Educa a tu perro o gato en casa con estos 15 artículos de adiestramiento

Con la llegada de una nueva mascota a casa, ya sea un perro o un gato, comienza también la aventura de enseñarle las reglas su nuevo hogar. Entre las enseñanzas básicas que esperamos transmitirles están los sitios y momentos para orinar, evitar que muerda o arañe muebles, zapatos o textiles, así como mostrarle las zonas a las que no puede pasar.

Cuando no somos expertos en comportamiento animal, lo normal es que echemos mano de un profesional o que improvisemos para intentar que nuestra mascota comprenda las reglas. Sin embargo, existen herramientas muy útiles para poder orientar a los perros y los gatos en casa y por nuestra propia cuenta. Es por eso que en EL PAÍS Escaparate hemos buscado en la web especializada Tiendanimal 15 artículos que te ayudarán a educar a tu mascota más fácilmente, tanto si es un cachorro como si ya es adulto.

PERROS

Bandeja sanitaria de adiestramiento TK-Pet

Una de las lecciones imprescindibles para los cachorros que acaban de llegar a vivir a un nuevo hogar es enseñarles cuándo y dónde orinar. En ese lapso de aprendizaje, lo mejor es utilizar esta bandeja sanitaria, que está destinada a evitar que tu mascota manche el suelo, las alfombras o cualquier otro elemento del hogar. Está fabricada en plástico de polipropileno, por lo que es resistente y fácil de mantener, además de que es plegable para guardarla fácilmente. Su doble fondo permitirá que tu perro no se moje las patas mientras la utiliza y dispone de patas de goma para prevenir que se mueva.

Paquete de empapadores TK-Pet

Si bien la bandeja de la que hablamos arriba hace las veces de baño para tu mascota, es recomendable colocar dentro de ella un empapador como estos que te sugerimos. La razón es que este accesorio tiene una gran capacidad de absorción y previene los malos olores, ya que su composición, de plástico polietileno y celulosa, previene que crezcan microorganismos en él. Además, cuenta con un revestimiento protector en la base que evita los derrames de orina. También son aptos para colocarlos en el transportín, el coche o en cualquier lugar donde quieras prevenir accidentes.

Barrera de seguridad grande

Otra de las enseñanzas clave para los perros recién llegados a casa es dejarles claro los sitios a los que no pueden acceder, como las habitaciones, por ejemplo. Mientras lo aprenden, una manera de evitar que lo hagan es con esta barrera de seguridad, que limita su acceso a ciertas zonas con gran seguridad. Su instalación es muy sencilla, ya que puede fijarse por presión sin necesidad de hacer agujeros, y tiene una altura adecuada para perros medianos y grandes. Su uso también es cómodo para los humanos, ya que la puerta se abre a ambos lados para permitir el paso sin necesidad de desmontarla.

Snacks Criadores de barritas con salmón

El adiestramiento positivo de las mascotas es el método más adecuado para educar a los perros, ya que no utiliza el miedo o la fuerza. En su lugar se hace uso de recompensas para premiarlos y enseñarles a relacionar ciertas acciones con algo agradable. Para ello te recomendamos estas barritas de salmón, que gracias a su textura blanda y esponjosa, tu perro podrá partirlas y tragarlas sin problemas. Sus ingredientes naturales —incluyen pollo y arroz— y su contenido rico en carne son un capricho que, además, ayudará a conservar la salud de tu mascota con un sabor exquisito. Son adecuadas para cualquier clase de perro, independientemente de su edad, raza y tamaño.

Bolsa de premios TK-Pet Nepal

Mientras le enseñas un nuevo truco a tu perro, necesitarás tener a la manos las recompensas que le darás cuando tenga un buen comportamiento. Esta bolsa está especialmente diseñada para esa labor, ya que te permite una mayor libertad de movimientos. Su diseño con enganche hace que puedas llevarlo atado a tu cinturón con un solo clip, por lo que deja las manos libres. En su interior cuenta con un borde reforzado para proteger los snacks y sus costuras de nylon lo hacen más resistente y duradero, además de ser un material resistente al agua y fácil de limpiar.

Clicker TK-Pet

Este clicker es un accesorio de gran utilidad para el adiestramiento o entrenamiento de tu perro, ya que emite un clic con el que puedes ayudar a tu perro a que asocie buenos comportamientos o acciones positivas con este sonido. De esta manera, le será más fácil repetir esas conductas hasta convertirse en una costumbre y en parte de su comportamiento. El aparato dispone de un mosquetón y una cuerda flexible que se sujetan con facilidad a su correa o a tu cinturón, por lo que difícilmente se perderá.

Collar de adiestramiento remoto TK-Pet

Si quieres corregir malas conductas de tu perro, como los ladridos, tirar de la correa o actitudes destructivas en casa, este collar puede ser de gran ayuda para ver efectos en muy poco tiempo. Funciona con un mando a distancia que dispone de tres modos diferentes de corrección: sonido, vibración y estimulación estática. La vibración y los impulsos tienen diferentes niveles de intensidad, ajustables de 0 a 100. Lo recomendable es comenzar siempre con el sonido, después con la vibración y, si no es efectivo, pasar a los impulsos desde el nivel más bajo y considerando el tamaño del perro.

Spray antimordeduras

Con los cachorros hay que ser conscientes de que, mientras le crecen los dientes, pasará por una etapa de morderlo todo: muebles, zapatos y más. Por eso, si quieres evitar grandes destrozos en casa, puedes utilizar este spray, que produce un efecto amargante y un prolongado poder residual. Aplicado sobre los objetos que deseas proteger de las mordeduras de los cachorros y los perros rompedores, a estos ni se les pasará por la cabeza acercarse a ellos. Además, también es muy efectivo para perros que se lastiman haciéndose granulomas por los lamidos o parches calientes y para utilizarlo sobre vendajes y escayolas.

Spray repelente de micciones para exteriores

Si estás cansado de batallar con que tu perro orine sobre los muros de las casas, las esquinas de los establecimientos o las ruedas de los coches, la mejor solución es este spray para exteriores. Su fórmula, que no es tóxica por inhalación ni mancha, ofrece una acción instantánea y duradera para evitar que tu mascota se acerque a los lugares prohibidos. Y si se utiliza diariamente, ayuda a eliminar esos hábitos de manera natural y paulatina. También es apto para su uso con gatos.

Spray atrayente de micciones

Por otro lado, seguramente hay sitios en los que preferirías que tu mascota orinase. Para ayudarle a entender esto, puedes utilizar este spray, que aprovecha el rastro olfativo de los perros e imita los olores que tu perro huele cuando lo sacas fuera por medio de una loción neutra e incolora. Está formulado a base de plantas y esencias naturales, por lo que es apto para cachorros o perros jóvenes y adultos. Es importante que limpies muy bien las zonas donde tu mascota ha estado orinando anteriormente que no eran de tu agrado para borrar los rastros anteriores.

GATOS

Red de seguridad de ventanas

Los dueños de gatos saben lo mucho que a estos les gusta sentarse en la ventana o el balcón para observar lo que sucede en el exterior, por lo que probablemente hayan tenido miedo de que sus mascotas se caigan o se escapen. La solución es esta red, con la que se pueden asegurar balcones, ventanas abiertas y puertas, y así evitar que los gatos se pongan en peligro. Se trata de una malla de color negro, no tóxica y resistente a los rayos UV y a las condiciones climáticas. Incluye ajustes y fijaciones para un montaje rápido y sencillo.

Difusor de feromonas Feliway Classic

¿Sabías que cuando los gatos frotan su cara contra con personas y objetos liberan una feromona para marcar su zona de confort? Pues este difusor esparce precisamente una copia de esa misma sustancia, por lo que puedes ayudar a tu gato a adaptarse a cualquier sitio nuevo, ya que restablece sus comportamientos de bienestar y evita los signos de estrés que demuestra marcando con orina, arañando verticalmente, escondiéndose o perdiendo el apetito.

Repelente educativo evita-destrozos

Si existen zonas de la casa donde no quieres que tu gato tenga acceso o bien quieres prevenir que destroce los muebles o realice deposiciones inadecuadas, este repelente es un método muy efectivo para evitarlo. Para cumplir su función, este producto genera un olor desagradable para perros y gatos, pero no para las personas. Simplemente hay que pulverizar de manera abundante en los lugares a donde no quieres que acuda tu gato y repetir el procedimiento cada 24 horas hasta que notes que tu mascota deje de acercarse.

Uñas postizas Soft Claws

El afilado de uñas es una conducta natural en los felinos y es cierto que existen rascadores para ellos con ese fin. Sin embargo, estos productos no aseguran el hecho de tener los muebles intactos. Estas uñas postizas son perfectas para solucionar esa costumbre sin tener que operar a tu mascota. Se trata de unas fundas de vinilo suaves y transparentes que no hacen daño a tu gato, ya que puede caminar, sacar las garras y rascarse con normalidad. Tienen una duración de cuatro a seis semanas y no son tóxicas, por lo que no dañarán a tu mascota si se come una por accidente. Disponibles en tallas S, M y L.

Snack Criadores con salmón

Con estos snacks son unas ricas golosinas con las que podrás recompensar a tu mascota en cualquier momento del día, especialmente para reforzar una buena conducta en casa. Tienen un sabor muy sabroso y una textura muy crujiente para satisfacer los paladares de los gatos, así como un olor a carne irresistible para ellos. Lo mejor es que son bajas en grasas, por lo que no tendrás que preocuparte por su salud. Gracias a su pequeño tamaño y a que tienen menos de dos calorías por bocado, podrás ofrecerle hasta ocho snacks al día.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 27 de agosto de 2019.

