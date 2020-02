13 juguetes y accesorios para mantener feliz a tu gato en casa

Los gatos son seres peculiares. Tanto, que en cuanto entran en una casa se convierten inmediatamente en los dueños del hogar. Es por eso que merece la pena tenerlos contentos. Si no, los sofás, los muebles y, sobre todo, sus compañeros humanos de piso, sufrirán las consecuencias.

Pedro Zuazua, autor del libro En mi casa no entra un gato y director de Comunicación de EL PAÍS, ha seleccionado 13 productos en zooplus.es que mantendrán a tu gato entretenido, desde rascadores y carruseles hasta juguetes y arena. Son todos artículos que él ha comprado y que a Mía y Atún, sus mininos, les encantan.

RASCADORES Y CARRUSELES

Rascador grande Natural Home III

Cuando Mía llegó a casa, Pedro Zuazua pidió consejo a su veterinaria sobre el tipo de rascador. Le recomendó tener uno grande, con altura, y otros más pequeños. También le advirtió de que ningún rascador conseguiría que dejara de arañar otros muebles de la casa. Así, se decantó por este modelo. Su principal ventaja es que cuenta con varias alturas. De hecho, Mía dormía ahí todos los días. Ahora, Atún echa la siesta en el piso más alto. Les encanta.

Compra por 69,99€

Rascador de cartón Scratch & Play

“A ver cómo explico esto: puedo haber comprado ya 40 rascadores como este”, reconoce Zuazua. Es más, de todas esas compras, varias han sido para su casa, un montón más han sido para regalar. Es pequeño, barato y muy práctico. El cartón de arriba es reversible, así que dura el doble. Y tiene pelotas con cascabel dentro, lo cual lo hace más divertido. “Eso sí, cuando aprenden a sacarlas, peligro”, advierte.

Compra por 5,99€

Carrusel Round About

Este es un juguete muy sencillo, pero que a sus gatos les hace bastante gracia. Como tiene la pelota dentro y es imposible sacarla, “Mía y Atún se dedican a arrastrarlo por toda la casa para ver si logran extraerla”, cuenta Zuazua. Además, incluye un divertido peluche de ratón atado al centro para atraer la atención de los mininos y despertar su instinto de caza.

Compra por 2,99€

Circuito con luces Ferplast Flashlight

Este es un poco como cuando de pequeño te traían el Scalextric, con circuito y puente incluido. “A Atún le encanta”, dice Zuazua. Su gato se pasa las noches dándole con la pata a la bolita, que además emite luces. Lo mejor es que es bastante sencillo de montar, por lo que en unos minutos ya tendrás a tu mascota jugando entretenidamente.

Compra por 14,99€

JUGUETES

Caña de juguete con pluma

Este es el juguete favorito de los gatos de Zuazua, que se pueden pasar horas jugando a perseguir la pluma. Tiene truco, claro, ya que requiere que el humano participe. El autor de En mi casa no entra un gato recomienda comprar el pack de tres, ya que sale mucho más rentable y, con la emoción, los gatos muchas veces despluman el juguete.

Compra desde 1,49€

Ratón de juguete con sonido y LED

¿Qué puede entusiasmar más a un gato que perseguir a un ratón? Este juguete funciona mediante un mecanismo muy sencillo. Cuando los mininos lo tocan, empieza a emitir un sonido y se le iluminan los ojos. Igual que a los gatos, que empiezan a darle zarpazos como si no hubiera un mañana.

Compra por 1,99€

Set de pelotas y ratones

Este pack es una locura. Tiene ratones, pelotas forradas, pelotas con cascabel dentro… En fin, una bolsa llena de color y diversión para los gatos, con 12 artículos en total. Zuazua cuenta que “cuando llega, tengo que racionárselos, porque de otra forma se los han cargado todos en una semana”.

Compra por 2,49€

Pelotas de juguete suaves

¿Hay algún elemento que alegre más la infancia que una pelota? A lo mejor sí, pero es complicado. Este pack de pelotas es muy útil. Además, ya que están elaboradas en un material muy suave, no hay riesgo de que tu mascota o tu casa se dañen. “A Mía y Atún les encantan y las persiguen en cuanto se las lanzo. Las acompañan en el bote y las lanzan más lejos, para que tenga que ir yo a por ellas”, describe Zuazua.

Compra por 2,49€

Pelota para ejercicio PetSafe SlimCat

Ya que los gatos no tienen la misma actividad en el exterior que, por ejemplo, los perros, este juguete les viene muy bien. Como pasan mucho tiempo solos, está bien asegurar que se muevan de vez en cuando. Un truco es meter su comida dentro, ya que así los obligas a esforzarse para conseguirla. No es que hagan una maratón, pero algo se mueven.

Compra por 4,49€

CUIDADO Y ACCESORIOS

Arena aglomerante Tigerino Canada

En cuestiones de arena, hay muchas opiniones. “Yo prefiero las aglomerantes”, comenta Zuazua. Esta, de la marca Tigerino, “aglomera bastante bien y es relativamente sencilla de limpiar del arenero”, asegura. Está elaborada con arcilla natural en Canadá y destaca por su rápida formación de grumos. La bolsa incluye 12 kg de producto y está disponible en tres aromas: talco, sensitive y hierba fresca.

Compra desde 9,99€

Premios Whiskas Anti-Hairball

“Desde que Mía llegó a casa, utilizo estos premios”, afirma el autor de En mi casa no entra un gato. Cada mañanas, al abrir la caja, sus mascotas se colocan en sus posiciones para recibir su ración. “Les tiro uno a cada uno y salen corriendo”, cuenta. Además, estos snacks tienen la ventaja de ayudar a reducir la formación de bolas de pelo en un 66%.

Compra desde 1,59€

Transportín Savic Zephos 2 Open

Ya que Zuazua únicamente saca a sus gatos de casa para ir al veterinario y al coche cuando salen de viaje, utiliza un transportín muy básico para sus traslados. Como este modelo de la marca Savic, provisto de una puerta de rejilla de metal y un techo transparente para observar a tu mascota en todo momento. Además, sus múltiples rendijas garantizan una ventilación adecuada y la parte superior se puede desmontar fácilmente para una limpieza cómoda.

Compra por 24,99€

Tijeras cortauñas Trixie

A pesar de que siempre vas a depender de la voluntad del gato para dejarse hacer o no la manicura, este modelo es muy cómodo cuando lo logres. “Yo suelo aprovechar cuando están dormidos, porque están tan a gusto que no se quieren mover y me dejan hacer”, aconseja Zuazua. Cuentan con mangos antideslizantes que facilitan la sujeción y ayudan a realizar un corte preciso. Además, las hojas de acero inoxidable impiden la corrosión.

Compra por 1,99€

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 1 de febrero de 2020.

