) y apenas un par de meses después, en septiembre, se casaron en secreto. Un secreto a medias, ya que la boda ha trascendido e incluso Hailey ya usa su apellido de casada. Sin embargo, esa boda no ha tenido una celebración a la altura de su estrellato. Y parece que por ahora no va a tenerla.

Tal y como cuenta la publicación People, Baldwin y Bieber han decidido postergar sus planes de celebración de boda, y no es la primera vez que lo hacen. Ahora tienen motivos de peso: la depresión por la que está pasando el cantante canadiense, que cumplió 25 años hace apenas unas semanas. "Al final celebrarán su boda, pero no es su principal foco de atención ahora mismo", ha explicado una fuente cercana a la pareja al medio estadounidense. "Todavía no han enviado nuevas invitaciones con una fecha concreta. Esperarán hasta que Justin se encuentre mejor y vuelva a emocionarse con los planes de boda", ha revelado.

Estos días se ha podido ver a la pareja junta disfrutando de las playas de Los Ángeles. "Hailey no le presiona en absoluto, solo quiere que mejore su salud mental", decía otra fuente cercana a la pareja el pasado fin de semana, cuando se les vio relajados en California.

Bieber lleva años sufriendo problemas de ansiedad y depresión, y lo ha contado en más de una ocasión. Además, en 2017 se vio obligado a cancelar su gira a causa de ello. En una entrevista con Vogue USA el pasado febrero contó que sus dificultades comenzaron en la juventud, de forma tan temprana como lo hizo su carrera. "Me volví muy arrogante", concedía entonces, asegurando que había tomado medicamentos como Xanax, prescrito para tratar la ansiedad.

Hace apenas 10 días decidió hacer público su problema ante sus más de 100 millones de fans de Instagram: "Rezad por mí. Estoy luchando mucho", les rogó. Él mismo contó se se sentía "desconectado y raro". "Solo quería manteneros un poco informados, espero que lo que por lo que estoy pasando os llegue. He estado luchando mucho. Me siento superdesconectado y raro. Siempre me recupero, así que no esto preocupado, sólo quería acercarme a vosotros y pediros que recéis por mí. Dios es fiel y vuestras oraciones realmente funcionan, gracias. Es la temporada más humana en la que he estado, enfrentando mis asuntos de cara", escribía Bieber en su perfil de Instagram hace unos días, en una publicación que roza los cinco millones de Me gusta y en el que otros famosos como Kim Kardashian, Patrick Schwarzenegger, Luis Fonsi o Diplo le mandaban ánimos.

Según contó People entonces, ese post era "parte importante de su recuperación", ya que para el cantante era "un gran paso" publicarlo dado que se abría personalmente y era honesto con el mundo. "Ha decidido que ahora es el momento de abordar las cosas y dejar que todo el mundo sepa qué esta pasando", explicaba.